A Kärcher OC 7-18 Handheld mobil magasnyomású mosó ideális a közepes szennyeződések eltávolításához, legyen szó otthoni vagy útközbeni rugalmas tisztításról. A készülék kerti tömlőre köthető, vagy a vízszűrős szívótömlővel külső forrásokból, például hordókból is képes vizet vételezni. A 18 V-os cserélhető akkumulátornak köszönhetően teljesen független az áram- és vízhálózattól. Az ergonomikus kialakítás kényelmes használatot, a 11 és 24 bar közötti kétfokozatú nyomásszabályozás pedig precíz beállítást tesz lehetővé a kényes felületekhez. Az aktuális üzemmódról és töltöttségről LED-kijelző tájékoztat, míg az 5 az 1-ben Multi Jet szórószárral gyorsan válthat az öt szóráskép között. A Kärcher fúvókatechnológia kíméletes és hatékony tisztítást biztosít, így a gép sokoldalúan használható kempingezéshez, kerékpározáshoz vagy kerti munkákhoz egyaránt.