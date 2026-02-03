►ÚJ TERMÉK BEVEZETŐ AJÁNLATTAL – 10% KEDVEZMÉNY A NEW10 KUPUNKÓDDAL
Mobil kültéri tisztító OC 7-18 Handheld
A Kärcher OC 7-18 Handheld akkumulátoros mobil magasnyomású mosó tökéletes a mobil tisztításhoz – a szívótömlőnek, a nyomásállításnak és a 18 V-os cserélhető akkumulátornak köszönhetően.
A Kärcher OC 7-18 Handheld mobil magasnyomású mosó ideális a közepes szennyeződések eltávolításához, legyen szó otthoni vagy útközbeni rugalmas tisztításról. A készülék kerti tömlőre köthető, vagy a vízszűrős szívótömlővel külső forrásokból, például hordókból is képes vizet vételezni. A 18 V-os cserélhető akkumulátornak köszönhetően teljesen független az áram- és vízhálózattól. Az ergonomikus kialakítás kényelmes használatot, a 11 és 24 bar közötti kétfokozatú nyomásszabályozás pedig precíz beállítást tesz lehetővé a kényes felületekhez. Az aktuális üzemmódról és töltöttségről LED-kijelző tájékoztat, míg az 5 az 1-ben Multi Jet szórószárral gyorsan válthat az öt szóráskép között. A Kärcher fúvókatechnológia kíméletes és hatékony tisztítást biztosít, így a gép sokoldalúan használható kempingezéshez, kerékpározáshoz vagy kerti munkákhoz egyaránt.
Jellemzők és előnyök
Tisztítás útközben
- A mellékelt szívótömlővel és a Kärcher 18 V-os cserélhető akkumulátorával a tisztítás útközben vagy a ház körül is egyszerű és mobil – víz- és áramforrástól függetlenül.
- Rugalmasan használható számos különböző tisztítási feladathoz, például kerékpárokhoz, kerti és kempingfelszerelésekhez, babakocsikhoz vagy az autó pontszerű tisztításához.
- A vízellátás biztosítható csatlakoztatott kerti tömlőn keresztül, vagy a szívótömlő segítségével külső vízforrásokból.
Nyomásbeállítás LED-kijelzéssel
- A tisztítási feladattól függően választhat a Max (24 bar) és az eco!Mode¹⁾ (kb. 11 bar) között. Ideális kényes felületekhez, vagy az akkumulátor üzemidejének akár 30 percre történő meghosszabbításához.
- A LED-lámpa tájékoztatást ad a kiválasztott üzemmódról és az akkumulátor aktuális töltöttségi állapotáról.
Átfogó tartozékválaszték
- A Multi Jet öt szórásképet egyesít egyetlen fúvókában, amelyek a fúvókafej egyszerű elforgatásával állíthatók.
- A szívótömlő lehetővé teszi a vízhasználatot külső forrásokból, például kannából, vödörből vagy patakból. Az 5 méteres hosszúság maximális mozgásszabadságot biztosít.
- A habfúvóka megkönnyíti a tisztítószer célzott kijuttatását a makacs szennyeződések még hatékonyabb eltávolítása érdekében.
Hatékony és kíméletes közepes nyomás
- A hatékony Kärcher fúvókatechnológiának és az 5 az 1-ben Multi Jetnek köszönhetően a nyomású mosó kíméletesen tisztít és vizet takarít meg. A szennyeződéseket rendkívül hatékonyan távolítja el.
- Ideális választás a kerékpárok érzékeny alkatrészeinek – például csapágyak, tömítések vagy kerékagyak – védelmére.
- Megbízható és precíz tisztítás még a nehezen elérhető helyeken is.
Könnyű és ergonomikus kialakítás
- Alacsony súlyának és ergonomikus kialakításának köszönhetően a középnyomású tisztítóval hosszabb ideig is kényelmes a munkavégzés.
- A készülék kompakt kialakítása kis csomagméretet biztosít a szállításhoz és a tároláshoz.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
- Valós idejű technológia LCD akkumulátor kijelzővel: mutatja a hátralévő üzemidőt, a hátralévő töltési időt és az akkumulátor kapacitását.
- Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
- Kompatibilis a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatform összes készülékével.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Nyomás (bar)
|max. 24
|Nyomástartomány
|Közepes nyomás
|Átfolyási sebesség (l / h)
|200
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Kapacitás (Ah)
|2,5
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|1
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min)
|Normál üzemmód / 14 eco!efficiency üzemmód: / 30
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min)
|44 / 83
|Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min)
|300
|Töltőáram (A)
|0,5
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|1
|Csomagolási súly (kg)
|2,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|277 x 75 x 231
¹⁾ Az eco!Mode beállítás használatával a vízfogyasztás 20%-kal, az energiafogyasztás pedig 59%-kal csökken a legmagasabb (Max üzemmód) fokozathoz képest.
A csomag tartalma
- Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Habosító fúvóka
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
- 5 az 1-ben Multi Jet
- Szívótömlő
Felszereltség
- Vízfelszívás
- Beépített vízszűrő
- Készülékszűrő
Videók
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Sátrak / kempingfelszerelések
- Sportfelszerelés (szörfdeszka, kajak, állólapát)
- Babakocsik
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
- Hulladéktartályok
- Autók
- Redőnyök