Mobil kültéri tisztító OC 7-18 Handheld

A Kärcher OC 7-18 Handheld akkumulátoros mobil magasnyomású mosó tökéletes a mobil tisztításhoz – a szívótömlőnek, a nyomásállításnak és a 18 V-os cserélhető akkumulátornak köszönhetően.

A Kärcher OC 7-18 Handheld mobil magasnyomású mosó ideális a közepes szennyeződések eltávolításához, legyen szó otthoni vagy útközbeni rugalmas tisztításról. A készülék kerti tömlőre köthető, vagy a vízszűrős szívótömlővel külső forrásokból, például hordókból is képes vizet vételezni. A 18 V-os cserélhető akkumulátornak köszönhetően teljesen független az áram- és vízhálózattól. Az ergonomikus kialakítás kényelmes használatot, a 11 és 24 bar közötti kétfokozatú nyomásszabályozás pedig precíz beállítást tesz lehetővé a kényes felületekhez. Az aktuális üzemmódról és töltöttségről LED-kijelző tájékoztat, míg az 5 az 1-ben Multi Jet szórószárral gyorsan válthat az öt szóráskép között. A Kärcher fúvókatechnológia kíméletes és hatékony tisztítást biztosít, így a gép sokoldalúan használható kempingezéshez, kerékpározáshoz vagy kerti munkákhoz egyaránt.

Jellemzők és előnyök
Tisztítás útközben
  • A mellékelt szívótömlővel és a Kärcher 18 V-os cserélhető akkumulátorával a tisztítás útközben vagy a ház körül is egyszerű és mobil – víz- és áramforrástól függetlenül.
  • Rugalmasan használható számos különböző tisztítási feladathoz, például kerékpárokhoz, kerti és kempingfelszerelésekhez, babakocsikhoz vagy az autó pontszerű tisztításához.
  • A vízellátás biztosítható csatlakoztatott kerti tömlőn keresztül, vagy a szívótömlő segítségével külső vízforrásokból.
Nyomásbeállítás LED-kijelzéssel
  • A tisztítási feladattól függően választhat a Max (24 bar) és az eco!Mode¹⁾ (kb. 11 bar) között. Ideális kényes felületekhez, vagy az akkumulátor üzemidejének akár 30 percre történő meghosszabbításához.
  • A LED-lámpa tájékoztatást ad a kiválasztott üzemmódról és az akkumulátor aktuális töltöttségi állapotáról.
Átfogó tartozékválaszték
  • A Multi Jet öt szórásképet egyesít egyetlen fúvókában, amelyek a fúvókafej egyszerű elforgatásával állíthatók.
  • A szívótömlő lehetővé teszi a vízhasználatot külső forrásokból, például kannából, vödörből vagy patakból. Az 5 méteres hosszúság maximális mozgásszabadságot biztosít.
  • A habfúvóka megkönnyíti a tisztítószer célzott kijuttatását a makacs szennyeződések még hatékonyabb eltávolítása érdekében.
Hatékony és kíméletes közepes nyomás
  • A hatékony Kärcher fúvókatechnológiának és az 5 az 1-ben Multi Jetnek köszönhetően a nyomású mosó kíméletesen tisztít és vizet takarít meg. A szennyeződéseket rendkívül hatékonyan távolítja el.
  • Ideális választás a kerékpárok érzékeny alkatrészeinek – például csapágyak, tömítések vagy kerékagyak – védelmére.
  • Megbízható és precíz tisztítás még a nehezen elérhető helyeken is.
Könnyű és ergonomikus kialakítás
  • Alacsony súlyának és ergonomikus kialakításának köszönhetően a középnyomású tisztítóval hosszabb ideig is kényelmes a munkavégzés.
  • A készülék kompakt kialakítása kis csomagméretet biztosít a szállításhoz és a tároláshoz.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
  • Valós idejű technológia LCD akkumulátor kijelzővel: mutatja a hátralévő üzemidőt, a hátralévő töltési időt és az akkumulátor kapacitását.
  • Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
  • Kompatibilis a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatform összes készülékével.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Nyomás (bar) max. 24
Nyomástartomány Közepes nyomás
Átfolyási sebesség (l / h) 200
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Kapacitás (Ah) 2,5
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 1
Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min) Normál üzemmód / 14 eco!efficiency üzemmód: / 30
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min) 44 / 83
Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min) 300
Töltőáram (A) 0,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 1
Csomagolási súly (kg) 2,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 277 x 75 x 231

¹⁾ Az eco!Mode beállítás használatával a vízfogyasztás 20%-kal, az energiafogyasztás pedig 59%-kal csökken a legmagasabb (Max üzemmód) fokozathoz képest.

A csomag tartalma

  • Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Habosító fúvóka
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
  • 5 az 1-ben Multi Jet
  • Szívótömlő

Felszereltség

  • Vízfelszívás
  • Beépített vízszűrő
  • Készülékszűrő

Videók

Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Sátrak / kempingfelszerelések
  • Sportfelszerelés (szörfdeszka, kajak, állólapát)
  • Babakocsik
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
  • Hulladéktartályok
  • Autók
  • Redőnyök
