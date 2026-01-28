A mobil használat és a kompakt tárolás találkozik: a tömlődob kényelmes öntözést és a kerti tömlő helytakarékos tárolását biztosítja. A teljes készlet tartalmaz egy 10 m-es kerti tömlőt, csatlakozókat, csap adaptereket és egy kerti fúvókát. A szabadon futó forgattyús fogantyú segítségével a kerti tömlő könnyedén feltekerhető, és gondosan, gondosan tárolható, törések és zavaró gubancok nélkül. A termék a kompakt kialakításért, a kényelmes szállítást biztosító ergonomikus fogantyúért és az alacsony súlypontnak köszönhetően nagy stabilitásért is pontot kap. A termék UV- és fagyálló is. A Kärcher tömlőtároló egységeket robusztusságuk és hosszú élettartamuk jellemzi, és 5 év gyártói garanciát vállalnak rájuk. A tömlődobot teljesen összeszerelve szállítjuk.