Hose reel HR 2.10 Set

Komplett készlet a kényelmes öntözéshez és a helytakarékos tömlőtároláshoz. Azonnali használatra kész egy 10 m-es Kärcher kerti tömlővel, csatlakozókkal, csap adapterrel és fúvókával.

A mobil használat és a kompakt tárolás találkozik: a tömlődob kényelmes öntözést és a kerti tömlő helytakarékos tárolását biztosítja. A teljes készlet tartalmaz egy 10 m-es kerti tömlőt, csatlakozókat, csap adaptereket és egy kerti fúvókát. A szabadon futó forgattyús fogantyú segítségével a kerti tömlő könnyedén feltekerhető, és gondosan, gondosan tárolható, törések és zavaró gubancok nélkül. A termék a kompakt kialakításért, a kényelmes szállítást biztosító ergonomikus fogantyúért és az alacsony súlypontnak köszönhetően nagy stabilitásért is pontot kap. A termék UV- és fagyálló is. A Kärcher tömlőtároló egységeket robusztusságuk és hosszú élettartamuk jellemzi, és 5 év gyártói garanciát vállalnak rájuk. A tömlődobot teljesen összeszerelve szállítjuk.

Jellemzők és előnyök
Összecsukható forgókar
  • Helytakarékos tárolás.
Kompakt méretek
  • KÖNNYEDÉN TÁROLHATÓ
Azonnal üzemkész
  • Az öntözőtartozékok a szállítási csomagban szerepelnek.
Lekerekített tömlőcsatlakozó
  • Megakadályozza a tömlő csavarodását és megtörését a maximális vízáramlás érdekében.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tömlőhossz (m) 10
Tömlő átmérője (mm) 13
Tömlő kapacitás (m) max. 30 (1/2") / max. 20 (5/8") / max. 15 (3/4")
Kefenyomás (bar) 24
Szín fekete
Súly (kg) 1,8
Csomagolási súly (kg) 4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 300 x 475 x 350

A csomag tartalma

  • Tömlőcsatlakozó: 3 Darab(ok)
  • Tömlőcsatlakozó Aqua Stoppal: 1 Darab(ok)
  • G 3/4 csapcsatlakozó G 1/2 szűkítőidommal: 1 Darab(ok)
  • Szórófej: 1 Darab(ok)
  • PrimoFlex tömlő 1/2": 10 m

Felszereltség

  • Készlet
  • Permetezési minta: kúpos sugár
  • Permetezési minta: pontsugár
Alkalmazási területek
  • Kertöntözés
  • Kis és közepes méretű területek
Tartozékok