Hose trolley HT 2.20 Set

A kompakt és mobil tömlőkocsi extra széles alappal a maximális stabilitás érdekében, 20 m-es Kärcher tömlővel, öntözési tartozékokkal és fúvókával, valamint állítható magasságú fogantyúval. 

A stabil és robusztus tömlőkocsi lehetővé teszi a kerti tömlő helytakarékos tárolását, és nagyon kényelmes a használata. A tömlő az ergonomikus hajtókar segítségével megbízhatóan feltekerhető. A tömlőkocsi extra széles talpával is pontokat szerez a maximális stabilitás, valamint UV- és fagyállósága érdekében. A készlet 20 m-es tömlővel, öntözési tartozékokkal és fúvókával van felszerelve. Az innovatív gyorskioldó karoknak köszönhetően a teleszkópos fogantyú kényelmesen a megfelelő magasságba állítható, vagy egészen lefelé mozgatható. A Kärcher 5 év gyártói garanciát vállal. A tömlőkocsit teljesen összeszerelve szállítjuk.

Jellemzők és előnyök
Magas stabilitás és szilárdság
A tömlődob extra széles alapjának és alacsony súlypontjának köszönhetően.
Gyorskioldó kar a teleszkópos fogantyú rögzítéséhez
Helytakarékos tárolás.
Összecsukható forgókar
Helytakarékos tárolás.
Azonnal üzemkész
  • Az öntözőtartozékok a szállítási csomagban szerepelnek.
Lekerekített tömlőcsatlakozó
  • Megakadályozza a tömlő csavarodását és megtörését a maximális vízáramlás érdekében.
Tömlő vég rögzítő
  • Használat után nem szivárog ki víz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tömlőhossz (m) 20
Tömlő átmérője (mm) 13
Tömlő kapacitás (m) 40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
Kefenyomás (bar) 24
Szín fekete
Súly (kg) 2,8
Csomagolási súly (kg) 7,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 460 x 475 x 840

A csomag tartalma

  • Tömlőcsatlakozó: 3 Darab(ok)
  • Tömlőcsatlakozó Aqua Stoppal: 1 Darab(ok)
  • G 3/4 csapcsatlakozó G 1/2 szűkítőidommal: 1 Darab(ok)
  • Szórófej: 1 Darab(ok)
  • PrimoFlex tömlő 1/2": 20 m

Felszereltség

  • Készlet
  • Permetezési minta: kúpos sugár
  • Permetezési minta: pontsugár
Alkalmazási területek
  • Kertöntözés
  • Kis és közepes méretű területek
