Hose hanger Plus
A helytakarékos tömlőtároláshoz használt robusztus, falra szerelhető tömlőtartó nyílásokkal rendelkezik a fúvókáknak és a szórólándzsáknak, valamint egy tárolórekeszt kínál az öntöző- vagy kerti kiegészítőknek.
Egyszerű és kompakt használat, diszkrét kialakítás: a falra szerelhető tömlőtartóval a kerti tömlőt mostantól a falon tárolhatja, így helyet takaríthat meg. A tartó nyílásokkal rendelkezik a fúvókák és a szórólándzsák számára. Ezenkívül további öntözőeszközök vagy kerti kesztyűk is kényelmesen tárolhatók a tárolórekeszben, mindig kéznél vannak. Használat után a kerti tömlőt könnyedén a tömlőtartóra helyezheti. A kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően a falra szerelhető tömlőtartó különösen strapabíró és hosszú élettartamú, valamint UV- és fagyálló. A Kärcher 5 év garanciát vállal a termékre.
Jellemzők és előnyök
A tömlő praktikus és helytakarékos tárolásához
- Minden rendezetten egy helyen található.
Fúvóka tartó
- Az öntözőeszközök mindig kéznél vannak.
Tárolórekesz csaptelep-adaptereknek, csatlakozóknak és kerti kesztyűknek
Öt év garancia
- Hosszú élettartam
UV- és fagyálló
- Az év bármely szakában használatra kész.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tömlő kapacitás (m)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Csavarok távolsága fali szereléshez (mm)
|115
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,8
|Csomagolási súly (kg)
|0,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|286 x 144 x 326
Felszereltség
- Fúvóka tartó
- Fali konzol, csavarokkal és szegecsekkel együtt
Alkalmazási területek
- Kertöntözés
- Kis és közepes méretű területek