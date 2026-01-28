Hose hanger Plus

A helytakarékos tömlőtároláshoz használt robusztus, falra szerelhető tömlőtartó nyílásokkal rendelkezik a fúvókáknak és a szórólándzsáknak, valamint egy tárolórekeszt kínál az öntöző- vagy kerti kiegészítőknek.

Egyszerű és kompakt használat, diszkrét kialakítás: a falra szerelhető tömlőtartóval a kerti tömlőt mostantól a falon tárolhatja, így helyet takaríthat meg. A tartó nyílásokkal rendelkezik a fúvókák és a szórólándzsák számára. Ezenkívül további öntözőeszközök vagy kerti kesztyűk is kényelmesen tárolhatók a tárolórekeszben, mindig kéznél vannak. Használat után a kerti tömlőt könnyedén a tömlőtartóra helyezheti. A kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően a falra szerelhető tömlőtartó különösen strapabíró és hosszú élettartamú, valamint UV- és fagyálló. A Kärcher 5 év garanciát vállal a termékre.

Jellemzők és előnyök
A tömlő praktikus és helytakarékos tárolásához
  • Minden rendezetten egy helyen található.
Fúvóka tartó
  • Az öntözőeszközök mindig kéznél vannak.
Tárolórekesz csaptelep-adaptereknek, csatlakozóknak és kerti kesztyűknek
  • Az öntözőeszközök mindig kéznél vannak.
Öt év garancia
  • Hosszú élettartam
UV- és fagyálló
  • Az év bármely szakában használatra kész.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tömlő kapacitás (m) 35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
Csavarok távolsága fali szereléshez (mm) 115
Szín fekete
Súly (kg) 0,8
Csomagolási súly (kg) 0,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 286 x 144 x 326

Felszereltség

  • Fúvóka tartó
  • Fali konzol, csavarokkal és szegecsekkel együtt
Alkalmazási területek
  • Kertöntözés
  • Kis és közepes méretű területek
