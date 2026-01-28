Egyszerű és kompakt használat, diszkrét kialakítás: a falra szerelhető tömlőtartóval a kerti tömlőt mostantól a falon tárolhatja, így helyet takaríthat meg. A tartó nyílásokkal rendelkezik a fúvókák és a szórólándzsák számára. Ezenkívül további öntözőeszközök vagy kerti kesztyűk is kényelmesen tárolhatók a tárolórekeszben, mindig kéznél vannak. Használat után a kerti tömlőt könnyedén a tömlőtartóra helyezheti. A kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően a falra szerelhető tömlőtartó különösen strapabíró és hosszú élettartamú, valamint UV- és fagyálló. A Kärcher 5 év garanciát vállal a termékre.