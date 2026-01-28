Hose hanger
Falra szerelhető tömlőtartó a helytakarékos tömlőtároláshoz. Résekkel a fúvókák és a szórócsövek számára, és minden hagyományos kerti tömlőhöz alkalmas.
Egyszerű és kompakt használat, diszkrét kialakítás: a falra szerelhető tömlőtartóval a kerti tömlőt mostantól a falon tárolhatja, így helyet takaríthat meg. Ezenkívül nyílásokkal is rendelkezik a fúvókák és a szórólándzsák számára. Használat után a kerti tömlőt könnyen a tömlőtartóra helyezheti. A kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően a falra szerelhető tömlőtartó különösen strapabíró és hosszú élettartamú, valamint UV- és fagyálló. A Kärcher 5 év garanciát is biztosít a termékre.
Jellemzők és előnyök
A tömlő praktikus és helytakarékos tárolásához
- Minden rendezetten egy helyen található.
Fúvóka tartó
- Az öntözőeszközök mindig kéznél vannak.
Öt év garancia
- Hosszú élettartam
UV- és fagyálló
- Az év bármely szakában használatra kész.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tömlő kapacitás (m)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Csavarok távolsága fali szereléshez (mm)
|115
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|286 x 144 x 240
Felszereltség
- Fúvóka tartó
- Fali konzol, csavarokkal és szegecsekkel együtt
Alkalmazási területek
- Kertöntözés
- Kis és közepes méretű területek