A Kärcher OC 7-18 Handheld (akkumulátor nélkül) ideális társ a mobil tisztításhoz, hatékonyan távolítja el a közepes szennyeződéseket útközben vagy a ház körül. A kerti tömlőre való közvetlen csatlakozás mellett a készülék külső forrásokból, például kannákból vagy hordókból is képes vizet felszívni az 5 méteres, vízszűrővel ellátott szívótömlő segítségével. Fő előnye a kategóriájában egyedülálló 18 V-os cserélhető akkumulátor és az 5 az 1-ben Multi Jet fúvóka kombinációja, amely teljes hálózati függetlenséget és ötféle szórásképet biztosít egyetlen eszközben. Az ergonomikus kialakítás kényelmes használatot garantál, a kétfokozatú nyomásállítás (11-24 bar) pedig védi az érzékeny felületeket és optimalizálja az akku üzemidejét. Az LED kijelző folyamatosan tájékoztat az üzemmódról és a töltöttségről. Legyen szó kempingezésről, kerékpártúráról vagy kerti munkáról, a speciális fúvókatechnológia kíméletes, mégis alapos tisztítást végez minden területen.