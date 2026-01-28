Hose trolley HT 2

A mobil és stabil tömlőkocsi rendkívül széles talpával lenyűgöz a maximális stabilitás érdekében. Kompakt modell állítható magasságú fogantyúval kis kertekhez. 

A stabil és robusztus tömlőkocsi lehetővé teszi a kerti tömlő helytakarékos tárolását, és nagyon kényelmes a használata. A tömlő az ergonomikus hajtókar segítségével megbízhatóan feltekerhető. A tömlőkocsi extra széles talpával is pontokat szerez a maximális stabilitás, valamint UV- és fagyállósága érdekében. Az innovatív gyorskioldó karoknak köszönhetően a teleszkópos fogantyú kényelmesen a megfelelő magasságba állítható, vagy egészen lefelé mozgatható. A Kärcher 5 év gyártói garanciát vállal. A tömlőkocsit teljesen összeszerelve szállítjuk. 

Jellemzők és előnyök
Hose trolley HT 2: Magas stabilitás és szilárdság
Magas stabilitás és szilárdság
A tömlődob extra széles alapjának és alacsony súlypontjának köszönhetően.
Hose trolley HT 2: Gyorskioldó kar a teleszkópos fogantyú rögzítéséhez
Gyorskioldó kar a teleszkópos fogantyú rögzítéséhez
Helytakarékos tárolás.
Hose trolley HT 2: Összecsukható forgókar
Összecsukható forgókar
Helytakarékos tárolás.
Lekerekített tömlőcsatlakozó
  • Megakadályozza a tömlő csavarodását és megtörését a maximális vízáramlás érdekében.
Tömlő vég rögzítő
  • Használat után nem szivárog ki víz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tömlő kapacitás (m) 40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
Szín fekete
Súly (kg) 2,8
Csomagolási súly (kg) 5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 460 x 475 x 840
Hose trolley HT 2
Alkalmazási területek
  • Kertöntözés
  • Kis és közepes méretű területek
