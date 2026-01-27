HT 80 M fém tömlőkocsi
A kertápolásnak semmi sem állhat az útjába a HT 80 M tömlőkocsival. A legmodernebb tömlőkocsi, minimális helyigénnyel, a tömlő könnyed és gyors fel- és letekerését teszi lehetővé.
Prémium minőségű HT 80 M fém tömlőkocsi ideális a közepes és nagy területek és kertek öntözésére. Mind a keret, mind a dob fémből készül. Ezért mindkét alkatrész rozsdaálló és rendkívül masszív kialakítású. A csúszásmentes, kénylemes és állítható magasságú fogantyú jelentősen megkönnyíti az öntözést. A tömlőkocsi tartalma: tömlővezető, szabadon futó forgattyúfogantyú, egy ferde tömlőcsatlakozás és 2 univerzális tömlőcsatlakozó. Legyen öröm a kertészkedés minden nap! Az innovatív Kärcher tömlőtároló rendszerek mind a működés, a kialakítás és a minőség szempontjából is megfelelnek a magas elvárásoknak. A tömlőkocsi lehetővé teszik a tömlő gyorsabb ki- és betekerését - kényelmesen, minimális helyigény mellett. A Kärcher tömlőkocsik kompatibilisek az összes elérhető tépőzáras rendszerrel. Kapacitása: 80 m 1/2" tömlő, 60 m 3/5" tömlő vagy 40 m 3/4" tömlő.
Jellemzők és előnyök
Lekerekített tömlőcsatlakozó
- A LEKEREKÍTETT TÖMLŐCSATLAKOZÓNAK KÖSZÖNHETŐEN, A TÖMLŐ NEM TEKEREDIK ÖSSZE. ÍGY A MAXIMÁLIS VÍZÁTFOLYÁS GARANTÁLT.
Állítható magasságú tolóvilla
2 PLUS UNIVERZÁLIS TÖMLŐ CSATLAKOZÓVAL
Csúszásmentes, ergonómikus markolat
- Kényelmes markolat a könnyű kezelésért
Tömlővezetés és szabadon futó kézi hajtókar
- A tömlő könnyű le- és feltekeréséhez
Acélkeret és dob
- ROBUSZTUS ÉS ROZSDAÁLLÓ
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tömlő kapacitás (m)
|max. 80 (1/2") / max. 60 (5/8") / max. 40 (3/4")
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|5,8
|Csomagolási súly (kg)
|6,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|420 x 570 x 853
A csomag tartalma
- Tömlőcsatlakozó: 2 Darab(ok)
Alkalmazási területek
- Kertöntözés
- Konyhakert
- Kerti szerszámok és eszközök
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.