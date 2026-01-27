Prémium minőségű HT 80 M fém tömlőkocsi ideális a közepes és nagy területek és kertek öntözésére. Mind a keret, mind a dob fémből készül. Ezért mindkét alkatrész rozsdaálló és rendkívül masszív kialakítású. A csúszásmentes, kénylemes és állítható magasságú fogantyú jelentősen megkönnyíti az öntözést. A tömlőkocsi tartalma: tömlővezető, szabadon futó forgattyúfogantyú, egy ferde tömlőcsatlakozás és 2 univerzális tömlőcsatlakozó. Legyen öröm a kertészkedés minden nap! Az innovatív Kärcher tömlőtároló rendszerek mind a működés, a kialakítás és a minőség szempontjából is megfelelnek a magas elvárásoknak. A tömlőkocsi lehetővé teszik a tömlő gyorsabb ki- és betekerését - kényelmesen, minimális helyigény mellett. A Kärcher tömlőkocsik kompatibilisek az összes elérhető tépőzáras rendszerrel. Kapacitása: 80 m 1/2" tömlő, 60 m 3/5" tömlő vagy 40 m 3/4" tömlő.