Praktikus fali tartó a mobil használattal: ez a tömlődob a tömlő falon való tárolására a mellékelt fali konzollal és mobil kerti használatra is használható. A HR 3 könnyen kivehető a tartóból, és kényelmesen hordozható az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően. A szabadon futó forgattyús fogantyú segítségével a kerti tömlő könnyedén feltekerhető, és gondosan és gondosan tárolható, törések és zavaró gubancok nélkül. A termék kompakt kialakításáért és alacsony súlypontjának köszönhetően nagy stabilitásáért is pontokat szerez. A tömlődob teljesen össze van szerelve és azonnali használatra kész. A termék UV- és fagyálló is, így hosszú élettartamú és kellően robusztus ahhoz, hogy megbirkózzanak a mindennapi használattal. A Kärcher 5 év gyártói garanciát vállal.