Egy tömlőtekercs – két funkció: a HR 3 a tömlő falon való tárolására és a kertben való mobil használatra egyaránt használható. Így néz ki a rugalmas öntözés.

Praktikus fali tartó a mobil használattal: ez a tömlődob a tömlő falon való tárolására a mellékelt fali konzollal és mobil kerti használatra is használható. A HR 3 könnyen kivehető a tartóból, és kényelmesen hordozható az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően. A szabadon futó forgattyús fogantyú segítségével a kerti tömlő könnyedén feltekerhető, és gondosan és gondosan tárolható, törések és zavaró gubancok nélkül. A termék kompakt kialakításáért és alacsony súlypontjának köszönhetően nagy stabilitásáért is pontokat szerez. A tömlődob teljesen össze van szerelve és azonnali használatra kész. A termék UV- és fagyálló is, így hosszú élettartamú és kellően robusztus ahhoz, hogy megbirkózzanak a mindennapi használattal. A Kärcher 5 év gyártói garanciát vállal. 

Jellemzők és előnyök
2 az 1-ben funkció: falra szerelhető és mobil tömlődob egyben
A tömlő tárolása a falon, valamint mobil használatra a kertben.
Fali tartó
A praktikus tárolóegység egyszerű és gyors felszerelése.
Összecsukható forgókar
Helytakarékos tárolás.
Kompakt méretek
  • KÖNNYEDÉN TÁROLHATÓ
Azonnal üzemkész
  • Az öntözőtartozékok a szállítási csomagban szerepelnek.
Lekerekített tömlőcsatlakozó
  • Megakadályozza a tömlő csavarodását és megtörését a maximális vízáramlás érdekében.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tömlő kapacitás (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Csavarok távolsága fali szereléshez (mm) 160
Szín fekete
Súly (kg) 2
Csomagolási súly (kg) 3,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 363 x 475 x 500

Felszereltség

  • Fali konzol, csavarokkal és szegecsekkel együtt
Alkalmazási területek
  • Kertöntözés
  • Kis és közepes méretű területek
