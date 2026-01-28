Robusztus és egyben stabil: A tömlőkocsi lehetővé teszi a kerti tömlő helytakarékos tárolását, és nagyon kényelmes a használata. A robusztus fém orsónak köszönhetően még a legnehezebb terhelés sem jelent problémát. A tömlő megbízhatóan feltekerhető az ergonomikus hajtókar és az erős tömlővezető segítségével. A tömlőkocsi extra széles talpával is pontokat szerez a maximális stabilitás, valamint az UV- és fagyállóság érdekében. Az innovatív gyorskioldó karoknak köszönhetően a teleszkópos fogantyú kényelmesen állítható a megfelelő magasságba, vagy teljesen lenyomható. Mindenekelőtt a teljesen lenyomva helytakarékos tárolásról gondoskodik. A tömlőkocsit teljesen összeszerelve szállítjuk. A Kärcher tömlőtároló egységeket robusztusságuk és hosszú élettartamuk jellemzi, és 5 év gyártói garanciát vállalnak rájuk.