Hose trolley HT 5 M
A mobil és stabil tömlőkocsi robusztus fém tömlőtekercsével, rendkívül széles talpával, precíz tömlővezetőjével és állítható magasságú fogantyújával lenyűgöző.
Robusztus és egyben stabil: A tömlőkocsi lehetővé teszi a kerti tömlő helytakarékos tárolását, és nagyon kényelmes a használata. A robusztus fém orsónak köszönhetően még a legnehezebb terhelés sem jelent problémát. A tömlő megbízhatóan feltekerhető az ergonomikus hajtókar és az erős tömlővezető segítségével. A tömlőkocsi extra széles talpával is pontokat szerez a maximális stabilitás, valamint az UV- és fagyállóság érdekében. Az innovatív gyorskioldó karoknak köszönhetően a teleszkópos fogantyú kényelmesen állítható a megfelelő magasságba, vagy teljesen lenyomható. Mindenekelőtt a teljesen lenyomva helytakarékos tárolásról gondoskodik. A tömlőkocsit teljesen összeszerelve szállítjuk. A Kärcher tömlőtároló egységeket robusztusságuk és hosszú élettartamuk jellemzi, és 5 év gyártói garanciát vállalnak rájuk.
Jellemzők és előnyök
Magas stabilitás és szilárdságA tömlődob extra széles alapjának és alacsony súlypontjának köszönhetően.
TömlővezetésA tömlő könnyű le- és feltekeréséhez
Fém orsóMasszív és hosszú élettartam
Gyorskioldó kar a teleszkópos fogantyú rögzítéséhez
- Helytakarékos tárolás.
Csúszásmentes, ergonómikus markolat
- Kényelmes markolat a könnyű kezelésért
Összecsukható forgókar
- Helytakarékos tárolás.
Lekerekített tömlőcsatlakozó
- Megakadályozza a tömlő csavarodását és megtörését a maximális vízáramlás érdekében.
Tömlő vég rögzítő
- Használat után nem szivárog ki víz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tömlőhossz (m)
|20
|Tömlő kapacitás (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Kefenyomás (bar)
|45
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|2,7
|Csomagolási súly (kg)
|6,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|565 x 475 x 896
Felszereltség
- Fém tömlőtartó
- Tömlővezetés
Videók
Kompatibilis készülékek
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 5 Basic
- K 5 Basic RM
- K 5 Classic
- K 2
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control Car&Home T2
- K 3 Full Control Home T5
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 150
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 4 Full Control Stairs
- K 4 Power Control Car *EU
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Universal *EU
- K 4 WCM
- K 5
- K 5 Basic Car
- K 5 Compact
- K 5 FJ BB
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Anti-Twist
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 UM Car*RU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster *EU
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM Premium
- K3 Car & Home T2
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
Alkalmazási területek
- Kertöntözés
- Közepes és nagy területek