Hose trolley HT 5 M

A mobil és stabil tömlőkocsi robusztus fém tömlőtekercsével, rendkívül széles talpával, precíz tömlővezetőjével és állítható magasságú fogantyújával lenyűgöző.

Robusztus és egyben stabil: A tömlőkocsi lehetővé teszi a kerti tömlő helytakarékos tárolását, és nagyon kényelmes a használata. A robusztus fém orsónak köszönhetően még a legnehezebb terhelés sem jelent problémát. A tömlő megbízhatóan feltekerhető az ergonomikus hajtókar és az erős tömlővezető segítségével. A tömlőkocsi extra széles talpával is pontokat szerez a maximális stabilitás, valamint az UV- és fagyállóság érdekében. Az innovatív gyorskioldó karoknak köszönhetően a teleszkópos fogantyú kényelmesen állítható a megfelelő magasságba, vagy teljesen lenyomható. Mindenekelőtt a teljesen lenyomva helytakarékos tárolásról gondoskodik. A tömlőkocsit teljesen összeszerelve szállítjuk. A Kärcher tömlőtároló egységeket robusztusságuk és hosszú élettartamuk jellemzi, és 5 év gyártói garanciát vállalnak rájuk.

Jellemzők és előnyök
Hose trolley HT 5 M: Magas stabilitás és szilárdság
A tömlődob extra széles alapjának és alacsony súlypontjának köszönhetően.
Hose trolley HT 5 M: Tömlővezetés
A tömlő könnyű le- és feltekeréséhez
Hose trolley HT 5 M: Fém orsó
Masszív és hosszú élettartam
Gyorskioldó kar a teleszkópos fogantyú rögzítéséhez
  • Helytakarékos tárolás.
Csúszásmentes, ergonómikus markolat
  • Kényelmes markolat a könnyű kezelésért
Összecsukható forgókar
  • Helytakarékos tárolás.
Lekerekített tömlőcsatlakozó
  • Megakadályozza a tömlő csavarodását és megtörését a maximális vízáramlás érdekében.
Tömlő vég rögzítő
  • Használat után nem szivárog ki víz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tömlőhossz (m) 20
Tömlő kapacitás (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Kefenyomás (bar) 45
Szín fekete
Súly (kg) 2,7
Csomagolási súly (kg) 6,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 565 x 475 x 896

Felszereltség

  • Fém tömlőtartó
  • Tömlővezetés
Hose trolley HT 5 M
Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kertöntözés
  • Közepes és nagy területek
Tartozékok