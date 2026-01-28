Hose trolley HT 3.20 Set

A fúvókatartóval ellátott tömlőkocsi lenyűgöz a maximális stabilitást biztosító extra széles talpával, állítható magasságú fogantyújával, 20 m-es kerti tömlőjével és öntözőtartozékaival. 

A stabil és robusztus tömlőkocsi lehetővé teszi a kerti tömlő helytakarékos tárolását, és nagyon kényelmes a használata. A tömlő az ergonomikus hajtókar segítségével megbízhatóan feltekerhető. A tömlőkocsi extra széles talpával a maximális stabilitás, UV- és fagyállóság és a fogantyún található praktikus fúvókatartó révén is pontokat szerez. A készlet 20 m-es tömlővel, Kärcher öntözőtartozékokkal és fúvókával van felszerelve. Az innovatív gyorskioldó karoknak köszönhetően a teleszkópos fogantyú kényelmesen a megfelelő magasságba állítható, vagy egészen lefelé mozgatható. A Kärcher 5 év gyártói garanciát vállal. A tömlőkocsit teljesen összeszerelve szállítjuk.

Jellemzők és előnyök
Magas stabilitás és szilárdság
Magas stabilitás és szilárdság
A tömlődob extra széles alapjának és alacsony súlypontjának köszönhetően.
Praktikus fúvókatartó
Praktikus fúvókatartó
A fúvókák és szórófejek a fali konzolra akaszthatók a kényelmes tárolás érdekében.
Gyorskioldó kar a teleszkópos fogantyú rögzítéséhez
Gyorskioldó kar a teleszkópos fogantyú rögzítéséhez
Helytakarékos tárolás.
Csúszásmentes, ergonómikus markolat
  • Kényelmes markolat a könnyű kezelésért
Összecsukható forgókar
  • Helytakarékos tárolás.
Lekerekített tömlőcsatlakozó
  • Megakadályozza a tömlő csavarodását és megtörését a maximális vízáramlás érdekében.
Tömlő vég rögzítő
  • Használat után nem szivárog ki víz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tömlőhossz (m) 20
Tömlő átmérője (mm) 13
Tömlő kapacitás (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Kefenyomás (bar) 24
Szín fekete
Súly (kg) 3,2
Csomagolási súly (kg) 7,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 565 x 475 x 896

A csomag tartalma

  • Tömlőcsatlakozó: 3 Darab(ok)
  • Tömlőcsatlakozó Aqua Stoppal: 1 Darab(ok)
  • G 3/4 csapcsatlakozó G 1/2 szűkítőidommal: 1 Darab(ok)
  • Szórófej: 1 Darab(ok)
  • PrimoFlex tömlő 1/2": 20 m

Felszereltség

  • Készlet
  • Fúvóka tartó
  • Permetezési minta: kúpos sugár
  • Permetezési minta: pontsugár
  • Kertöntözés
  • Közepes és nagy területek
