Hose trolley HT 4

Minden ellenőrzés alatt: a tömlőkocsi robusztus tömlődobjával, a maximális stabilitást biztosító extra széles alappal, precíz tömlővezetővel és állítható magasságú fogantyújával jeleskedik.

A stabil és robusztus tömlőkocsi lehetővé teszi a kerti tömlő helytakarékos tárolását, és nagyon kényelmes a használata. A tömlő megbízhatóan és egyenletesen feltekerhető az ergonomikus hajtókar és az erős tömlővezető segítségével. A tömlőkocsi extra széles talpával is pontokat szerez a maximális stabilitás, valamint UV- és fagyállósága érdekében. Az innovatív gyorskioldó karoknak köszönhetően a teleszkópos fogantyú kényelmesen a megfelelő magasságba állítható, vagy egészen lefelé mozgatható. Mindenekelőtt teljesen lefelé mozgatva helytakarékos tárolást tesz lehetővé. A Kärcher 5 év gyártói garanciát vállal. A tömlőkocsit teljesen összeszerelve szállítjuk.

Jellemzők és előnyök
Hose trolley HT 4: Magas stabilitás és szilárdság
A tömlődob extra széles alapjának és alacsony súlypontjának köszönhetően.
Hose trolley HT 4: Tömlővezetés
A tömlő könnyű le- és feltekeréséhez
Hose trolley HT 4: Gyorskioldó kar a teleszkópos fogantyú rögzítéséhez
Helytakarékos tárolás.
Csúszásmentes, ergonómikus markolat
  • Kényelmes markolat a könnyű kezelésért
Összecsukható forgókar
  Helytakarékos tárolás.
Lekerekített tömlőcsatlakozó
  • Megakadályozza a tömlő csavarodását és megtörését a maximális vízáramlás érdekében.
Tömlő vég rögzítő
  • Használat után nem szivárog ki víz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tömlő kapacitás (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Szín fekete
Súly (kg) 3,5
Csomagolási súly (kg) 5,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 565 x 475 x 896

Felszereltség

  • Tömlővezetés
Hose trolley HT 4
Alkalmazási területek
  • Kertöntözés
  • Közepes és nagy területek
