A stabil és robusztus tömlőkocsi lehetővé teszi a kerti tömlő helytakarékos tárolását, és nagyon kényelmes a használata. A robusztus fém orsó a legkeményebb kerti körülményeknek is ellenáll. A tömlő megbízhatóan feltekerhető az ergonomikus hajtókar és az erős tömlővezető segítségével. A tömlőkocsi extra széles talpával is pontokat szerez a maximális stabilitás, valamint UV- és fagyállósága érdekében. Az innovatív gyorskioldó karoknak köszönhetően a teleszkópos fogantyú kényelmesen a megfelelő magasságba állítható, vagy egészen lefelé mozgatható. Mindenekelőtt teljesen lefelé mozgatva helytakarékos tárolást tesz lehetővé. A készlet azonnali használatra kész a mellékelt tartozékoknak köszönhetően, mint például a Kärcher kerti tömlő, a csatlakozók, a csap adapter és a fúvóka. A tömlőkocsit teljesen összeszerelve szállítjuk. A Kärcher tömlőtároló egységeket robusztusságuk és hosszú élettartamuk jellemzi, és 5 év gyártói garanciát vállalnak rájuk.