Hose trolley HT 5.20 M Set

A tömlőkocsi robusztus fémtekercsével, a nagy stabilitást biztosító széles talpával és 20 m-es tömlőjével pontokat szerez, és azonnal használható a mellékelt öntözési tartozékokkal.

A stabil és robusztus tömlőkocsi lehetővé teszi a kerti tömlő helytakarékos tárolását, és nagyon kényelmes a használata. A robusztus fém orsó a legkeményebb kerti körülményeknek is ellenáll. A tömlő megbízhatóan feltekerhető az ergonomikus hajtókar és az erős tömlővezető segítségével. A tömlőkocsi extra széles talpával is pontokat szerez a maximális stabilitás, valamint UV- és fagyállósága érdekében. Az innovatív gyorskioldó karoknak köszönhetően a teleszkópos fogantyú kényelmesen a megfelelő magasságba állítható, vagy egészen lefelé mozgatható. Mindenekelőtt teljesen lefelé mozgatva helytakarékos tárolást tesz lehetővé. A készlet azonnali használatra kész a mellékelt tartozékoknak köszönhetően, mint például a Kärcher kerti tömlő, a csatlakozók, a csap adapter és a fúvóka. A tömlőkocsit teljesen összeszerelve szállítjuk. A Kärcher tömlőtároló egységeket robusztusságuk és hosszú élettartamuk jellemzi, és 5 év gyártói garanciát vállalnak rájuk.

Jellemzők és előnyök
Hose trolley HT 5.20 M Set: Magas stabilitás és szilárdság
Magas stabilitás és szilárdság
A tömlődob extra széles alapjának és alacsony súlypontjának köszönhetően.
Hose trolley HT 5.20 M Set: Tömlővezetés
Tömlővezetés
A tömlő könnyű le- és feltekeréséhez
Hose trolley HT 5.20 M Set: Fém orsó
Fém orsó
Masszív és hosszú élettartam
Gyorskioldó kar a teleszkópos fogantyú rögzítéséhez
  • Helytakarékos tárolás.
Csúszásmentes, ergonómikus markolat
  • Kényelmes markolat a könnyű kezelésért
Összecsukható forgókar
  • Helytakarékos tárolás.
Azonnal üzemkész
  • Az öntözőtartozékok a szállítási csomagban szerepelnek.
Lekerekített tömlőcsatlakozó
  • Megakadályozza a tömlő csavarodását és megtörését a maximális vízáramlás érdekében.
Tömlő vég rögzítő
  • Használat után nem szivárog ki víz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tömlő átmérője (mm) 13
Tömlő kapacitás (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Szín fekete
Súly (kg) 2,7
Csomagolási súly (kg) 9,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 565 x 475 x 896

A csomag tartalma

  • Tömlőcsatlakozó: 3 Darab(ok)
  • Tömlőcsatlakozó Aqua Stoppal: 1 Darab(ok)
  • G 3/4 csapcsatlakozó G 1/2 szűkítőidommal: 1 Darab(ok)
  • Szórófej: 1 Darab(ok)
  • Performance Plus tömlő 1/2": 20 m

Felszereltség

  • Készlet
  • Fém tömlőtartó
  • Tömlővezetés
  • Permetezési minta: kúpos sugár
  • Permetezési minta: pontsugár
Hose trolley HT 5.20 M Set
Hose trolley HT 5.20 M Set
Hose trolley HT 5.20 M Set
Hose trolley HT 5.20 M Set
Hose trolley HT 5.20 M Set
Hose trolley HT 5.20 M Set

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kertöntözés
  • Közepes és nagy területek
Tartozékok