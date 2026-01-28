Praktikus fali tartó a mobil használattal: ez a tömlődob a tömlő falon való tárolására a mellékelt fali konzollal és mobil kerti használatra is használható. A HR 3.20 szett könnyen kivehető a tartóból, és az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően kényelmesen hordozható. A szabadon futó forgattyús fogantyú segítségével a kerti tömlő könnyedén feltekerhető, és gondosan, kíméletesen tárolható, törések és zavaró gubancok nélkül. A termék kompakt kialakításáért és alacsony súlypontjának köszönhetően nagy stabilitásáért is pontokat szerez. A tömlődob teljesen össze van szerelve és azonnali használatra kész 20 méter kerti tömlővel, csatlakozókkal, csap adapterrel és fúvókával. A készülék UV- és fagyálló is, így hosszú élettartamú és kellően robusztus ahhoz, hogy megbirkózzanak a mindennapi használattal. A Kärcher 5 év gyártói garanciát vállal.