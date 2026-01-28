Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set

Egy tömlődob – két funkció: a HR 3.20 készlet 20 m-es tömlővel és tartozékokkal a tömlő falon való tárolására és a kertben való mobil használatára egyaránt használható.

Praktikus fali tartó a mobil használattal: ez a tömlődob a tömlő falon való tárolására a mellékelt fali konzollal és mobil kerti használatra is használható. A HR 3.20 szett könnyen kivehető a tartóból, és az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően kényelmesen hordozható. A szabadon futó forgattyús fogantyú segítségével a kerti tömlő könnyedén feltekerhető, és gondosan, kíméletesen tárolható, törések és zavaró gubancok nélkül. A termék kompakt kialakításáért és alacsony súlypontjának köszönhetően nagy stabilitásáért is pontokat szerez. A tömlődob teljesen össze van szerelve és azonnali használatra kész 20 méter kerti tömlővel, csatlakozókkal, csap adapterrel és fúvókával. A készülék UV- és fagyálló is, így hosszú élettartamú és kellően robusztus ahhoz, hogy megbirkózzanak a mindennapi használattal. A Kärcher 5 év gyártói garanciát vállal.

Jellemzők és előnyök
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set: 2 az 1-ben funkció: falra szerelhető és mobil tömlődob egyben
2 az 1-ben funkció: falra szerelhető és mobil tömlődob egyben
A tömlő tárolása a falon, valamint mobil használatra a kertben.
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set: Fali tartó
Fali tartó
A praktikus tárolóegység egyszerű és gyors felszerelése.
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set: Összecsukható forgókar
Összecsukható forgókar
Helytakarékos tárolás.
Kompakt méretek
  • Helytakarékos tárolás.
Azonnal üzemkész
  • Az öntözőtartozékok a szállítási csomagban szerepelnek.
Lekerekített tömlőcsatlakozó
  • Megakadályozza a tömlő csavarodását és megtörését a maximális vízáramlás érdekében.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tömlőhossz (m) 20
Tömlő átmérője (mm) 13
Tömlő kapacitás (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Kefenyomás (bar) 24
Csavarok távolsága fali szereléshez (mm) 160
Szín fekete
Súly (kg) 2
Csomagolási súly (kg) 5,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 363 x 475 x 500

A csomag tartalma

  • Tömlőcsatlakozó: 3 Darab(ok)
  • Tömlőcsatlakozó Aqua Stoppal: 1 Darab(ok)
  • G 3/4 csapcsatlakozó G 1/2 szűkítőidommal: 1 Darab(ok)
  • Szórófej: 1 Darab(ok)
  • PrimoFlex tömlő 1/2": 20 m

Felszereltség

  • Készlet
  • Permetezési minta: kúpos sugár
  • Permetezési minta: pontsugár
  • Fali konzol, csavarokkal és szegecsekkel együtt
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kertöntözés
  • Kis és közepes méretű területek
Tartozékok