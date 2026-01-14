Kompakt tárolódoboz! A készre szerelt HR 7.300 tömlőtároló mobil és falra szerelt változatként is tökéletes kisebb és közepes kertek öntözéséshez. Hála a sokrétű tárolási lehetőségeknek minden egy helyen tárolható. Jellemzői: levehető tömlődob(2 in 1), szórófejek, öntőzőrózsák, kerti kesztyű, olló stb. tárolásához. Fali tartóval és 2 tömlőcsatlakozóval, valamint öntözőrúd tárolással. Minden kereskedelemben kapható kerti tömlőhöz megfelel: (kapacitás: 30 m 1/2"-tömlő vagy 20 m 5/8"-tömlő vagy 12 m 3/4"-tömlő).