HR 7.300 Premium tömlőhordozó
Szórófejek, tömlők és öntözőrózsák tárolásához. Levehető tömlődobbal, nagy tárolódobozzal a kerti kesztyűknek, metszőollóknak, lapátoknak.
Kompakt tárolódoboz! A készre szerelt HR 7.300 tömlőtároló mobil és falra szerelt változatként is tökéletes kisebb és közepes kertek öntözéséshez. Hála a sokrétű tárolási lehetőségeknek minden egy helyen tárolható. Jellemzői: levehető tömlődob(2 in 1), szórófejek, öntőzőrózsák, kerti kesztyű, olló stb. tárolásához. Fali tartóval és 2 tömlőcsatlakozóval, valamint öntözőrúd tárolással. Minden kereskedelemben kapható kerti tömlőhöz megfelel: (kapacitás: 30 m 1/2"-tömlő vagy 20 m 5/8"-tömlő vagy 12 m 3/4"-tömlő).
Jellemzők és előnyök
2x standard tömlőcsatlakozó
Eltávolítható tömlődob (2-az-1-ben)
Szóró-és öntözőfejek tárolásához
Öntözőrúd rögzítési lehetősége vagy a tömlőn rögzíthető szórófej
Tágas tárolórekesz a kerti kesztyűknek, metszőollóknak, lapátnak stb.
Kapacitás: 30 m 1/2" tömlő vagy 20 m 5/8" tömlő, vagy 12 m 3/4 " tömlő
- Minden kereskedelemben kapható kerti tömlőhöz alkalmazható
SZILÁRD ANYAGOK
- Hosszú élettartam
- TELJESEN ÖSSZESZERELT ÁLLAPOTBAN
Fali tartó
- Öntözőállomás tömlők és kerti tartozékok praktikus és helytakarékos tárolásához.
- Egyszerűen falra szerelhető
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|3,1
|Csomagolási súly (kg)
|4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|290 x 515 x 510
