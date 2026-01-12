Home & Garden szivattyú BP 7 Home & Garden
A hatékony és prémium minőségű BP 7 Home & Garden szivattyú 5 fokozatú meghajtással tökéletes választás a kerti öntözéshez és a házi vízellátáshoz. Kényelmes, erős, és biztonságos.
Legyen szó a kert folyamatos öntözéséről vagy a mosógép, illetve mellékhelyiség vízellátásáról, a tartós és karbantartást nem igénylő BP 7 Home & Garden szivattyú ideális az alternatív vízforrásokból történő házi vízellátáshoz. Az automatikus start / stop funkciónak köszönhetően a BP 7 automatikusan be- és kikapcsol. Vészhelyzetben a szárazon futás elleni védelem kikapcsolja a szivattyút, és hibajelzés világít. Az 5 fokozatú meghajtás nagy teljesítményt, hatékony és megbízható működést biztosít. Azonos áramlási sebesség mellett a BP 7 Home & Garden kisebb motorteljesítményt igényel, mint a hagyományos Jet-szivattyúk, ezáltal kb. 30% energia takarítható meg. A beépített pedálos lábkapcsoló, a 2 kimenet a két csatlakozatott készülék egyidejű működtetéséhez, valamint a zajtompító gumilábak további kényelmi funkciókként szolgálnak. Az alaptartozékként szolgáló előszűrő, valamint a beépített visszacsapó szelep biztosítják a megbízható működést. Garanciája opcionálisan 5 évre meghosszabbítható.
Jellemzők és előnyök
Komfortos a házban és a kertben
- Megbízható vízellátás a házban, és állandó nyomás a kert öntözéséhez.
Biztonságos és hosszú élettartamú
- Alaptartozékként előszűrővel, visszafolyásgátló szeleppel és szárazonfutás elleni védelemmel.
Többfokozatú pumpa
- Rendkívül energiatakarékos és meglehetősen halk.
Automatikus Start/Stop
- A szivattyú igény szerint automatikusan elindul, illetve leáll.
Optimális felszívás
- A szivattyú 8 méter mélységből szívja fel a vizet, pl. egy ciszternából.
Hibakijelző
- Hiba esetén a szívó- vagy a nyomóoldali részen hibakijelzés
Két vízkimenet
- Sokoldalú alkalmazás: pl. egyidejű öntözés locsolóból, illetve kézi öntözés kerti permetezővel.
Flexibilis T csatlakozócsonk
- Rugalmasan összeállítható.
Komfortos lábkapcsoló
- Kényelmes és hátkímélő be- és kikapcsolás.
Ergonómikus markolat
- Komfortos kezelés és könnyű szállíthatóság.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1200
|Vízszállítás max. (l / h)
|< 6000
|Szállítási magasság (m)
|60
|Nyomás (bar)
|max. 6
|Felszívási magasság (m)
|8
|Szállítási hőmérséklet (°C)
|max. 35
|Csatlakozómenet
|G1
|Tápkábel (m)
|1,85
|Tápfeszültség (V)
|230 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|13,4
|Csomagolási súly (kg)
|15,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|230 x 540 x 373
A csomag tartalma
- Csatlakozó G1 pumpákhoz
Felszereltség
- Optimalizált csatlakozócsonk
- Komfortos lábkapcsoló
- Automatikus start/stop funkció
- Előszűrővel és visszacsapószeleppel
- Szárazonfutás elleni védelem
- Nagy betöltőcsonk
- Ergonomikus hordozófogantyú
- Kábeltárolás
- Hibakijelző
- Két vízkimenet
- Forgatható, zajcsillapító gumi lábak
Alkalmazási területek
- Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.
- WC-k és mosógépek használati vízzel való ellátásához.
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.