A hatékony és prémium minőségű BP 7 Home & Garden szivattyú 5 fokozatú meghajtással tökéletes választás a kerti öntözéshez és a házi vízellátáshoz. Kényelmes, erős, és biztonságos.

Legyen szó a kert folyamatos öntözéséről vagy a mosógép, illetve mellékhelyiség vízellátásáról, a tartós és karbantartást nem igénylő BP 7 Home & Garden szivattyú ideális az alternatív vízforrásokból történő házi vízellátáshoz. Az automatikus start / stop funkciónak köszönhetően a BP 7 automatikusan be- és kikapcsol. Vészhelyzetben a szárazon futás elleni védelem kikapcsolja a szivattyút, és hibajelzés világít. Az 5 fokozatú meghajtás nagy teljesítményt, hatékony és megbízható működést biztosít. Azonos áramlási sebesség mellett a BP 7 Home & Garden kisebb motorteljesítményt igényel, mint a hagyományos Jet-szivattyúk, ezáltal kb. 30% energia takarítható meg. A beépített pedálos lábkapcsoló, a 2 kimenet a két csatlakozatott készülék egyidejű működtetéséhez, valamint a zajtompító gumilábak további kényelmi funkciókként szolgálnak. Az alaptartozékként szolgáló előszűrő, valamint a beépített visszacsapó szelep biztosítják a megbízható működést. Garanciája opcionálisan 5 évre meghosszabbítható.

Jellemzők és előnyök
Komfortos a házban és a kertben
  • Megbízható vízellátás a házban, és állandó nyomás a kert öntözéséhez.
Biztonságos és hosszú élettartamú
  • Alaptartozékként előszűrővel, visszafolyásgátló szeleppel és szárazonfutás elleni védelemmel.
Többfokozatú pumpa
  • Rendkívül energiatakarékos és meglehetősen halk.
Automatikus Start/Stop
  • A szivattyú igény szerint automatikusan elindul, illetve leáll.
Optimális felszívás
  • A szivattyú 8 méter mélységből szívja fel a vizet, pl. egy ciszternából.
Hibakijelző
  • Hiba esetén a szívó- vagy a nyomóoldali részen hibakijelzés
Két vízkimenet
  • Sokoldalú alkalmazás: pl. egyidejű öntözés locsolóból, illetve kézi öntözés kerti permetezővel.
Flexibilis T csatlakozócsonk
  • Rugalmasan összeállítható.
Komfortos lábkapcsoló
  • Kényelmes és hátkímélő be- és kikapcsolás.
Ergonómikus markolat
  • Komfortos kezelés és könnyű szállíthatóság.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1200
Vízszállítás max. (l / h) < 6000
Szállítási magasság (m) 60
Nyomás (bar) max. 6
Felszívási magasság (m) 8
Szállítási hőmérséklet (°C) max. 35
Csatlakozómenet G1
Tápkábel (m) 1,85
Tápfeszültség (V) 230 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 13,4
Csomagolási súly (kg) 15,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 230 x 540 x 373

A csomag tartalma

  • Csatlakozó G1 pumpákhoz

Felszereltség

  • Optimalizált csatlakozócsonk
  • Komfortos lábkapcsoló
  • Automatikus start/stop funkció
  • Előszűrővel és visszacsapószeleppel
  • Szárazonfutás elleni védelem
  • Nagy betöltőcsonk
  • Ergonomikus hordozófogantyú
  • Kábeltárolás
  • Hibakijelző
  • Két vízkimenet
  • Forgatható, zajcsillapító gumi lábak
Alkalmazási területek
  • Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.
  • WC-k és mosógépek használati vízzel való ellátásához.
Tartozékok
