Legyen szó a kert folyamatos öntözéséről vagy a mosógép, illetve mellékhelyiség vízellátásáról, a tartós és karbantartást nem igénylő BP 7 Home & Garden szivattyú ideális az alternatív vízforrásokból történő házi vízellátáshoz. Az automatikus start / stop funkciónak köszönhetően a BP 7 automatikusan be- és kikapcsol. Vészhelyzetben a szárazon futás elleni védelem kikapcsolja a szivattyút, és hibajelzés világít. Az 5 fokozatú meghajtás nagy teljesítményt, hatékony és megbízható működést biztosít. Azonos áramlási sebesség mellett a BP 7 Home & Garden kisebb motorteljesítményt igényel, mint a hagyományos Jet-szivattyúk, ezáltal kb. 30% energia takarítható meg. A beépített pedálos lábkapcsoló, a 2 kimenet a két csatlakozatott készülék egyidejű működtetéséhez, valamint a zajtompító gumilábak további kényelmi funkciókként szolgálnak. Az alaptartozékként szolgáló előszűrő, valamint a beépített visszacsapó szelep biztosítják a megbízható működést. Garanciája opcionálisan 5 évre meghosszabbítható.