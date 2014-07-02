Mik a különbségek a szivattyúk között?

Kärcher öntözőszivattyúk típusai:

Csupán a kerti öntözéshez a Kärcher BP Barrel és BP Garden szivattyúi ideális kezdő megoldást jelentenek. A BP Barrel hordószivattyú kényelmes öntözést tesz lehetővé közvetlenül az esővízgyűjtő hordóból, fölösleges öntözőkanna-emelgetés nélkül. Míg a nagyobb teljesítményű BP Garden szivattyúkhoz esőztető rendszerek is csatlakoztathatók.

A BP Cistern merülőnyomó szivattyú vízgyűjtő aknákkal, hordókkal vagy akár széles kútaknákkal is kompatibilis. Ez a fajta szivattyú víz alatt működik és automatikusan kikapcsol, amint a víz egy adott vízszint alá süllyed. Tökéletes választás a kertöntözéshez.

A BP Deep Well sorozat szivattyúi szintén a vízben vannak elhelyezve. Kis méretükből és a nagyobb nyomásukból adódóan ideális megoldást jelentenek a keskeny, mély kutaknál. A kiegészítő nyomáskapcsolóval ezek a szivattyúk házi vízellátásra is egyaránt alkalmasak.

A sorozat BP Home & Garden szivattyúi plusz kényelmet biztosítanak, hiszen vízigény esetén automatikusan be- és kikapcsolnak. Így egyaránt alkalmasak a kert és a ház folyamatos és megbízható vízellátására.

A BP Home nagy teljesítményű szivattyúi beépített nyomáskiegyenlítő tartállyal vannak felszerelve, így az ipari vizet erőteljesen és megbízhatóan szivattyúzzák oda, ahol az éppen felhasználásra kerül – például a mosógéphez vagy mellékhelyiségbe.