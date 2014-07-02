Nyomószivattyúk

A Kärcher nyomószivattyúkkal sose volt még ilyen egyszerű és kényelmesen a vízellátás – legyen szó kerti vagy házi vízellátásról, megoldást nyújtunk a problémára.
Míg a Kärcher BP Garden szivattyúk elsősorban a kert gazdaságos önözésére szolgálnak, addig a BP Home & Garden szivattyúk a ház vízellátását is biztosítják és vízszükséglettől függően automatikusan be és kikapcsolnak.
A BP Barell, BP Cistern és BP Deep Well szivattyúk pedig közvetlenül vízbe merülve működnek és akár mélyebb aknából is könnyedén szívják fel a vizet. 

Érdekel, hogy mi a különbség közük? Melyik lenne a legideálisabb választás számodra? 
Ezen az oldalon választ kaphatsz a kérdéseire. Jöjjenek a részletek...

Kärcher akkumulátoros hordószivattyú

Akkumulátoros hordószivattyú

Kényelmes és gazdaságos öntözés: a rugalmas akkus dobszivattyúnak köszönhetően kényelmesen felhasználhatja az összegyűjtött esővizet – külön víz- vagy áramcsatlakozás nélkül.

Tovább a hordószivattyúhoz

Alkalmazási területek

Mik a különbségek a szivattyúk között?

Kärcher öntözőszivattyúk típusai:

Csupán a kerti öntözéshez a Kärcher BP Barrel és BP Garden szivattyúi ideális kezdő megoldást jelentenek. A BP Barrel hordószivattyú kényelmes öntözést tesz lehetővé közvetlenül az esővízgyűjtő hordóból, fölösleges öntözőkanna-emelgetés nélkül. Míg a nagyobb teljesítményű BP Garden szivattyúkhoz esőztető rendszerek is csatlakoztathatók.

A BP Cistern merülőnyomó szivattyú vízgyűjtő aknákkal, hordókkal vagy akár széles kútaknákkal is kompatibilis. Ez a fajta szivattyú víz alatt működik és automatikusan kikapcsol, amint a víz egy adott vízszint alá süllyed. Tökéletes választás a kertöntözéshez. 

A BP Deep Well sorozat szivattyúi szintén a vízben vannak elhelyezve. Kis méretükből és a nagyobb nyomásukból adódóan ideális megoldást jelentenek a keskeny, mély kutaknál. A kiegészítő nyomáskapcsolóval ezek a szivattyúk házi vízellátásra is egyaránt alkalmasak.

A sorozat BP Home & Garden szivattyúi plusz kényelmet biztosítanak, hiszen vízigény esetén automatikusan be- és kikapcsolnak. Így egyaránt alkalmasak a kert és a ház folyamatos és megbízható vízellátására. 

A BP Home nagy teljesítményű szivattyúi beépített nyomáskiegyenlítő tartállyal vannak felszerelve, így az ipari vizet erőteljesen és megbízhatóan szivattyúzzák oda, ahol az éppen felhasználásra kerül – például a mosógéphez vagy mellékhelyiségbe.

 

Tartozékok

Az egyedien kombinálható Kärcher tartozékokkal az öntözőszivattyúk gyorsan, egyszerűen és biztonságosan használhatóak. A tartozékok széles skálájával a házban és a kertben egyaránt biztosított a folyamatos vízellátás – hatékony és költségkímélő módon.

Sokoldalú felhasználás és biztonság

A BP szívótömlők bárhonnan könnyedén elszállítják a vizet – akár PE csövekből vagy közvetlenül a "nyílt vízforrásból" is, például egy esővízgyűjtő hordóból.

Adapter

Csatlakoztatás felsőfokon

A Kärcher adapterek és csatlakozók biztosítják, hogy a tömlőket minden helyzetben gond nélkül és biztonságosan a lehessen a szivattyúkhoz csatlakoztatni.

Maximális védelem

A szűrők megvédik a szivattyúkat a szennyeződésektől és az eltömődésektől, ezáltal nagyobb teljesítményt nyújtanak. A Kärchernél minden feladathoz és szivattyúhoz megtalálod a megfelelő szűrőt.

Kärcher BP 5 szivattyú a mosókonyhában

Mindenre gondolva

Valamennyi szivattyú kényelmesen és biztonságosan használható a megfelelő tartozékokkal (szárazonfutás elleni védelemmel, elektronikus nyomáskapcsolóval) felszerelve.

A szivattyúdhoz megfelelő tartozékokat közvetlenül az adott termék oldalán vagy a tartozékkeresőben tudod egyszerűen és gyorsan kiválasztani.

Tovább a tartozékkeresőhöz
Kerti Kärcher szivattyúk garanciahosszabbítása

Garanciahosszabbítás

Tudtad, hogy a BP Garden, BP Home & Garden, valamint SP Dirt és SP Flat szivattyúk garanciája 5 évre meghosszabbítható? 


Kattints ide, és hosszabbítsd meg a készüléked garanciáját gyorsan, könnyedén és kényelmesen.

Tovább a garanciahosszabbításhoz
