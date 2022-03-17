AKKUMULÁTOROS HORDÓSZIVATTYÚ

Kényelmes és gazdaságos öntözés: a flexibilis akkumulátoros hordószivattyúval az esővízgyűjtőkben, tavakban vagy IBC tartályokban felfogott esővíz hatékonyan felhasználható – egészen egyszerűen vízcsap, csatlakozóaljzat és öntözőkanna cipelése nélkül.

Termék

Előnyök

Vízcsatlakozástól független

Az akkumulátoros hordószivattyú teljesen független módon működik: a hordószivattyú nem igényel külön vízcsatlakozási lehetőséget, hanem az összegyűjtött esővizet használja például esővízgyűjtő tartályokból, hordókból vagy IBC konténerekből. Így például az olyan hobbikertekben lévő virág- és zöldségágyások is megöntözhetők, ahol egyébként nem áll rendelkezésre vízcsatlakozási lehetőség.

Magaságyás öntözése Kärcher akkumulátoros hordószivattyúval

Elektromos hálózati csatlakozástól független

Erős akkumulátor a vezeték helyett: a hordószivattyúnak nincs szüksége áramcsatlakozásra, hanem akkumulátorról működik. Ez sokkal nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé a kert öntözése során. A vezetékről működő termékek esetén a felhasználási területet a vezeték hossza korlátozza. Az akkumulátoros hordószivattyú ellenben vezeték nélküli öntözést biztosít még azokon a helyeken is, ahol nem áll rendelkezésre áram.

Kärcher akkumulátoros hordószivattyú egy hordó szélén

Kényelmes

Hatékonyabb, ergonomikusabb, egyszerűbb: a hordószivattyú az öntözőkannával összehasonlítva jelentősen nagyobb kényelmet nyújt. A be- és kikapcsoló gomb a hordó peremének magasságában helyezkedik el, ezért a felhasználónak nem kell külön lehajolnia. Aki hátkímélő módon szeretne dolgozni, ezt biztosan tudja értékelni. A nehéz öntözőkanna hordása is a múlté, mivel a víz közvetlenül a hordóból szivattyúzható, és kerti tömlővel vagy kerti esőztetővel öntözésre használható.

Öntözés Kärcher akkumulátoros hordószivattyúval

Víztakarékos

Az akkumulátoros hordószivattyú olyan szűk nyílásokon is befér, mint amilyen például az IBC tartályoknál áll rendelkezésre. Mivel a felfogott esővíz egyszerűen újra felhasználható, értékes időt és egyben vezetékes vizet is megtakaríthatunk vele.

Öntözés víztakarékos Kärcher akkumulátoros hordószivattyúval

Vízforrások

Az akkumulátoros hordószivattyúk ideálisak zöldségágyások és virágok hordóból vagy IBC tartályból esővízzel történő hatékony öntözéséhez. Lehetséges felhasználások:

  • Esővízgyűjtő hordó
  • Esővízgyűjtő tartály
  • IBC tartály

Akkumulátoros hordószivattyúk jellemző felhasználási területei

Kertöntözés a Kärcher akkumulátoros hordószivattyúval

Hobbikert

A régebbi telekrészekre gyakran jellemző, hogy nem rendelkeznek áramvételi lehetőséggel. Akinek rendszeresen öntöznie kell, jelentősen megkönnyítheti a kertöntözést egy akkumulátoros hordószivattyúval.

Növénybarát, vízkőmentes esővízzel öntözés Kärcher módra

Veteményes és fűszerkert

Annak érdekében, hogy a terasz melletti, illetve a ház mögött a kertben lévő zöldséges és fűszernövényes ágyások pompásan növekedjenek, egy hordószivattyú segítségével növénybarát módon, vízkőmentes esővízzel öntözhetők.

Kärcher hordószivattyú nagyobb területek öntözéséhez

Gyepöntözés

Az akkumulátoros hordószivattyú alkalmas olyan nagyobb területek öntözéséhez is, mint például a pázsit. Az esővízgyűjtő tartályból felhasznált víz erőforráskímélő alternatívát nyújt a vezetékes vízzel szemben.

Jellemzők

Azon kerttulajdonosok számára, akiknek elegük van az öntözőkanna állandó cipeléséből, a BP 2.000-18 Barrel akkumulátoros hordószivattyú valódi felüdülést jelenthet. Minden 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorral működtethető, és bármikor lehetőséget nyújt alternatív vízforrások szivattyúzására akkor is, ha a kertben nem áll rendelkezésre elektromos hálózati csatlakozó. Ezáltal nem csupán értékes ivóvizet takarítunk meg, hanem tehermentesítjük a hátunkat és a pénztárcánkat is – tökéletes kiskertekhez, ház körüli kertekhez, hobbikertekhez és minden olyan területhez, ahol víz és szomjas növények vannak, de áram nincs.

Kiemelések

Azonnal használatra kész Kärcher akkumulátoros hordószivattyú

Azonnal használatra kész

Az akkumulátoros hordószivattyú az öntözőkanna kényelmes alternatívája, és néhány kézmozdulat után használatra kész.

Kärcher hordószivattyú három pozícióban rögzíthető tömlőrendszerrel

Változtatható tömlőpozíció

A tömlőrendszer három pozícióban rögzíthető a vízforrásra.

Rugalmas hordórögzítő a Kärcher hordószivattyún

Biztonság és kényelem

Az akkumulátoregység tartóját az esővízgyűjtő tartály felső felén kell elhelyezni, úgy, hogy a vízzel ne érintkezhessen. Az akkumulátoros hordószivattyú rugalmas hordórögzítője biztos tartásról gondoskodik.

Kärcher akkumulátoros hordószivattyú tömlőelvezetése

Tömlőelvezetés

A hordó pereméhez igazított tömlőelvezetőnek köszönhetően a kerti tömlő nem törik meg, és az esetleges peremek sem okoznak rajta sérülést.

Kärcher hordószivattyú beépített kapcsolója a hordórögzítőn

Praktikus és energiatakarékos

A hordórögzítőn található beépített kapcsolónak köszönhetően az akkumulátoros hordószivattyú bármikor be- ill. kikapcsolható. Ez energiát takarít meg.

Leolvasható akkumulátor-töltöttség a Kärcher hordószivattyún

Fontos az átláthatóság!

A kijelző fölötti áttetsző fedélen keresztül az akkumulátor állapota bármikor leolvasható.

Kärcher hordószivattyú állítható tömlővel és előszűrővel

Innovatív és kényelmes

A Kärcher akkumulátoros hordószivattyúk felszereléséhez tartozik egy hosszában állítható tömlő és egy előszűrő.

Kärcher hordószivattyú levehető szűrőrendszere

Levehető szűrőrendszer

Az előszűrő megakadályozza a szennyrészecskék felszívását, ezáltal zavarmentes üzemeltetésről gondoskodik. Ha az előszűrő szennyezett, néhány kézmozdulattal megtisztítható.

GYIK az akkumulátoros hordószivattyúval kapcsolatban

A vízszállítási magasság értéke akár 20 m is lehet.

A BP 2.000-18 Barrel készülékkel akár 2000 l/óra mennyiségű víz is szivattyúzható.

A vezeték hossza a szivattyútól az akkumulátortartóig egy akár 1,8 m-es bemerülési mélységhez van igazítva.

A BP 2.000-18 Barrel átmérője 100 mm. Így az akkumulátoros hordószivattyú akár kis nyílások esetén is alkalmazható, mint amilyen az IBC tartályokon található.

A szivattyú szállítóteljesítménye 2 bar.

A csomagolás tartalmaz egy 1 m-es tömlőt. Opcionálisan ez helyettesíthető egy hosszabb tömlőrendszerrel.

Az akkumulátoros hordószivattyú minden 18 V-os Kärcher Battery Power és 18 V-os Kärcher Battery Power Plus akkumulátorral kompatibilis.

18 V-os 2.5 Ah-s Kärcher Battery Power akkumulátorral → max. 25 perc

18 V-os 5.0 Ah-s Kärcher Battery Power akkumulátorral → max. 50 perc

Kärcher Battery Power akkumulátorplatform

Az akkumulátoros hordószivattyú a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatform egyik terméke. Fedezze fel a termékek sokoldalúságát és nézzen utána, mely készülékekkel használható még az Ön 18 V-os Battery Power akkumulátora.

18 V-os Battery Power akkumulátorplatformmal használható készülékek

Ide kattintva megnézheted a Kärcher akkumulátorplatform összes készülékét
Tovább a 18 V-os akkumulátoros készülékekhez