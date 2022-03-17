AKKUMULÁTOROS HORDÓSZIVATTYÚ
Kényelmes és gazdaságos öntözés: a flexibilis akkumulátoros hordószivattyúval az esővízgyűjtőkben, tavakban vagy IBC tartályokban felfogott esővíz hatékonyan felhasználható – egészen egyszerűen vízcsap, csatlakozóaljzat és öntözőkanna cipelése nélkül.
Termék
Előnyök
Vízcsatlakozástól független
Az akkumulátoros hordószivattyú teljesen független módon működik: a hordószivattyú nem igényel külön vízcsatlakozási lehetőséget, hanem az összegyűjtött esővizet használja például esővízgyűjtő tartályokból, hordókból vagy IBC konténerekből. Így például az olyan hobbikertekben lévő virág- és zöldségágyások is megöntözhetők, ahol egyébként nem áll rendelkezésre vízcsatlakozási lehetőség.
Elektromos hálózati csatlakozástól független
Erős akkumulátor a vezeték helyett: a hordószivattyúnak nincs szüksége áramcsatlakozásra, hanem akkumulátorról működik. Ez sokkal nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé a kert öntözése során. A vezetékről működő termékek esetén a felhasználási területet a vezeték hossza korlátozza. Az akkumulátoros hordószivattyú ellenben vezeték nélküli öntözést biztosít még azokon a helyeken is, ahol nem áll rendelkezésre áram.
Kényelmes
Hatékonyabb, ergonomikusabb, egyszerűbb: a hordószivattyú az öntözőkannával összehasonlítva jelentősen nagyobb kényelmet nyújt. A be- és kikapcsoló gomb a hordó peremének magasságában helyezkedik el, ezért a felhasználónak nem kell külön lehajolnia. Aki hátkímélő módon szeretne dolgozni, ezt biztosan tudja értékelni. A nehéz öntözőkanna hordása is a múlté, mivel a víz közvetlenül a hordóból szivattyúzható, és kerti tömlővel vagy kerti esőztetővel öntözésre használható.
Víztakarékos
Az akkumulátoros hordószivattyú olyan szűk nyílásokon is befér, mint amilyen például az IBC tartályoknál áll rendelkezésre. Mivel a felfogott esővíz egyszerűen újra felhasználható, értékes időt és egyben vezetékes vizet is megtakaríthatunk vele.
Vízforrások
Az akkumulátoros hordószivattyúk ideálisak zöldségágyások és virágok hordóból vagy IBC tartályból esővízzel történő hatékony öntözéséhez. Lehetséges felhasználások:
- Esővízgyűjtő hordó
- Esővízgyűjtő tartály
- IBC tartály
Akkumulátoros hordószivattyúk jellemző felhasználási területei
Hobbikert
A régebbi telekrészekre gyakran jellemző, hogy nem rendelkeznek áramvételi lehetőséggel. Akinek rendszeresen öntöznie kell, jelentősen megkönnyítheti a kertöntözést egy akkumulátoros hordószivattyúval.
Veteményes és fűszerkert
Annak érdekében, hogy a terasz melletti, illetve a ház mögött a kertben lévő zöldséges és fűszernövényes ágyások pompásan növekedjenek, egy hordószivattyú segítségével növénybarát módon, vízkőmentes esővízzel öntözhetők.
Gyepöntözés
Az akkumulátoros hordószivattyú alkalmas olyan nagyobb területek öntözéséhez is, mint például a pázsit. Az esővízgyűjtő tartályból felhasznált víz erőforráskímélő alternatívát nyújt a vezetékes vízzel szemben.
Jellemzők
Azon kerttulajdonosok számára, akiknek elegük van az öntözőkanna állandó cipeléséből, a BP 2.000-18 Barrel akkumulátoros hordószivattyú valódi felüdülést jelenthet. Minden 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorral működtethető, és bármikor lehetőséget nyújt alternatív vízforrások szivattyúzására akkor is, ha a kertben nem áll rendelkezésre elektromos hálózati csatlakozó. Ezáltal nem csupán értékes ivóvizet takarítunk meg, hanem tehermentesítjük a hátunkat és a pénztárcánkat is – tökéletes kiskertekhez, ház körüli kertekhez, hobbikertekhez és minden olyan területhez, ahol víz és szomjas növények vannak, de áram nincs.
Kiemelések
Azonnal használatra kész
Az akkumulátoros hordószivattyú az öntözőkanna kényelmes alternatívája, és néhány kézmozdulat után használatra kész.
Változtatható tömlőpozíció
A tömlőrendszer három pozícióban rögzíthető a vízforrásra.
Biztonság és kényelem
Az akkumulátoregység tartóját az esővízgyűjtő tartály felső felén kell elhelyezni, úgy, hogy a vízzel ne érintkezhessen. Az akkumulátoros hordószivattyú rugalmas hordórögzítője biztos tartásról gondoskodik.
Tömlőelvezetés
A hordó pereméhez igazított tömlőelvezetőnek köszönhetően a kerti tömlő nem törik meg, és az esetleges peremek sem okoznak rajta sérülést.
Praktikus és energiatakarékos
A hordórögzítőn található beépített kapcsolónak köszönhetően az akkumulátoros hordószivattyú bármikor be- ill. kikapcsolható. Ez energiát takarít meg.
Fontos az átláthatóság!
A kijelző fölötti áttetsző fedélen keresztül az akkumulátor állapota bármikor leolvasható.
Innovatív és kényelmes
A Kärcher akkumulátoros hordószivattyúk felszereléséhez tartozik egy hosszában állítható tömlő és egy előszűrő.
Levehető szűrőrendszer
Az előszűrő megakadályozza a szennyrészecskék felszívását, ezáltal zavarmentes üzemeltetésről gondoskodik. Ha az előszűrő szennyezett, néhány kézmozdulattal megtisztítható.
GYIK az akkumulátoros hordószivattyúval kapcsolatban
Kärcher Battery Power akkumulátorplatform
Az akkumulátoros hordószivattyú a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatform egyik terméke. Fedezze fel a termékek sokoldalúságát és nézzen utána, mely készülékekkel használható még az Ön 18 V-os Battery Power akkumulátora.