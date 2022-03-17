Jellemzők

Azon kerttulajdonosok számára, akiknek elegük van az öntözőkanna állandó cipeléséből, a BP 2.000-18 Barrel akkumulátoros hordószivattyú valódi felüdülést jelenthet. Minden 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorral működtethető, és bármikor lehetőséget nyújt alternatív vízforrások szivattyúzására akkor is, ha a kertben nem áll rendelkezésre elektromos hálózati csatlakozó. Ezáltal nem csupán értékes ivóvizet takarítunk meg, hanem tehermentesítjük a hátunkat és a pénztárcánkat is – tökéletes kiskertekhez, ház körüli kertekhez, hobbikertekhez és minden olyan területhez, ahol víz és szomjas növények vannak, de áram nincs.