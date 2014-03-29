VÍZTELENÍTŐ SZIVATTYÚK
Víztelenítő szivattyúk – erős szívóhatás az utolsó cseppig! A nagy teljesítményű és erős Kärcher víztelenítő szivattyúkra mindig számíthatsz, ha nagy mennyiségű vizet gyorsan és megbízhatóan akarsz elvezetni, kiszívni vagy átszivattyúzni.
Olvass tovább és ismerd meg a merülőszivattyú család tagjait, amik akár óránként 18.000 literes kapacitással, legfeljebb 30 mm-es átmérőjű részecskeszűrővel, akár 1 mm-es vízszintig – szárazra törölhető végeredménnyel vezetik el a piszkos és tiszta vizet egyaránt.
Alkalmazási területek
A vízszennyezettség fokától és a felhasználási helytől függően különböző típusú merülőszivattyúk használata javasolt. Az alábbi táblázatban könnyedén ki tudod keresni a számodra legideálisabbat:
Videók
Víztelenítő szivattyú tiszta vízhez
Víztelenítő szivattyú piszkos vízhez
Kiemelt tulajdonságok
Valamennyi Kärcher merülőszivattyúnk minden elemében masszív és rendkívül hosszú élettartamú. Nincs az a kihívásnak tűnő piszkos feladat, amivel ne bánnának el, sőt, teljesítménykategóriától függően akár 15.000 l/óra teljesítménnyel szivattyúzzák ki a vizet.
Tudtad, hogy a készülékeken lévő olajkamrával biztosított kerámia csúszógyűrű-tömítés jelentősen megnöveli a merülőszivattyúk élettartamát?
Felmosással egyenértékűen eredmény
A tartólábak behajtása után a sekély vízszinthez is használható merülőszivattyúk akár 1 mm-es szintre is elszívják a vizet.
Egyedi kapcsolási szint
A kapcsolási szint a szintérzékelő egyszerű eltolásával fokozatmentesen szabályozható.
Praktikus gyorscsatlakozó
Gyors és egyszerű tömlőkezelés a Quick Connect rendszernek köszönhetően.
Rugalmas 2 az 1-ben funkció
Az SP 5 Dual elszállítja a szennyrészecskéket, és néhány kézmozdulattal sekélyre szivattyúz egészen az utolsó milliméterig.
Tartozékok
Kärcher tartozékok széles skálájával biztosítjuk, hogy még a legváratlanabb helyzetekben se érjen meglepetés – és mindig számíthass a Kärcher szivattyúk kiemelkedő teljesítményére.
Praktikus szövettömlő
A nemesacél tömlőgyűrűvel és szárnyas csavarral felszerelt, rugalmas szövettömlő szerszám nélkül csatlakoztatható és helytakarékosan tárolható.
Megbízható és kompatibilis
Bármely Kärcher szivattyúhoz csatlakoztathatók a Kärcher spirál- és kerti tömlők.
Csatlakoztatás felsőfokon
A Kärcher adapterek és csatlakozók biztosítják, hogy a tömlőket minden helyzetben gond nélkül és biztonságosan a lehessen a szivattyúkhoz csatlakoztatni.
Maximális biztonság
A levehető előszűrő megnöveli a merülőszivattyú üzembiztonságát és egyben védi a szivattyú járókerekét az eltömődésektől.
A szivattyúdhoz megfelelő tartozékokat közvetlenül az adott termék oldalán vagy a tartozékkeresőben tudod egyszerűen és gyorsan kiválasztani.
A szivattyú teljesítményének kiszámítása
Az irányadó kritériumok az alkalmazáshoz szükséges szállított vízmennyiség és a szállítási nyomás (= szállítási magasság).
A kiszámított értékekkel a szivattyúteljesítmény jelleggörbéjéről egyszerűen kiválaszthatod a számodra megfelelő szivattyút.
Hogyan tudod kiszámítani, hogy melyik merülőszivattyú a legideálisabb választás?
1. A megfelelő szivattyú kiválasztása jellemzően a víz térfogatától függ, amelyet a következőképpen lehet kiszámítani:
Négyzetes alapterület: hosszúság × szélesség × átlagos mélység (m) × 1000 = tartály űrtartalma (l).
Kerek alapterület: átmérő × átmérő × átlagos mélység (m) × 0,78 × 1000 = tartály űrtartalma (l).
(Példa egy medence van kiszámítására: 6 m × 3 m × 1 m × 1000 = 18.000 l)
2. Az alkalmazási területtől függően vagy szennyezettvizes szivattyút, vagy sekély vízszinthez is használható szivattyút válassz.
A fent található, alkalmazási területeknél lévő ábra segít a megfelelő szivattyú kiválasztásában.
(A példában egy sekély vízszinthez is használható szivattyú van.)
3. Nézd meg a számodra releváns diagramot, és hasonlítsd össze a szivattyú jelleggörbéjét egy 10 m hosszú, 1"-os PrimoFlex® tömlő, valamint egy 10 m hosszú, 1 1/4"-os szövettömlő jelleggörbéje mentén, attól függően, hogy milyen tömlőt szeretnél használni.
(A példában egy 1"-os PrimoFlex® tömlő van.)
Az 1. képen egy tisztavíz-szivattyú jelleggörbéje, míg a 2. képen egy szennyezettvíz-szivattyú jelleggörbéje látható.
A példaszámításunk végeredménye:
A tömlő görbéjének és a szivattyú jelleggörbéjének metszéspontjánál könnyedén leolvasható a körülbelül megfelelően kiszámított szállított vízmennyiség. Ezt követően oszd el a korábban kiszámított víztérfogatot a leolvasott szállított vízmennyiséggel (ami a vízszintes tengelyről olvasható le).
Így megkapható a várható szivattyúzási időtartam – órában.
Ha szivattyúzáskor magasságkülönbséget* kell áthidalni, egyszerűen el kell tolni a megfelelő tömlő jelleggörbéjét az adott méterek értékével felfelé.
(Példa: max. magasságkülönbség = 1 m
Ilyen esetben a jelleggörbét a függőleges tengely mentén kell egy méterrel felfelé eltolni.)
Az SP 9.000 Flat esetében a metszéspont kb. 3100 l/h, az SP 17.000 Flat szintérzékelő esetében 5000 l/h. Ez az SP 9.000 Flat esetében kb. 5 ¾ óra szivattyúzási időtartamot eredményez. Míg az SP 17.000 Flat szintérzékelőnek csak 3 ¾ órára lenne szüksége, ennek következtében ideálisabb választás a példában megadott feladathoz.
* Magasságkülönbség a vízszint és a tömlővég között mért különbség.
Garanciahosszabbítás
Tudtad, hogy a BP Garden, BP Home & Garden, valamint SP Dirt és SP Flat szivattyúk garanciája 5 évre meghosszabbítható?
Kattints ide, és hosszabbítsd meg a készüléked garanciáját gyorsan, könnyedén és kényelmesen.