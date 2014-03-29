Hogyan tudod kiszámítani, hogy melyik merülőszivattyú a legideálisabb választás?

1. A megfelelő szivattyú kiválasztása jellemzően a víz térfogatától függ, amelyet a következőképpen lehet kiszámítani:

Négyzetes alapterület: hosszúság × szélesség × átlagos mélység (m) × 1000 = tartály űrtartalma (l).

Kerek alapterület: átmérő × átmérő × átlagos mélység (m) × 0,78 × 1000 = tartály űrtartalma (l).

(Példa egy medence van kiszámítására: 6 m × 3 m × 1 m × 1000 = 18.000 l)

2. Az alkalmazási területtől függően vagy szennyezettvizes szivattyút, vagy sekély vízszinthez is használható szivattyút válassz.

A fent található, alkalmazási területeknél lévő ábra segít a megfelelő szivattyú kiválasztásában.

(A példában egy sekély vízszinthez is használható szivattyú van.)

3. Nézd meg a számodra releváns diagramot, és hasonlítsd össze a szivattyú jelleggörbéjét egy 10 m hosszú, 1"-os PrimoFlex® tömlő, valamint egy 10 m hosszú, 1 1/4"-os szövettömlő jelleggörbéje mentén, attól függően, hogy milyen tömlőt szeretnél használni.

(A példában egy 1"-os PrimoFlex® tömlő van.)

Az 1. képen egy tisztavíz-szivattyú jelleggörbéje, míg a 2. képen egy szennyezettvíz-szivattyú jelleggörbéje látható.