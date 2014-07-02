Mélykút szivattyú BP 6 Deep Well

A BP 6 Deep Well merülőnyomó szivattyú 30 m csatlakozókábellel ideális mély kutakból kinyert vízzel való öntözéséhez. Rozsdamentes acél burkolattal, tartólábbal, ill. külön be- és kikapcsolóval.

A 30 m hosszú csatlakozókábelnek köszönhetően a BP 6 Deep Well merülőnyomó szivattyú nagyobb mélységű kutakból is képes vizet nyerni. Legyen szó kert öntözéséről, vagy akár házi vízellátásról - a nyomáskapcsoló segítségével - a (mély)kútból nyert talajvízzel megtakaríthatja a értékes ivóvizet. A rozsdamentes acélból készült szivattyúház és menetes csatlakozók rendkívül masszívak. A beépített előszűrő és tartóláb megvédi a szivattyút a szennyeződésektől a telepítés során, illetve azt követően is. A mellékelt 30 m-es rögzítőkötél segítségével a szivattyú biztonságosan az aknába engedhető. A kábel végén lévő, különálló ki- és bekapcsolónak köszönhetően a szivattyú kényelmesen és biztonságosan használható. Alaptartozékként tartalmaz egy 3/4"- és egy 1" tömlőcsatlakozó készletet, amelyekkel tömlők könnyedén a szivattyúhoz csatlakoztathatók. Rendelkezik továbbá egy beépített visszacsapó szeleppel.

Jellemzők és előnyök
Mélykút szivattyú BP 6 Deep Well: Szivattyúház és menetes csatlakozó rozsdamentes acélból
Megnövelt élettartam és ütésállóság
Mélykút szivattyú BP 6 Deep Well: 30 méteres csatlakozókábel
Biztonságos használat még a mélyebb szinteken is
Mélykút szivattyú BP 6 Deep Well: Szivattyú csatlakozó darabbal és visszacsapó-szeleppel
Gyors csatlakozás a 3/4"-es és 1"-os tömlőkhöz.
Telepítést segítő tartóláb
  • Megbízható védelem a szennyeződések ellen indításnál, illetve a szivattyú beüzemelésekor.
Be-/kikapcsoló a kábel végén
  • A szivattyú komfortosan és biztonságosan kezelhető.
30 méteres rögzítőkötéllel
  • A szivattyú biztonságos elhelyezéséért
Beépített előszűrő
  • Megvédi a szivattyút a szennyeződésektől, ezáltal növelve az élettartamát és üzembiztonságát.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 1000
Vízszállítás max. (l / h) < 5000
Szállítási magasság (m) 55
Nyomás (bar) max. 5,5
Bemerülési mélység (m) max. 27
A kútban lévő cső teljes átmérője (mm) 150
Szállítási hőmérséklet (°C) max. 35
Csatlakozómenet G1
Tápkábel (m) 30
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Szín ezüst
Súly kiegészítők nélkül (kg) 8,1
Csomagolási súly (kg) 14,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 105 x 105 x 810

A csomag tartalma

  • Tömlőcsatlakozó 1″, ¾″ tömlőbilinccsel
  • Rögzítőkötéllel 30 m

Felszereltség

  • Beépített visszacsapószelep
  • Szivattyúház és menetes csatlakozó rozsdamentes acélból
  • Telepítést segítő tartóláb
  • Beépített előszűrő
  • Rögzítési lehetőség
  • Külön be -és kikapcsoló a kábel végén
  • 30 m kábelhossz
Mélykút szivattyú BP 6 Deep Well
Alkalmazási területek
  • Öntözés kútból
