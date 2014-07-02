A 30 m hosszú csatlakozókábelnek köszönhetően a BP 6 Deep Well merülőnyomó szivattyú nagyobb mélységű kutakból is képes vizet nyerni. Legyen szó kert öntözéséről, vagy akár házi vízellátásról - a nyomáskapcsoló segítségével - a (mély)kútból nyert talajvízzel megtakaríthatja a értékes ivóvizet. A rozsdamentes acélból készült szivattyúház és menetes csatlakozók rendkívül masszívak. A beépített előszűrő és tartóláb megvédi a szivattyút a szennyeződésektől a telepítés során, illetve azt követően is. A mellékelt 30 m-es rögzítőkötél segítségével a szivattyú biztonságosan az aknába engedhető. A kábel végén lévő, különálló ki- és bekapcsolónak köszönhetően a szivattyú kényelmesen és biztonságosan használható. Alaptartozékként tartalmaz egy 3/4"- és egy 1" tömlőcsatlakozó készletet, amelyekkel tömlők könnyedén a szivattyúhoz csatlakoztathatók. Rendelkezik továbbá egy beépített visszacsapó szeleppel.