Mélykút szivattyú BP 6 Deep Well
A BP 6 Deep Well merülőnyomó szivattyú 30 m csatlakozókábellel ideális mély kutakból kinyert vízzel való öntözéséhez. Rozsdamentes acél burkolattal, tartólábbal, ill. külön be- és kikapcsolóval.
A 30 m hosszú csatlakozókábelnek köszönhetően a BP 6 Deep Well merülőnyomó szivattyú nagyobb mélységű kutakból is képes vizet nyerni. Legyen szó kert öntözéséről, vagy akár házi vízellátásról - a nyomáskapcsoló segítségével - a (mély)kútból nyert talajvízzel megtakaríthatja a értékes ivóvizet. A rozsdamentes acélból készült szivattyúház és menetes csatlakozók rendkívül masszívak. A beépített előszűrő és tartóláb megvédi a szivattyút a szennyeződésektől a telepítés során, illetve azt követően is. A mellékelt 30 m-es rögzítőkötél segítségével a szivattyú biztonságosan az aknába engedhető. A kábel végén lévő, különálló ki- és bekapcsolónak köszönhetően a szivattyú kényelmesen és biztonságosan használható. Alaptartozékként tartalmaz egy 3/4"- és egy 1" tömlőcsatlakozó készletet, amelyekkel tömlők könnyedén a szivattyúhoz csatlakoztathatók. Rendelkezik továbbá egy beépített visszacsapó szeleppel.
Jellemzők és előnyök
Szivattyúház és menetes csatlakozó rozsdamentes acélbólMegnövelt élettartam és ütésállóság
30 méteres csatlakozókábelBiztonságos használat még a mélyebb szinteken is
Szivattyú csatlakozó darabbal és visszacsapó-szeleppelGyors csatlakozás a 3/4"-es és 1"-os tömlőkhöz.
Telepítést segítő tartóláb
- Megbízható védelem a szennyeződések ellen indításnál, illetve a szivattyú beüzemelésekor.
Be-/kikapcsoló a kábel végén
- A szivattyú komfortosan és biztonságosan kezelhető.
30 méteres rögzítőkötéllel
- A szivattyú biztonságos elhelyezéséért
Beépített előszűrő
- Megvédi a szivattyút a szennyeződésektől, ezáltal növelve az élettartamát és üzembiztonságát.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|1000
|Vízszállítás max. (l / h)
|< 5000
|Szállítási magasság (m)
|55
|Nyomás (bar)
|max. 5,5
|Bemerülési mélység (m)
|max. 27
|A kútban lévő cső teljes átmérője (mm)
|150
|Szállítási hőmérséklet (°C)
|max. 35
|Csatlakozómenet
|G1
|Tápkábel (m)
|30
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|ezüst
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|8,1
|Csomagolási súly (kg)
|14,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|105 x 105 x 810
A csomag tartalma
- Tömlőcsatlakozó 1″, ¾″ tömlőbilinccsel
- Rögzítőkötéllel 30 m
Felszereltség
- Beépített visszacsapószelep
- Szivattyúház és menetes csatlakozó rozsdamentes acélból
- Telepítést segítő tartóláb
- Beépített előszűrő
- Rögzítési lehetőség
- Külön be -és kikapcsoló a kábel végén
- 30 m kábelhossz
Alkalmazási területek
- Öntözés kútból
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.