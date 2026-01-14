Az első tömlődob, mely lakásban is tárolható. Felejtse el a nehéz öntözőkannákat. A kompakt tömlődob CR 3.110 Balcony ideális erkélyek, tetőteraszok, és kis kertek öntözéséhez. A megbízható csöpögésmentes rendszer és a praktikus tartozéktárolással feltalálták a kényelmes öntözést. A két beépített Aqua stop kupplung lehetővé teszi hogy fröcskölés nélkül lehessen szétszedni. Nincs szennyeződés és vízkifolyás a lakásban. A CR 3.110 Balcony beltéri vízcsapokhoz is felszerelhető. A beltéri tömlődob K 2 kategóriás gépekkel is kompatibilis.