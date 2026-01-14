CR 3.110 Balcony kompakt tömlődoboz
Kompakt tömlődoboz növények öntözésére erkélyeken, tetőteraszokon és kis kertekben. A tömlő kibontása és feltekerelése gyors és egyszerű. A tökéletes helytakarékos tárolási megoldás otthoni használatra.
Az első tömlődob, mely lakásban is tárolható. Felejtse el a nehéz öntözőkannákat. A kompakt tömlődob CR 3.110 Balcony ideális erkélyek, tetőteraszok, és kis kertek öntözéséhez. A megbízható csöpögésmentes rendszer és a praktikus tartozéktárolással feltalálták a kényelmes öntözést. A két beépített Aqua stop kupplung lehetővé teszi hogy fröcskölés nélkül lehessen szétszedni. Nincs szennyeződés és vízkifolyás a lakásban. A CR 3.110 Balcony beltéri vízcsapokhoz is felszerelhető. A beltéri tömlődob K 2 kategóriás gépekkel is kompatibilis.
Jellemzők és előnyök
10+2 m kíváló minőségű, ftalátmentes tömlő
Szórófej
2 tömlőcsatlakozó Aqua Stoppal a fröccsenésmentes szétcsatlakoztatásért
Lapos fali tartó
CSAPCSATLAKOZÓ kültéri- illetve beltéri csaptelepekhez
TELJESEN ÖSSZESZERELT ÁLLAPOTBAN
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tömlőhossz (m)
|10
|Tömlő kapacitás (m)
|10 (5/16")
|Kefenyomás (bar)
|24
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|2,5
|Csomagolási súly (kg)
|2,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|145 x 285 x 330
Amikor ezeket a termékeket az ivóvízhálózathoz csatlakoztatja, be kell tartania az EN 1717 szabvány követelményeit. Szükség esetén forduljon egészségügyi szakemberhez.
A csomag tartalma
- Tömlőcsatlakozó Aqua Stoppal: 2 Darab(ok)
- G 3/4 csapcsatlakozó G 1/2 szűkítőidommal: 1 Darab(ok)
- Szórófej: 1 Darab(ok)
- 5/16" tömlő: 10 m
- 5/16" csatlakozó tömlő: 2 m
Felszereltség
- Permetezési minta: kúpos sugár
- Permetezési minta: pontsugár
- Csavarok és szegecsek a falra szereléshez
Alkalmazási területek
- Kertöntözés
- Cserepes növények
- Dísznövények
