CR 3.110 Balcony kompakt tömlődoboz

Kompakt tömlődoboz növények öntözésére erkélyeken, tetőteraszokon és kis kertekben. A tömlő kibontása és feltekerelése gyors és egyszerű. A tökéletes helytakarékos tárolási megoldás otthoni használatra.

Az első tömlődob, mely lakásban is tárolható. Felejtse el a nehéz öntözőkannákat. A kompakt tömlődob CR 3.110 Balcony ideális erkélyek, tetőteraszok, és kis kertek öntözéséhez. A megbízható csöpögésmentes rendszer és a praktikus tartozéktárolással feltalálták a kényelmes öntözést. A két beépített Aqua stop kupplung lehetővé teszi hogy fröcskölés nélkül lehessen szétszedni. Nincs szennyeződés és vízkifolyás a lakásban. A CR 3.110 Balcony beltéri vízcsapokhoz is felszerelhető. A beltéri tömlődob K 2 kategóriás gépekkel is kompatibilis.

Jellemzők és előnyök
10+2 m kíváló minőségű, ftalátmentes tömlő
Szórófej
2 tömlőcsatlakozó Aqua Stoppal a fröccsenésmentes szétcsatlakoztatásért
Lapos fali tartó
CSAPCSATLAKOZÓ kültéri- illetve beltéri csaptelepekhez
TELJESEN ÖSSZESZERELT ÁLLAPOTBAN
Specifikációk

Műszaki adatok

Tömlőhossz (m) 10
Tömlő kapacitás (m) 10 (5/16")
Kefenyomás (bar) 24
Szín fekete
Súly (kg) 2,5
Csomagolási súly (kg) 2,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 145 x 285 x 330

Amikor ezeket a termékeket az ivóvízhálózathoz csatlakoztatja, be kell tartania az EN 1717 szabvány követelményeit. Szükség esetén forduljon egészségügyi szakemberhez.

A csomag tartalma

  • Tömlőcsatlakozó Aqua Stoppal: 2 Darab(ok)
  • G 3/4 csapcsatlakozó G 1/2 szűkítőidommal: 1 Darab(ok)
  • Szórófej: 1 Darab(ok)
  • 5/16" tömlő: 10 m
  • 5/16" csatlakozó tömlő: 2 m

Felszereltség

  • Permetezési minta: kúpos sugár
  • Permetezési minta: pontsugár
  • Csavarok és szegecsek a falra szereléshez
CR 3.110 Balcony kompakt tömlődoboz
CR 3.110 Balcony kompakt tömlődoboz
CR 3.110 Balcony kompakt tömlődoboz

Videók

Alkalmazási területek
  • Kertöntözés
  • Cserepes növények
  • Dísznövények
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.