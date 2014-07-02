Hordószivattyú BP 1 Barrel

BP 1 Barrel innovatív hordószivattyú esővízzel történő környezettudatos öntözéshez. Közvetlenül a hordó peremén be- és kikapcsolható, használatával ivóvíz és pénz takarítható meg.

A BP 1 Barrel hordószivattyú tökéletes helyettesítője a öntözőkannának. Ezáltal az öntözés gyerekjátékká válik, a nehéz locsolókanna cipelése pedig már csak a múlté. Nemcsak a hátkímélő, hanem a pénztárcabarát is, hiszen az ingyenes, tápanyagokban gazdag esővíznek köszönhetően megtakarítja a értékes ivóvizet. Az innovatív hordórögzítő bilincs tökéletes rögzítést biztosít, ezáltal garantálva a valóban hatékony és megtérülő öntözést. A hordórögzítő bilincsen továbbá található egy beépített ki- és bekapcsoló, amellyel a szivattyú kényelmesen, idő- és energiatakarékosan be-, illetve kikapcsolható. Az úszókapcsoló, vízszinttől függően szabályozza a szivattyú működését, amely ezáltal megvédi a készüléket a szárazonfutástól. A hordórögzítőnél elhelyezett rugalmas tömlőnek köszönhetően a szivattyú bármely magassághoz egyedileg beállítható.

Jellemzők és előnyök
Rugalmas rögzítő eszköz
Rugalmas rögzítő eszköz
Tökéletes rögzítés bármilyen hordóhoz a nagyfokú illesztési pontosságnak köszönhetően.
Beépített be-/és kikapcsoló az úszókapcsolóban
Beépített be-/és kikapcsoló az úszókapcsolóban
A hordószivattyú kényelmes kezelése közvetlenül a rögzítésnél.
Beépített előszűrő
Beépített előszűrő
Megvédi a szivattyút a szennyeződésektől, ezáltal növelve az élettartamát és üzembiztonságát.
Állítható tömlőhossz
  • Tökéletes rögzítés a legkülönfélébb hordókhoz
Úszókapcsoló
  • A szivattyú működésének vízszinthez igazított szabályozása, valamint a szárazonfutás elleni védelem érdekében.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 400
Vízszállítás max. (l / h) < 3800
Szállítási magasság (m) 11
Nyomás (bar) max. 1,1
Bemerülési mélység (m) max. 7
Szállítási hőmérséklet (°C) max. 35
Tápkábel (m) 10
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,6
Csomagolási súly (kg) 5,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 135 x 170 x 520

Felszereltség

  • Kényelmes hordozófogantyú
  • Rögzítési lehetőség
  • Állítható hosszúságú tömlő
  • Előszűrővel együtt
  • Beépített ki-/be kapcsoló
  • Szabályozó- és zárószelep
  • Kapcsolási magasság egyszerű meghatározása: igen
  • Úszókapcsoló
Hordószivattyú BP 1 Barrel

Videók

Alkalmazási területek
  • Kerti öntözéshez, esővízgyűjtő tartályokból nyert vízzel.
Tartozékok
