Hordószivattyú BP 1 Barrel
BP 1 Barrel innovatív hordószivattyú esővízzel történő környezettudatos öntözéshez. Közvetlenül a hordó peremén be- és kikapcsolható, használatával ivóvíz és pénz takarítható meg.
A BP 1 Barrel hordószivattyú tökéletes helyettesítője a öntözőkannának. Ezáltal az öntözés gyerekjátékká válik, a nehéz locsolókanna cipelése pedig már csak a múlté. Nemcsak a hátkímélő, hanem a pénztárcabarát is, hiszen az ingyenes, tápanyagokban gazdag esővíznek köszönhetően megtakarítja a értékes ivóvizet. Az innovatív hordórögzítő bilincs tökéletes rögzítést biztosít, ezáltal garantálva a valóban hatékony és megtérülő öntözést. A hordórögzítő bilincsen továbbá található egy beépített ki- és bekapcsoló, amellyel a szivattyú kényelmesen, idő- és energiatakarékosan be-, illetve kikapcsolható. Az úszókapcsoló, vízszinttől függően szabályozza a szivattyú működését, amely ezáltal megvédi a készüléket a szárazonfutástól. A hordórögzítőnél elhelyezett rugalmas tömlőnek köszönhetően a szivattyú bármely magassághoz egyedileg beállítható.
Jellemzők és előnyök
Rugalmas rögzítő eszközTökéletes rögzítés bármilyen hordóhoz a nagyfokú illesztési pontosságnak köszönhetően.
Beépített be-/és kikapcsoló az úszókapcsolóbanA hordószivattyú kényelmes kezelése közvetlenül a rögzítésnél.
Beépített előszűrőMegvédi a szivattyút a szennyeződésektől, ezáltal növelve az élettartamát és üzembiztonságát.
Állítható tömlőhossz
- Tökéletes rögzítés a legkülönfélébb hordókhoz
Úszókapcsoló
- A szivattyú működésének vízszinthez igazított szabályozása, valamint a szárazonfutás elleni védelem érdekében.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|400
|Vízszállítás max. (l / h)
|< 3800
|Szállítási magasság (m)
|11
|Nyomás (bar)
|max. 1,1
|Bemerülési mélység (m)
|max. 7
|Szállítási hőmérséklet (°C)
|max. 35
|Tápkábel (m)
|10
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,6
|Csomagolási súly (kg)
|5,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|135 x 170 x 520
Felszereltség
- Kényelmes hordozófogantyú
- Rögzítési lehetőség
- Állítható hosszúságú tömlő
- Előszűrővel együtt
- Beépített ki-/be kapcsoló
- Szabályozó- és zárószelep
- Kapcsolási magasság egyszerű meghatározása: igen
- Úszókapcsoló
Alkalmazási területek
- Kerti öntözéshez, esővízgyűjtő tartályokból nyert vízzel.
