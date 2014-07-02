A BP 1 Barrel hordószivattyú tökéletes helyettesítője a öntözőkannának. Ezáltal az öntözés gyerekjátékká válik, a nehéz locsolókanna cipelése pedig már csak a múlté. Nemcsak a hátkímélő, hanem a pénztárcabarát is, hiszen az ingyenes, tápanyagokban gazdag esővíznek köszönhetően megtakarítja a értékes ivóvizet. Az innovatív hordórögzítő bilincs tökéletes rögzítést biztosít, ezáltal garantálva a valóban hatékony és megtérülő öntözést. A hordórögzítő bilincsen továbbá található egy beépített ki- és bekapcsoló, amellyel a szivattyú kényelmesen, idő- és energiatakarékosan be-, illetve kikapcsolható. Az úszókapcsoló, vízszinttől függően szabályozza a szivattyú működését, amely ezáltal megvédi a készüléket a szárazonfutástól. A hordórögzítőnél elhelyezett rugalmas tömlőnek köszönhetően a szivattyú bármely magassághoz egyedileg beállítható.