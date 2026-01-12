A kompakt öntözőkészlet! A készre szerelt Premium tömlőhordozó HR 7.315 Kit 1/2" mobil és telepített használatra tökéletesen alkalmas kisebb és közepes felületek és kertek öntözésére. A sokféle tárolási lehetőségnek köszönhetően végül minden egy helyen van elhelyezve. Jellemző felszereltség: levehető tömlődob, (2 az 1-ben), tárolási lehetőség szóró- és öntözőfejeknek, tágas tárolórekesz kerti kesztyűknek, ollóknak, lapátoknak stb. Fali tartóval, 15 m 1/2" PrimoFlex® tömlővel, szórófejjel, 3 x standard tömlőcsatlakozóval, 1 x standard tömlőcsatlakozóval Aqua Stop-pal, G3/4-csapcsatlakozóval és G1/2 szűkítővel, valamint kiegészítő rögzítőlehetőséggel öntözőrudakhoz. Teljesen összeszerelt. A Kärcherrel történő öntözés az okos megoldás!