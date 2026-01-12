Premium Tömlőhordozó HR 7.315 készlet 1/2"
Öntözőkészlet levehető tömlődobbal,praktikus tárolási lehetőséggel szórófejekhez, öntözőrózsákhoz, valamint nagy tárolórekesz és rögzítési lehetőség öntözőrudakhoz. Átfogó felszereltség.
A kompakt öntözőkészlet! A készre szerelt Premium tömlőhordozó HR 7.315 Kit 1/2" mobil és telepített használatra tökéletesen alkalmas kisebb és közepes felületek és kertek öntözésére. A sokféle tárolási lehetőségnek köszönhetően végül minden egy helyen van elhelyezve. Jellemző felszereltség: levehető tömlődob, (2 az 1-ben), tárolási lehetőség szóró- és öntözőfejeknek, tágas tárolórekesz kerti kesztyűknek, ollóknak, lapátoknak stb. Fali tartóval, 15 m 1/2" PrimoFlex® tömlővel, szórófejjel, 3 x standard tömlőcsatlakozóval, 1 x standard tömlőcsatlakozóval Aqua Stop-pal, G3/4-csapcsatlakozóval és G1/2 szűkítővel, valamint kiegészítő rögzítőlehetőséggel öntözőrudakhoz. Teljesen összeszerelt. A Kärcherrel történő öntözés az okos megoldás!
Jellemzők és előnyök
1x standard tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal
15 m 1/2" PrimoFlex® tömlő
3 x Standard tömlőcsatlakozó
Eltávolítható tömlődob (2-az-1-ben)
Szóró-és öntözőfejek tárolásához
TELJESEN ÖSSZESZERELT ÁLLAPOTBAN
Öntözőrúd rögzítési lehetősége vagy a tömlőn rögzíthető szórófej
G3/4 csapcsatlakozó G1/2 szűkítőidommal
Tágas tárolórekesz a kerti kesztyűknek, metszőollóknak, lapátnak stb.
Kapacitás: 30 m 1/2" tömlő vagy 20 m 5/8" tömlő, vagy 12 m 3/4 " tömlő
- Minden kereskedelemben kapható kerti tömlőhöz alkalmazható
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|4,9
|Csomagolási súly (kg)
|5,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|290 x 460 x 510
Amikor ezeket a termékeket az ivóvízhálózathoz csatlakoztatja, be kell tartania az EN 1717 szabvány követelményeit. Szükség esetén forduljon egészségügyi szakemberhez.
Felszereltség
- Permetezési minta: kúpos sugár
- Permetezési minta: pontsugár
Videók
Kompatibilis készülékek
- K 3 Car
- K 3 Full Control Car&Home T2
- K 3 Full Control Home T5
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 150
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 4 Full Control Stairs
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 5 Compact
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 UM Car*RU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K3 Car & Home T2
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.