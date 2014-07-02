A BP 2 Cistern merülőnyomószivattyú ideális az alternatív vízvételi helyekről történő kerti öntözéshez. Az esővíz, a kútvíz vagy a talajvíz célzott használatával nagy mennyiségű értékes ivóvíz takarítható meg. A rozsdamentes acélból készült szivattyúház, a menetes csatlakozófej és a rozsdamentes markolat rendkívül masszívvá teszi. A szivattyúhoz rögzítőkötél csatlakoztatható, pl. az aknába való leeresztés céljából. A merülőszivattyú beépített előszűrővel és úszókapcsolóval rendelkezik, amely a viszszinttől függően a szivattyút ki- és bekapcsolja, ezáltal megakadályozva a szárazonfutást. A kapcsolási szint igény szerint állítható. Alaptartozékként tartalmaz egy 3/4"- és egy 1" tömlőcsatlakozó készletet, amely segítségével a tömlők könnyedén a szivattyúhoz csatlakoztathatók. Rendelkezik továbbá egy beépített visszacsapó szeleppel.