Ciszterna szivattyú BP 2 Cistern
A masszív, rozsdamentes acél házzal ellátott BP 2 Cistern ideális merülőnyomó szivattyú a kertek esővízzel történő öntözéséhez. Tömlőcsatlakozó-készlettel és úszókapcsolóval.
A BP 2 Cistern merülőnyomószivattyú ideális az alternatív vízvételi helyekről történő kerti öntözéshez. Az esővíz, a kútvíz vagy a talajvíz célzott használatával nagy mennyiségű értékes ivóvíz takarítható meg. A rozsdamentes acélból készült szivattyúház, a menetes csatlakozófej és a rozsdamentes markolat rendkívül masszívvá teszi. A szivattyúhoz rögzítőkötél csatlakoztatható, pl. az aknába való leeresztés céljából. A merülőszivattyú beépített előszűrővel és úszókapcsolóval rendelkezik, amely a viszszinttől függően a szivattyút ki- és bekapcsolja, ezáltal megakadályozva a szárazonfutást. A kapcsolási szint igény szerint állítható. Alaptartozékként tartalmaz egy 3/4"- és egy 1" tömlőcsatlakozó készletet, amely segítségével a tömlők könnyedén a szivattyúhoz csatlakoztathatók. Rendelkezik továbbá egy beépített visszacsapó szeleppel.
Jellemzők és előnyök
Rozsdamentes acél szivattyúház, menetes csatlakozó és hordozó fogantyúMegnövelt élettartam és ütésállóság, valamint biztonságos szállítás és egyszerű kezelés.
Szivattyú csatlakozó darabbal és visszacsapó-szeleppelGyors csatlakozás a 3/4"-es és 1"-os tömlőkhöz.
Beépített előszűrőMegvédi a szivattyút a szennyeződésektől, ezáltal növelve az élettartamát és üzembiztonságát.
Úszókapcsoló kábelrögzítéssel
- Szárazonfutás elleni védelem egyszerű kapcsolási szint beállítással.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|800
|Vízszállítás max. (l / h)
|< 5700
|Szállítási magasság (m)
|32
|Nyomás (bar)
|max. 3,2
|Bemerülési mélység (m)
|max. 7
|Szállítási hőmérséklet (°C)
|max. 35
|Csatlakozómenet
|G1
|Tápkábel (m)
|10
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Szín
|ezüst
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|9,9
|Csomagolási súly (kg)
|11,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|130 x 130 x 475
A csomag tartalma
- Tömlőcsatlakozó 1″, ¾″ tömlőbilinccsel
Felszereltség
- Beépített visszacsapószelep
- Szivattyúház és menetes csatlakozó rozsdamentes acélból
- Úszókapcsoló
- Robusztus rozsdamentes markolat
- Beépített előszűrő
- Kapcsolási magasság egyszerű meghatározása
Alkalmazási területek
- Öntözés ciszternából
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.