A masszív, rozsdamentes acél házzal ellátott BP 2 Cistern ideális merülőnyomó szivattyú a kertek esővízzel történő öntözéséhez. Tömlőcsatlakozó-készlettel és úszókapcsolóval.

A BP 2 Cistern merülőnyomószivattyú ideális az alternatív vízvételi helyekről történő kerti öntözéshez. Az esővíz, a kútvíz vagy a talajvíz célzott használatával nagy mennyiségű értékes ivóvíz takarítható meg. A rozsdamentes acélból készült szivattyúház, a menetes csatlakozófej és a rozsdamentes markolat rendkívül masszívvá teszi. A szivattyúhoz rögzítőkötél csatlakoztatható, pl. az aknába való leeresztés céljából. A merülőszivattyú beépített előszűrővel és úszókapcsolóval rendelkezik, amely a viszszinttől függően a szivattyút ki- és bekapcsolja, ezáltal megakadályozva a szárazonfutást. A kapcsolási szint igény szerint állítható. Alaptartozékként tartalmaz egy 3/4"- és egy 1" tömlőcsatlakozó készletet, amely segítségével a tömlők könnyedén a szivattyúhoz csatlakoztathatók. Rendelkezik továbbá egy beépített visszacsapó szeleppel.

Jellemzők és előnyök
Ciszterna szivattyú BP 2 Cistern: Rozsdamentes acél szivattyúház, menetes csatlakozó és hordozó fogantyú
Megnövelt élettartam és ütésállóság, valamint biztonságos szállítás és egyszerű kezelés.
Ciszterna szivattyú BP 2 Cistern: Szivattyú csatlakozó darabbal és visszacsapó-szeleppel
Gyors csatlakozás a 3/4"-es és 1"-os tömlőkhöz.
Ciszterna szivattyú BP 2 Cistern: Beépített előszűrő
Megvédi a szivattyút a szennyeződésektől, ezáltal növelve az élettartamát és üzembiztonságát.
Úszókapcsoló kábelrögzítéssel
  • Szárazonfutás elleni védelem egyszerű kapcsolási szint beállítással.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 800
Vízszállítás max. (l / h) < 5700
Szállítási magasság (m) 32
Nyomás (bar) max. 3,2
Bemerülési mélység (m) max. 7
Szállítási hőmérséklet (°C) max. 35
Csatlakozómenet G1
Tápkábel (m) 10
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Szín ezüst
Súly kiegészítők nélkül (kg) 9,9
Csomagolási súly (kg) 11,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 130 x 130 x 475

A csomag tartalma

  • Tömlőcsatlakozó 1″, ¾″ tömlőbilinccsel

Felszereltség

  • Beépített visszacsapószelep
  • Szivattyúház és menetes csatlakozó rozsdamentes acélból
  • Úszókapcsoló
  • Robusztus rozsdamentes markolat
  • Beépített előszűrő
  • Kapcsolási magasság egyszerű meghatározása
Ciszterna szivattyú BP 2 Cistern
Alkalmazási területek
  • Öntözés ciszternából
Tartozékok
