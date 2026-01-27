A tömlők gyorsan és egyszerűen feltekerhetők és letekerhetők csomók képződése nélkül, a kompakt premium tömlő dobozzal. A tömlő visszahúzása automatikus és egyenletes. Ezen kívül, az automatikus tömlődob jellemzője a beépített tömlőfék, mely biztosítja az ellenőrzött tömlő visszahúzást. A tömlődoboz kis helyre is felszerelhető, kompakt méretének és a lapos fali konzolnak köszönhetően. Továbbá, a 0° – 180° forgási tartomány egyedileg beállítható a praktikus szög rögzítő berendezéssel. Ez lehetővé teszi a tárgyak és a fal hatékony védelmét.