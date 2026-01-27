CR 7.220 automata Premium tömlő doboz
CR 7.220 automata Premium tömlő doboz egyenletes automatikus tömlő fel- és letekeréssel. 0° – 180°-ig forgó tengelycsapok, állítható forgás megállítóval és lapos, helytakarékos fali konzollal.
A tömlők gyorsan és egyszerűen feltekerhetők és letekerhetők csomók képződése nélkül, a kompakt premium tömlő dobozzal. A tömlő visszahúzása automatikus és egyenletes. Ezen kívül, az automatikus tömlődob jellemzője a beépített tömlőfék, mely biztosítja az ellenőrzött tömlő visszahúzást. A tömlődoboz kis helyre is felszerelhető, kompakt méretének és a lapos fali konzolnak köszönhetően. Továbbá, a 0° – 180° forgási tartomány egyedileg beállítható a praktikus szög rögzítő berendezéssel. Ez lehetővé teszi a tárgyak és a fal hatékony védelmét.
Jellemzők és előnyök
20 + 2 m kiváló minőségű, ftalátmentes (< 0,1 %) 1/2''- os tömlővel
Szórófej
1 tömlőcsatlakozó
1 tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal
G3/4 csapcsatlakozó G1/2 szűkítőidommal
Kényelmes tartozéktároló
TELJESEN ÖSSZESZERELT ÁLLAPOTBAN
Specifikációk
Műszaki adatok
|Kefenyomás (bar)
|24
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|10,8
|Csomagolási súly (kg)
|11,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|260 x 506 x 420
Amikor ezeket a termékeket az ivóvízhálózathoz csatlakoztatja, be kell tartania az EN 1717 szabvány követelményeit. Szükség esetén forduljon egészségügyi szakemberhez.
Felszereltség
- Permetezési minta: kúpos sugár
- Permetezési minta: pontsugár
Alkalmazási területek
- Kertöntözés
- Cserepes növények
- Dísznövények
