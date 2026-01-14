HT 4.520 tömlőkocsi készlet 1/2"
Rendkívül mobilis tömlőkocsi akasztóval és tartozéktárolással. Állítható magasságú tolóvilla, lekerekített csatlakozó, kézi tekerőkar, és kifinomult összecsukható funkció a helytakarékos tároláshoz.
Trolley to go! Profi HT 4.520 tömlőkocsi készlet 1/2" tartozéktárolással szórófejek, öntözőrúd stb. számára, továbbá rövid tömlőtartóval. Praktikus: a hosszú tömlőt nem kell az egész kerten át húzni, mivel a fordulékony kocsi a rövid tömlővel mindig az öntözés helyén van. A hosszú tömlőt csatlakoztassa a vízcsaphoz, a tömlő letekeredik a kocsiról és a földön marad. A rövid tömlővel kényelmesen öntözhet. A kertápolásnak nincs többé akadálya! Hála az innovatív lehajtható funkciónak a HT 4.520 típusú tömlőkocsi rendkívül helytakarékosan tárolható. Jellemzői az állítható magasságú tolóvilla 20 m 1/2" PrimoFlex® tömlő, Szórófej, 3 x tömlőcsatlakozó, 1 x tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal, G3/4-csapcsatlakozó és G1/2 szűkítőidom; Kapacitás: 40 m 1/2"-tömlő vagy 30 m 5/8"-tömlő vagy 20 m 3/4"-tömlő.
Jellemzők és előnyök
1x standard tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal
20 m 1/2" PrimoFlex® tömlő
3 x Standard tömlőcsatlakozó
Lekerekített tömlőcsatlakozó
TELJESEN ÖSSZESZERELT ÁLLAPOTBAN
Öntözőrúd és szórófej rögzítési lehetőség
- A nagyobb mobilitásért
Szabadon futó kézi hajtókar
- A tömlő egyszerűen fel- és letekerhető.
G3/4 csapcsatlakozó G1/2 szűkítőidommal
Nagy kerekek
Állítható magasságú tolóvilla
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tömlőhossz (m)
|20
|Tömlő kapacitás (m)
|max. 20 (1/2")
|Kefenyomás (bar)
|24
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|4,9
|Csomagolási súly (kg)
|5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|440 x 485 x 857
Amikor ezeket a termékeket az ivóvízhálózathoz csatlakoztatja, be kell tartania az EN 1717 szabvány követelményeit. Szükség esetén forduljon egészségügyi szakemberhez.
Felszereltség
- Permetezési minta: kúpos sugár
- Permetezési minta: pontsugár
