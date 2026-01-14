Trolley to go! Profi HT 4.520 tömlőkocsi készlet 1/2" tartozéktárolással szórófejek, öntözőrúd stb. számára, továbbá rövid tömlőtartóval. Praktikus: a hosszú tömlőt nem kell az egész kerten át húzni, mivel a fordulékony kocsi a rövid tömlővel mindig az öntözés helyén van. A hosszú tömlőt csatlakoztassa a vízcsaphoz, a tömlő letekeredik a kocsiról és a földön marad. A rövid tömlővel kényelmesen öntözhet. A kertápolásnak nincs többé akadálya! Hála az innovatív lehajtható funkciónak a HT 4.520 típusú tömlőkocsi rendkívül helytakarékosan tárolható. Jellemzői az állítható magasságú tolóvilla 20 m 1/2" PrimoFlex® tömlő, Szórófej, 3 x tömlőcsatlakozó, 1 x tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal, G3/4-csapcsatlakozó és G1/2 szűkítőidom; Kapacitás: 40 m 1/2"-tömlő vagy 30 m 5/8"-tömlő vagy 20 m 3/4"-tömlő.