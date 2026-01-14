Akkumulátoros szegélyvágó

A Kärcher akkumulátoros szegélyvágók valóban egész évben használhatóak a kertben. Nem csak precíz vágás az eredmény a gyep szélén a használatuk után, hanem nagyon könnyedén elérik a sarkokat és a szűk helyeket is. Az ergonómikusan kialakított fogantyú biztosítja a felhasználók számára a kényelmes testtartást, amely minden esetben megkíméli a hátát.

A woman uses the Kärcher battery lawn trimmer to trim the lawn under a garden bench

Tulajdonságok

Nyírószál automatikus beállítása

A fű nyírásakor az erős motor és a nyírószál automatikus beállítása tökéletes vágási eredményt biztosít. Egyszerűen helyezd be az orsót a dob aljába, és az akkumulátoros szegélyvágó máris használható a kerti munkákhoz. Ha a menet közben elfogyna a nyírószál, akkor a készüléken lévő kapcsoló egyszerű megnyomásával automatikusan újra beállíthatjuk azt.

nyírószál automatikus beállítása

Sodrott nylon trimmelőzsinór a pontos vágás érdekében

A sodrott nylon trimmelőzsinór pontos vágást biztosít a fűnyírás során. Ez jelentősen pontos gyepnyírást tesz lehetővé, különösen a gyepszélek közelében és a nehezen hozzáférhető helyeken.

Sodrott nylon trimmelőzsinór a pontos vágás érdekében

Akár erősebb növényzet nyírásához is bevethető

Az akkumulátoros szegélyvágó nemcsak a szegélyek, hanem nagyobb területek vagy vadon növő növények nyírására is alkalmas. A fűnyírókések akár különösen erős vadnövényzet vagy gyomok irtásához is eredményesen bevethetők.

Akár erősebb növényzet nyírásához is bevethető

A változatos funkcióknak köszönhetően minden helyzetre felkészülhetünk:

Cserélhető akkumulátor

Cserélhető akkumulátor

A cserélhető akkumulátornak köszönhetően a kertek szerelmesei bátran dolgozhatnak hosszabbító kábel nélkül, és rögtön munkához láthatnak.

Precíz vágásélmény

Precíz vágás

Az állítható zsinórral és az opcionálisan behelyezhető nyírókésekkel az akkumulátoros szegélyvágó alkalmas a magas fű és vadabb burjánzások kezelésére egyaránt. A precíz vágás garantált, így a terasz szélén vagy a kőszegély mellett növő fű gyorsan és egyszerűen a kívánt hosszúságúra nyírható.

Kis súlyú termék a könnyed munkavégzésért

Könnyű és praktikus

A kis súlya miatt könnyen használható a mindennapok során. Még a nagyobb gyepfelületek is pillanatok alatt előkészíthetők a szezonra.

Ergonomikus felhasználás

Ergonomikus felhasználás

Az LTR 3-18 Dual és az LTR 18-30 nyírófeje gyorsan és egyszerűen beállítható az alacsony kerti pad alatti fűnyíráshoz.

Növényvédelem magas fokon

Növényvédelem magas fokon

A virágok és fák véletlen sérülésének elkerülése érdekében az LTR 36-33, LTR 3-18 Dual és LTR 18-30 modellek kihajtható növénykarika-védője védi a növényeket nyírás közben. Így a virágágyások maximális védelemben részesülnek, nyugodtan dolgozhatunk a gyepszélek mentén.

Védőburkolat a sérülések elkerülése érdekében

Védőburkolat

A gyep nyírásakor a készülék rendkívül hatékonyan és nagy sebességgel működik. Az akkumulátoros szegélyvágó praktikus védő-háztetője megvédi a felhasználót a repülő nyesedékektől.

Előnyök

Minden kertben vannak olyan területek, amelyeket nem lehet szegélyvágóval elérni. Az LTR 3-18 kettős akkumulátor-készlettel ezt könnyedén megtehetjük. A kétszeres akkumulátorteljesítménynek köszönhetően még a buja zöld növényzetet is hatékonyan és kíméletesen nyírhatjuk, egészen a gyep széléig.

Tiszta munka
A készülék automata sorbeállítással ellátott nejlonzsinórja mindig tiszta, sima gyepszegélyt biztosít. Más fémkéssel rendelkező készülékekkel ellentétben a beépített zsinór a téglaszegélyhez egészen közeli munkát is lehetővé teszi. Ez nemcsak a szikrázás veszélyét csökkenti, hanem biztosítja a zökkenőmentes átmenetet a gyepből az ágyásokba, illetve a teraszra.

Mindenre tiszta rálátás
A fűnyíró Real Time technológiával van felszerelve. Az akkumulátorba épített LCD kijelző valós időben mutatja a hátralévő üzemidőt percekben és az akkumulátor kapacitását a kertben való használat során. Mostantól semmi sem áll a kerti munkák útjába.

Ergonomikus munkavégzés
A fokozatmentesen állítható teleszkópos fogantyúnak, a második fogantyúnak és a vállpántnak köszönhetően a kerti munkák az LTR 3-18 Dual akkumulátoros fűnyíróval nagyon ergonomikusan, hátunk indokolatlan megterhelése nélkül végezhetők. A kerti padokat sem kell félretenni a gyep nyírásakor. A kertek szerelmesei gyorsan és kényelmesen beállíthatják a gyeptrimmer fej dőlésszögét, és így alacsony akadályok alatt is levághatják a füvet (LTR 3-18 és LTR 18-30).

18 V Kärcher Battery Power

LTR 18-25 Battery Set szegélyvágó

Az akkumulátoros LTR 18-25 használata nem csak kényelmes, hanem a 25 centiméteres vágási átmérővel gond nélkül elér bármilyen sarokba vagy szűk helyre, így garantált a pázsit precíz vágása.

Akkumulátor-feszültség: 18 V
Vágási átmérő: 25 cm
Nyírássebesség: 9.500 U/perc
Damilvastagság: 1,6 mm
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként*: 300 m

* Maximális teljesítmény 18 V / 2,5 Ah-s Kärcher csereakkumulátorral.

LTR 18-30 Battery Set szegélyvágó

Kényelmes szegélyvágás a vezeték nélküli LTR 18-30 készülékkel. Az állítható dőlésszöggel az alacsonyan lévő kerti bútorok alatt is könnyedén nyírja le a füvet.

Akkumulátor-feszültség: 18 V
Vágási átmérő: 30 cm
Nyírássebesség: 7.800 U/perc
Damilvastagság: 1,6 mm
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként*: 350 m

* Maximális teljesítmény 18 V / 2,5 Ah-s Kärcher csereakkumulátorral.

 

LTR 3-18 kettős akkumulátor-készlet

Erőteljes, hatékony és kényelmes - a két 18 V-os akkumulátorral működtetett, nagy teljesítményű 36 V-os motorral a fűnyírás még szórakoztatóbbá válik. Hosszú fűben is rendkívül hatékony.


Akkufeszültség: 2 x 18 V = 36 V-os motor névleges teljesítménye
Vágási átmérő: 30 cm
Sebesség: 7400 fordulat/perc
Zsinórátmérő: 1,6 mm
Teljesítmény akkutöltésenként*: 600 m

* Maximális teljesítmény 2 x 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátorral.

36 V Kärcher Akkumulátor

LTR 36-33 Battery Set szegélyvágó

Erős 36 V-os akkumulátorral és akkumulátor-töltöttségenként 600 méteres gyepéllel az LTR 36-33 készülék az akkumulátoros szegélyvágók egyik legerősebbike. A vállpántnak és a második markolatnak köszönhetően pedig meglepően kényelmes a használata.

Akkumulátor-feszültség: 36 V
Vágási átmérő: 28–33 cm
Nyírássebesség: 7.000 U/perc
Damilvastagság: 2,0 mm
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként*: 600 m

* Maximális teljesítmény 36 V / 2,5 Ah-s Kärcher csereakkumulátorral.

Kärcher Akkumulátor-Platform

18 V Battery Power

36 V

