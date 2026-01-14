Akkumulátoros szegélyvágó
A Kärcher akkumulátoros szegélyvágók valóban egész évben használhatóak a kertben. Nem csak precíz vágás az eredmény a gyep szélén a használatuk után, hanem nagyon könnyedén elérik a sarkokat és a szűk helyeket is. Az ergonómikusan kialakított fogantyú biztosítja a felhasználók számára a kényelmes testtartást, amely minden esetben megkíméli a hátát.
Tulajdonságok
Nyírószál automatikus beállítása
A fű nyírásakor az erős motor és a nyírószál automatikus beállítása tökéletes vágási eredményt biztosít. Egyszerűen helyezd be az orsót a dob aljába, és az akkumulátoros szegélyvágó máris használható a kerti munkákhoz. Ha a menet közben elfogyna a nyírószál, akkor a készüléken lévő kapcsoló egyszerű megnyomásával automatikusan újra beállíthatjuk azt.
Sodrott nylon trimmelőzsinór a pontos vágás érdekében
A sodrott nylon trimmelőzsinór pontos vágást biztosít a fűnyírás során. Ez jelentősen pontos gyepnyírást tesz lehetővé, különösen a gyepszélek közelében és a nehezen hozzáférhető helyeken.
Akár erősebb növényzet nyírásához is bevethető
Az akkumulátoros szegélyvágó nemcsak a szegélyek, hanem nagyobb területek vagy vadon növő növények nyírására is alkalmas. A fűnyírókések akár különösen erős vadnövényzet vagy gyomok irtásához is eredményesen bevethetők.
A változatos funkcióknak köszönhetően minden helyzetre felkészülhetünk:
Cserélhető akkumulátor
A cserélhető akkumulátornak köszönhetően a kertek szerelmesei bátran dolgozhatnak hosszabbító kábel nélkül, és rögtön munkához láthatnak.
Precíz vágás
Az állítható zsinórral és az opcionálisan behelyezhető nyírókésekkel az akkumulátoros szegélyvágó alkalmas a magas fű és vadabb burjánzások kezelésére egyaránt. A precíz vágás garantált, így a terasz szélén vagy a kőszegély mellett növő fű gyorsan és egyszerűen a kívánt hosszúságúra nyírható.
Könnyű és praktikus
A kis súlya miatt könnyen használható a mindennapok során. Még a nagyobb gyepfelületek is pillanatok alatt előkészíthetők a szezonra.
Ergonomikus felhasználás
Az LTR 3-18 Dual és az LTR 18-30 nyírófeje gyorsan és egyszerűen beállítható az alacsony kerti pad alatti fűnyíráshoz.
Növényvédelem magas fokon
A virágok és fák véletlen sérülésének elkerülése érdekében az LTR 36-33, LTR 3-18 Dual és LTR 18-30 modellek kihajtható növénykarika-védője védi a növényeket nyírás közben. Így a virágágyások maximális védelemben részesülnek, nyugodtan dolgozhatunk a gyepszélek mentén.
Védőburkolat
A gyep nyírásakor a készülék rendkívül hatékonyan és nagy sebességgel működik. Az akkumulátoros szegélyvágó praktikus védő-háztetője megvédi a felhasználót a repülő nyesedékektől.
Előnyök
18 V Kärcher Battery Power
LTR 18-25 Battery Set szegélyvágó
Az akkumulátoros LTR 18-25 használata nem csak kényelmes, hanem a 25 centiméteres vágási átmérővel gond nélkül elér bármilyen sarokba vagy szűk helyre, így garantált a pázsit precíz vágása.
Akkumulátor-feszültség: 18 V
Vágási átmérő: 25 cm
Nyírássebesség: 9.500 U/perc
Damilvastagság: 1,6 mm
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként*: 300 m
* Maximális teljesítmény 18 V / 2,5 Ah-s Kärcher csereakkumulátorral.
LTR 18-30 Battery Set szegélyvágó
Kényelmes szegélyvágás a vezeték nélküli LTR 18-30 készülékkel. Az állítható dőlésszöggel az alacsonyan lévő kerti bútorok alatt is könnyedén nyírja le a füvet.
Akkumulátor-feszültség: 18 V
Vágási átmérő: 30 cm
Nyírássebesség: 7.800 U/perc
Damilvastagság: 1,6 mm
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként*: 350 m
* Maximális teljesítmény 18 V / 2,5 Ah-s Kärcher csereakkumulátorral.
LTR 3-18 kettős akkumulátor-készlet
Erőteljes, hatékony és kényelmes - a két 18 V-os akkumulátorral működtetett, nagy teljesítményű 36 V-os motorral a fűnyírás még szórakoztatóbbá válik. Hosszú fűben is rendkívül hatékony.
Akkufeszültség: 2 x 18 V = 36 V-os motor névleges teljesítménye
Vágási átmérő: 30 cm
Sebesség: 7400 fordulat/perc
Zsinórátmérő: 1,6 mm
Teljesítmény akkutöltésenként*: 600 m
* Maximális teljesítmény 2 x 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátorral.
36 V Kärcher Akkumulátor
LTR 36-33 Battery Set szegélyvágó
Erős 36 V-os akkumulátorral és akkumulátor-töltöttségenként 600 méteres gyepéllel az LTR 36-33 készülék az akkumulátoros szegélyvágók egyik legerősebbike. A vállpántnak és a második markolatnak köszönhetően pedig meglepően kényelmes a használata.
Akkumulátor-feszültség: 36 V
Vágási átmérő: 28–33 cm
Nyírássebesség: 7.000 U/perc
Damilvastagság: 2,0 mm
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként*: 600 m
* Maximális teljesítmény 36 V / 2,5 Ah-s Kärcher csereakkumulátorral.