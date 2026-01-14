Minden kertben vannak olyan területek, amelyeket nem lehet szegélyvágóval elérni. Az LTR 3-18 kettős akkumulátor-készlettel ezt könnyedén megtehetjük. A kétszeres akkumulátorteljesítménynek köszönhetően még a buja zöld növényzetet is hatékonyan és kíméletesen nyírhatjuk, egészen a gyep széléig.

Tiszta munka

A készülék automata sorbeállítással ellátott nejlonzsinórja mindig tiszta, sima gyepszegélyt biztosít. Más fémkéssel rendelkező készülékekkel ellentétben a beépített zsinór a téglaszegélyhez egészen közeli munkát is lehetővé teszi. Ez nemcsak a szikrázás veszélyét csökkenti, hanem biztosítja a zökkenőmentes átmenetet a gyepből az ágyásokba, illetve a teraszra.

Mindenre tiszta rálátás

A fűnyíró Real Time technológiával van felszerelve. Az akkumulátorba épített LCD kijelző valós időben mutatja a hátralévő üzemidőt percekben és az akkumulátor kapacitását a kertben való használat során. Mostantól semmi sem áll a kerti munkák útjába.

Ergonomikus munkavégzés

A fokozatmentesen állítható teleszkópos fogantyúnak, a második fogantyúnak és a vállpántnak köszönhetően a kerti munkák az LTR 3-18 Dual akkumulátoros fűnyíróval nagyon ergonomikusan, hátunk indokolatlan megterhelése nélkül végezhetők. A kerti padokat sem kell félretenni a gyep nyírásakor. A kertek szerelmesei gyorsan és kényelmesen beállíthatják a gyeptrimmer fej dőlésszögét, és így alacsony akadályok alatt is levághatják a füvet (LTR 3-18 és LTR 18-30).