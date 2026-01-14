Akkumulátoros gyomeltávolító
Eleged van már a rendszeres hajolgatásból, térdelésből miközben gyomtalanítasz? Jó lenne végre megkönnyíteni ezt a munka fárasztó és olykor fájdalmas munkát? A vad burjánzás ellen sajnos nincs orvosság. Azonban az akkumulátoros Kärcher WRE 4 gyomeltávolító végre hadat üzen a gyomnak!
Olvass tovább és tudd meg hogyan...
Gyom? Simán legyőzve!
Te is tapasztaltad már, hogy a gyomon sokszor nehéz felülkerekedni?
A Kärcher WRE 4 akkumulátoros készülékkel a gyom elleni küzdelmet egész egyszerűen, gyorsan és gond nélkül megnyerheted!
Ez az egyedülálló készülék az innovatív, forgó kefés fejével, és 18 V-os lítiumionos pótakkumulátorával a gyomot fölényes nyereséggel kényszeríti térdre. Legyen szó fugáról, szegélyekről vagy egyéb kinti felületekről, ez az akkumulátoros gyomeltávolító gyorsan és hatékonyan szűnteti meg a gyomot és a mohát.
Apropó térd... az állítható magasságú markolatnak köszönhetően a WRE 4 gyomeltávolítóval a Te térded 100%-ban kímélve lesz - fájdalommentesen, gyommentesen.
Kiemelkedő tulajdonságok
Az akkumulátoros WRE 4 fejlesztésekor mindenre gondoltunk.
Minek köszönhető mindez?
A szerszámmentesen, gyorsan és egyszerűen cserélhető kefesörtéknek, valamint a kényelmes, állítható magasságó teleszkópos nyélnek.
Az Eredmény: Gyorsabban, egyszerűbben, valamint derék- és térdkímélően tudod a gyomokat eltávolítani a nemkívánt helyekről.
Innovatív kefés fej: a sörték eltávolítják a mohát és a gyomot a felületről.
A speciálisan formázott nejlonsörtékkel és az akár percenként 2800 fordulatú forgási sebességgel a felületi gyomnövények és moha gond nélkül eltávolítható a kőfelületekről és lépcsőkről.
Billenthető tisztítófej: megkönnyíti a munkát különböző tisztítási helyzetekben és eltérő testmagasságoknál.
A tisztítófej szöge gombnyomásra változtatható az akadályok, mint pl. a padok mögötti gyom eltávolításához. Ráadásul az állíthatóságnak köszönhetően az egyéni testmagassághoz is igazítható.
Szerszámmentes sörtecsere: az elhasználódott sörteköteg egyszerű cseréjéhez.
A sörték mindenféle szerszám nélkül pillanatok alatt kicserélhetők. Egyszerűen csak csavarja ki a az elhasznált sörtét és illesszen be egy új sörteláncot. Gond nélkül és gyorsan.
Felhasználás
Bárhol is törjön magának utat a gyom, a WRE 4 akkumulátoros készülékkel garantáltan az ellenfelére talál. A gyomeltávolító használata meglepően kényelmes és egyben lenyűgöző. Egyszerűen csak állva vezesd át a kinőtt gyomon, és kész. Ez eredmény szemmel látható. Volt gyom, nincs gyom.
Vezesd végig lengetve a beállított kefés fejet a felületen. A kefére ne fejts ki nyomást.
Szegélytisztítás: a precíz nyíráshoz nyomd a gyomot a kőhöz.
Moha eltávolítása: a forgó kefét vezesd lehetőleg a moha alá.
A kefés fej a baloldalon történő használatnál a kefe előre beállított bal irányú forgásával a leghatékonyabb.
Példák felületekre és gyomfajtákra
Tartozékok a WRE 4 gyomeltávolítóhoz
A gyomeltávolító tartozékait megtalálod közvetlenül a termék oldalának az alján vagy egyszerűen és gyorsan utána nézhetsz a Tartozékkeresőnk segítségével.
Kärcher akkumulátor-platform
Tudtad, hogy a WRE 4 akkumulátoros gyomeltávolító a 18 V-os Kärcher akkumulátor-platform család egyik készüléke? Fedezd fel a termékek sokféleségét, és nézd meg, mely termékekhez használhatod még a WRE 4 gyomeltávolító 18 V-os akkumulátorát!
Milyen előnyökkel jár a Kärcher Webshopban történő vásárlás?
√ Termékek közvetlenül a gyártótól: teljes márkaválaszték
√ Kedvező kiszállítás bruttó 0-25.000-ig (990 Ft)
√ Ingyenes házhoz szállítás bruttó 25.000 fölött
√ 14 napos elállási jog
√ Biztonságos fizetési lehetőségek