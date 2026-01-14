WRE campaign

Akkumulátoros gyomeltávolító

Eleged van már a rendszeres hajolgatásból, térdelésből miközben gyomtalanítasz? Jó lenne végre megkönnyíteni ezt a munka fárasztó és olykor fájdalmas munkát? A vad burjánzás ellen sajnos nincs orvosság. Azonban az akkumulátoros Kärcher WRE 4 gyomeltávolító végre hadat üzen a gyomnak! 

Olvass tovább és tudd meg hogyan...

Gyom? Simán legyőzve!

Te is tapasztaltad már, hogy a gyomon sokszor nehéz felülkerekedni?
A Kärcher WRE 4 akkumulátoros készülékkel a gyom elleni küzdelmet egész egyszerűen, gyorsan és gond nélkül megnyerheted!
Ez az egyedülálló készülék az innovatív, forgó kefés fejével, és 18 V-os lítiumionos pótakkumulátorával a gyomot fölényes nyereséggel kényszeríti térdre. Legyen szó fugáról, szegélyekről vagy egyéb kinti felületekről, ez az akkumulátoros gyomeltávolító gyorsan és hatékonyan szűnteti meg a gyomot és a mohát.
Apropó térd... az állítható magasságú markolatnak köszönhetően a WRE 4 gyomeltávolítóval a Te térded 100%-ban kímélve lesz - fájdalommentesen, gyommentesen.

Kiemelkedő tulajdonságok

Az akkumulátoros WRE 4 fejlesztésekor mindenre gondoltunk.

Minek köszönhető mindez?
A szerszámmentesen, gyorsan és egyszerűen cserélhető kefesörtéknek, valamint a kényelmes, állítható magasságó teleszkópos nyélnek.

Az Eredmény: Gyorsabban, egyszerűbben, valamint derék- és térdkímélően tudod a gyomokat eltávolítani a nemkívánt helyekről.

Innovatív kefés fej: a sörték eltávolítják a mohát és a gyomot a felületről.

A speciálisan formázott nejlonsörtékkel és az akár percenként 2800 fordulatú forgási sebességgel a felületi gyomnövények és moha gond nélkül eltávolítható a kőfelületekről és lépcsőkről.

Billenthető tisztítófej: megkönnyíti a munkát különböző tisztítási helyzetekben és eltérő testmagasságoknál.

A tisztítófej szöge gombnyomásra változtatható az akadályok, mint pl. a padok mögötti gyom eltávolításához. Ráadásul az állíthatóságnak köszönhetően az egyéni testmagassághoz is igazítható.

Szerszámmentes sörtecsere: az elhasználódott sörteköteg egyszerű cseréjéhez.

A sörték mindenféle szerszám nélkül pillanatok alatt kicserélhetők. Egyszerűen csak csavarja ki a az elhasznált sörtét és illesszen be egy új sörteláncot. Gond nélkül és gyorsan.

Teleszkópos alumínium nyél: egyenes testtartást biztosít munkavégzés közben függetlenül a felhasználó testmagasságától.
Parkolóállás: a készülék a munkaszünetekben biztonságosan a védőbúrára állítható.
WRE 4
Valós Idejű Technológia: az akkumulátor mutatja a fennmaradó üzemidőt, a hátralévő töltési időt és az akkumulátor kapacitását.
18 V-os csereakkumulátor: a maximális mozgásszabadságért és rugalmasságért.
WRE 4
Helytakarékos tárolás: a beépített akasztófülnek köszönhetően a készülék egyszerűen felakasztható.

Felhasználás

Bárhol is törjön magának utat a gyom, a WRE 4 akkumulátoros készülékkel garantáltan az ellenfelére talál. A gyomeltávolító használata meglepően kényelmes és egyben lenyűgöző. Egyszerűen csak állva vezesd át a kinőtt gyomon, és kész. Ez eredmény szemmel látható. Volt gyom, nincs gyom.

Vezesd végig lengetve a beállított kefés fejet a felületen. A kefére ne fejts ki nyomást.

Szegélytisztítás: a precíz nyíráshoz nyomd a gyomot a kőhöz.

Moha eltávolítása: a forgó kefét vezesd lehetőleg a moha alá.

A kefés fej a baloldalon történő használatnál a kefe előre beállított bal irányú forgásával a leghatékonyabb.

Gyomeltávolítás: ideális a gyom rendszeres eltávolításához.
Az akkumulátoros WRE 4 a gyomot a felületről távolítja el. A gyökereket nem.
Az eredmény a külső hatásoktól (levegő páratartalma, talaj nedvességtartalma és környezet hőmérséklete) függően eltérhet.

Példák felületekre és gyomfajtákra

Mohalepte fugák
Mohalepte felületek
Oroszlánfogfélék
Útifűfélék
Nem alkalmas füvekhez és túlzott gyomburjánzásokhoz.
Csont alakú térkő
Burkolatkő
Szegélykő
Lépcső

Kärcher WRE 4 gyomeltávolító – Térdre kényszeríti a gyomot. Nem pedig fordítva!

A Kärchernél mindenre gondoltunk annak érdekében, hogy még a legmakacsabb gyomot is gond nélkül el tudd távolítani. Ezekkel az okos funkciókkal játszi könnyedséggel végezheted el az eddig időigényes, fárasztó és olykor fájdalmas mellékhatásokkal járó gyomtalanítást. Az akkumulátoros WRE 4 a tetejétől egészen a kefés „talpáig” számtalan különlegességgel van felszerelve, hogy teljes mértékben levegye rólad a gyomeltávolítás terhét.

Tartozékok a WRE 4 gyomeltávolítóhoz

A gyomeltávolító tartozékait megtalálod közvetlenül a termék oldalának az alján vagy egyszerűen és gyorsan utána nézhetsz a Tartozékkeresőnk segítségével.

Tovább a tartozék keresőhöz

Kärcher akkumulátor-platform

Tudtad, hogy a WRE 4 akkumulátoros gyomeltávolító a 18 V-os Kärcher akkumulátor-platform család egyik készüléke? Fedezd fel a termékek sokféleségét, és nézd meg, mely termékekhez használhatod még a WRE 4 gyomeltávolító 18 V-os akkumulátorát!

 

Az összes 18 V-os Kärcher akkumulátor-platform készülékek megtekintéséhez Kattints ide!
Tovább a 18 V-os akkumulátoros készülékekhez
