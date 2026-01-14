AKKUMULÁTOROS ÁGVÁGÓ

Könnyedén vágja és fűrészeli az ágakat.

A szárak és ágak vágása most könnyebb, mint valaha - a Kärcher akkumulátoros faágvágóval és metszőfűrésszel új formát alakíthatsz a bokrok, cserjék és fák növésének és virágzásának, igazán ízületkímélő módon és fizikai megerőltetés nélkül. Mindegy, hogy rózsabokrokról, vadon növő bokrokról vagy fiatal fákról van szó - a készülék a nagy teljesítményű Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátoroknak köszönhetően mindig készen áll a munkára, még akkor is, ha távol van bármilyen konnektortól.

Az akkumulátoros faágvágóhoz és az akkumulátoros metszőfűrészhez opcionális tartozékként kapható teleszkópos hosszabbítóval még soha nem volt ilyen egyszerű a munkavégzés akár 3,5 méteres magasságban (a tartozék nem része az alap termékcsomagnak).