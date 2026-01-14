AKKUMULÁTOROS ÁGVÁGÓ
Könnyedén vágja és fűrészeli az ágakat.
A szárak és ágak vágása most könnyebb, mint valaha - a Kärcher akkumulátoros faágvágóval és metszőfűrésszel új formát alakíthatsz a bokrok, cserjék és fák növésének és virágzásának, igazán ízületkímélő módon és fizikai megerőltetés nélkül. Mindegy, hogy rózsabokrokról, vadon növő bokrokról vagy fiatal fákról van szó - a készülék a nagy teljesítményű Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátoroknak köszönhetően mindig készen áll a munkára, még akkor is, ha távol van bármilyen konnektortól.
Az akkumulátoros faágvágóhoz és az akkumulátoros metszőfűrészhez opcionális tartozékként kapható teleszkópos hosszabbítóval még soha nem volt ilyen egyszerű a munkavégzés akár 3,5 méteres magasságban (a tartozék nem része az alap termékcsomagnak).
Akkumulátoros metszőfűrész
A Kärcher PGS 4-18 akkumulátoros metszőfűrészét 80 milliméter átmérőjű ágak vágására tervezték. A fűrész levehető fedőfogantyúja biztonságossá és egyszerűvé teszi a használatot, és megakadályozza a szerszám elcsúszását.
A prémium minőségű, német gyártmányú fűrészlap szerszám nélkül cserélhető. A fűrészhez opcionális tartozékként kapható teleszkópos hosszabbítóval (nem alaptartozék) pedig soha nem volt még ilyen egyszerű a munkavégzés akár 3,5 méteres magasságban. Mindezek a PGS 4-18 készüléket igazán multifunkcionálissá teszik, így egyetlen termékben egyesül a kerti szerszámok és az elektromos szerszámok összes hasznos funkciója.
A metszőfűrész kiemelt tulajdonságai
A német prémium fűrészlap optimális vágási teljesítményt biztosít.
Gyors és egyszerű fűrészlapcsere további szerszámok nélkül.
A levehető ágmarkolat biztonságos fogást biztosít, akár egykezes használat esetén is.
A gumimarkolat maximális kényelmet biztosít, még hosszabb ideig tartó munkavégzés esetén is.
Az opcionális tartozékként kapható teleszkópos hosszabbító lehetővé teszi az akár 3,5 méteres magasságban történő munkavégzést is.
Akkumulátoros ágvágó
Az ágak vágása most könnyebb, mint valaha - az akkumulátoros faágvágó és a kiváló minőségű bypass penge segítségével akár 2,5 cm átmérőjű ágak is könnyedén vághatók, anélkül, hogy extra erőkifejtésre lenne szükség.
A bypass penge két élesített pengével rendelkezik, amelyek egymáson haladnak át, így biztosítva a tiszta és pontos vágást. Az ágvágó ezért a vágásra érzékeny növényekhez is kifejezetten alkalmas. Az ágvágógéphez opcionális tartozékként kapható teleszkópos hosszabbítóval (nem alaptartozék) a 3,5 méteres magasságban történő munkavégzés még soha nem volt ilyen egyszerű.
Az ágvágó kiemelt tulajdonságai
Pontos és kíméletes vágások a bypass pengével.
Nincs szükség nagy erőkifejtésre - ágak vágása egy gombnyomás egyszerűségével.
Gumírozott markolat a maximális kényelem érdekében - különösen hosszabb ideig tartó munkavégzés esetén.
Az opcionális tartozékként kapható teleszkópos hosszabbító lehetővé teszi az akár 3,5 méteres magasságban történő munkavégzést is.
A biztonsági feloldási funkció megakadályozza a készülék véletlenszerű elindítását.
Tulajdonságok
Kärcher Akkumulátor-Platform
Tudtad, hogy a TLO 18-32 Battery akkumulátoros ágvágó a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátor-platform terméke? Fedezd fel sokszínű kínálatunkat és nézd meg, mennyi termékekkel kompatibilis a 18 V-os Kärcher akkumulátor.