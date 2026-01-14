Kärcher akkumulátoros láncfűrész

AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSZEK

Faápolás, lombkorona alakítás, tűzifaaprítás, favágás?
A Kärcher láncfűrészekkel nincs többé akadály! Erőteljes vágási teljesítményükkel, felhasználóbarát kialakításukkal és első osztályú láncsebességükkel nemcsak a kényelmes használatot biztosítják, hanem a kiváló eredményt is.

Láncfűrész tulajdonságai

Gond nélküli láncfeszítés a forgatógombnak köszönhetően.

Gond nélküli láncfeszítés - Kärcher akkumulátoros láncfűrész

Az automatikus lánckenés minimalizálja a láncfűrész karbantartását.

Kefe nélküli motor a hosszabb élettartamért.

Claw Stop battery chain saw

Karmos ütköző a készülék biztos irányításáért és a precíz vágásért.

Maximum Security Battery Chain Saw

Maximális biztonság: egy esetleges visszacsapó hatás esetén a lánc azonnali leáll.

Áttetsző olajszintet figyelő ablakkal ellátott Kärcher akkumulátoros láncfűrész.

Az olajszint bármikor leolvasható az áttetsző figyelőablakon keresztül.

Láncfűrész előnyei

Tudtad, hogy a CNS 36-35 Battery akkumulátoros láncfűrésznek még a vastag fatörzsek sem okoznak gondot?
Akár profiként, akár kezdőként veszed a kezedbe, könnyedén tudod majd használni.
Szerszámmentes láncfeszítő rendszere, valamint automatikus lánckenése leegyszerűsítik a munkát neked. A láncféknek és a 2-kapcsolós rendszernek hála a biztonságos használat adott, kiváló sebességével és optimális vágásszélességével pedig gyorsabban végzel a feladatokkal, mint azt most gondolnád.

A teleszkópos ágvágó fűrész tulajdonságai

Láncfeszítés egyszerűen az inbusz-kulccsal állítható.

Láncfeszítés egyszerű állíthatósága inbusz-kulccsal.

Csekély kopás és minimális karbantartás az automatikus lánckenésnek köszönhetően.

Automatikus lánckenési lehetőség.

A könnyű biztonsági üvegből készült hosszabbító toldattal az ágak akár 4 méter magasságban is gond nélkül levághatók.

Akár 4 méter magasságban is gond nélküli munkavégzés.
Easy storing battery pole saw

A teleszkópos ágvágó fűrész 3 részre szedhető és helytakarékosan tárolható.

optimised weight distribution Battery Pole Saw

Optimális súlyeloszlás és fáradságmentes munkavégzés a praktikus vállpántnak köszönhetően.

Optimalizált fűrészelési szög.

Optimalizált 30°-os fűrészelési szög a talajról irányított kényelmes munkavégzésért.

Teleszkópos ágvágó fűrész előnyei

Ahol a láncfűrészek tériszonyban szenvednek, ott teljes sikert arat a Kärcher akkumulátoros teleszkópos ágvágó fűrésze. Segítségével akár a 4 méter magasan fekvő és nehezen átvágható, vastag ágakat is egyszerűen és biztosan elfűrészelheted.

18 V-os Kärcher Akkumulátor

CNS 18-30

CNS 18-30 Battery akkumulátoros láncfűrész

Egyszerűen kezelhető, sokoldalúan használható és tökéletes a faápoláshoz: könnyű CNS 18-30 Battery akkumulátoros láncfűrész szerszámmentes láncfeszítő rendszerrel.

Feszültség: 18 V
Fűrész hossza: 30 cm
Láncsebesség: 10 m/mp
Olajtartály űrtartalma: 200 ml
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként*: 70 vágás (10 cm átmérő)
Szerszámmentes láncfeszítés: Igen
Automatikus lánckenés: Igen
Kefe nélküli motor: Igen

* Maximális teljesítmény 18 V / 5,0 Ah-s Kärcher Battery Power csereakkumulátorral.

PSW 18-20

PSW 18-20 Battery akkumulátoros teleszkópos ágvágó fűrész

A PSW 18-20 Battery akkumulátoros teleszkópos ágvágó fűrésszel minden gally akár 4 méter magasságig egyszerűen érhető el. Biztonságos és kényelmes faápolás.

Feszültség: 18 V
Fűrész hossza: 20 cm
Láncsebesség: 5,5 m/mp
Olajtartály űrtartalma: 50 ml
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként*: 80 vágás (5 cm átmérő)
Szerszámmentes láncfeszítés: Nem
Automatikus lánckenés: Igen
Kefe nélküli motor: Nem

* Maximális teljesítmény 18 V / 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power csereakkumulátorral.

36 V-os Kärcher Akkumulátor

CNS 36-35

CNS 36-35 Battery akkumulátoros láncfűrész

Nagy láncsebességgel és hosszú fűrészfejjel: a CNS 36-35 Battery akkumulátoros láncfűrész tökéletesen alkalmas a színvonalas és hatékony faápoláshoz.

Feszültség: 36 V
Fűrész hossza: 35 cm
Láncsebesség: 21 m/mp
Olajtartály űrtartalma: 190 ml
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként*: 200 vágás (10 cm átmérő)
Szerszámmentes láncfeszítés: Igen
Automatikus lánckenés: Igen
Kefe nélküli motor: Igen

* Maximális teljesítmény 36 V / 5,0 Ah-s Kärcher Battery Power csereakkumulátorral.

Kärcher Akkumulátor-Platform

18 V Battery Power

36 V

