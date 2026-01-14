AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSZEK
Faápolás, lombkorona alakítás, tűzifaaprítás, favágás?
A Kärcher láncfűrészekkel nincs többé akadály! Erőteljes vágási teljesítményükkel, felhasználóbarát kialakításukkal és első osztályú láncsebességükkel nemcsak a kényelmes használatot biztosítják, hanem a kiváló eredményt is.
Láncfűrész tulajdonságai
Gond nélküli láncfeszítés a forgatógombnak köszönhetően.
Az automatikus lánckenés minimalizálja a láncfűrész karbantartását.
Kefe nélküli motor a hosszabb élettartamért.
Karmos ütköző a készülék biztos irányításáért és a precíz vágásért.
Maximális biztonság: egy esetleges visszacsapó hatás esetén a lánc azonnali leáll.
Az olajszint bármikor leolvasható az áttetsző figyelőablakon keresztül.
Láncfűrész előnyei
Tudtad, hogy a CNS 36-35 Battery akkumulátoros láncfűrésznek még a vastag fatörzsek sem okoznak gondot?
Akár profiként, akár kezdőként veszed a kezedbe, könnyedén tudod majd használni.
Szerszámmentes láncfeszítő rendszere, valamint automatikus lánckenése leegyszerűsítik a munkát neked. A láncféknek és a 2-kapcsolós rendszernek hála a biztonságos használat adott, kiváló sebességével és optimális vágásszélességével pedig gyorsabban végzel a feladatokkal, mint azt most gondolnád.
A teleszkópos ágvágó fűrész tulajdonságai
Láncfeszítés egyszerűen az inbusz-kulccsal állítható.
Csekély kopás és minimális karbantartás az automatikus lánckenésnek köszönhetően.
A könnyű biztonsági üvegből készült hosszabbító toldattal az ágak akár 4 méter magasságban is gond nélkül levághatók.
A teleszkópos ágvágó fűrész 3 részre szedhető és helytakarékosan tárolható.
Optimális súlyeloszlás és fáradságmentes munkavégzés a praktikus vállpántnak köszönhetően.
Optimalizált 30°-os fűrészelési szög a talajról irányított kényelmes munkavégzésért.
Teleszkópos ágvágó fűrész előnyei
18 V-os Kärcher Akkumulátor
CNS 18-30 Battery akkumulátoros láncfűrész
Egyszerűen kezelhető, sokoldalúan használható és tökéletes a faápoláshoz: könnyű CNS 18-30 Battery akkumulátoros láncfűrész szerszámmentes láncfeszítő rendszerrel.
Feszültség: 18 V
Fűrész hossza: 30 cm
Láncsebesség: 10 m/mp
Olajtartály űrtartalma: 200 ml
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként*: 70 vágás (10 cm átmérő)
Szerszámmentes láncfeszítés: Igen
Automatikus lánckenés: Igen
Kefe nélküli motor: Igen
* Maximális teljesítmény 18 V / 5,0 Ah-s Kärcher Battery Power csereakkumulátorral.
PSW 18-20 Battery akkumulátoros teleszkópos ágvágó fűrész
A PSW 18-20 Battery akkumulátoros teleszkópos ágvágó fűrésszel minden gally akár 4 méter magasságig egyszerűen érhető el. Biztonságos és kényelmes faápolás.
Feszültség: 18 V
Fűrész hossza: 20 cm
Láncsebesség: 5,5 m/mp
Olajtartály űrtartalma: 50 ml
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként*: 80 vágás (5 cm átmérő)
Szerszámmentes láncfeszítés: Nem
Automatikus lánckenés: Igen
Kefe nélküli motor: Nem
* Maximális teljesítmény 18 V / 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power csereakkumulátorral.
36 V-os Kärcher Akkumulátor
CNS 36-35 Battery akkumulátoros láncfűrész
Nagy láncsebességgel és hosszú fűrészfejjel: a CNS 36-35 Battery akkumulátoros láncfűrész tökéletesen alkalmas a színvonalas és hatékony faápoláshoz.
Feszültség: 36 V
Fűrész hossza: 35 cm
Láncsebesség: 21 m/mp
Olajtartály űrtartalma: 190 ml
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként*: 200 vágás (10 cm átmérő)
Szerszámmentes láncfeszítés: Igen
Automatikus lánckenés: Igen
Kefe nélküli motor: Igen
* Maximális teljesítmény 36 V / 5,0 Ah-s Kärcher Battery Power csereakkumulátorral.