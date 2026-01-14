Tudtad, hogy a CNS 36-35 Battery akkumulátoros láncfűrésznek még a vastag fatörzsek sem okoznak gondot?

Akár profiként, akár kezdőként veszed a kezedbe, könnyedén tudod majd használni.

Szerszámmentes láncfeszítő rendszere, valamint automatikus lánckenése leegyszerűsítik a munkát neked. A láncféknek és a 2-kapcsolós rendszernek hála a biztonságos használat adott, kiváló sebességével és optimális vágásszélességével pedig gyorsabban végzel a feladatokkal, mint azt most gondolnád.