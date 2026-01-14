Kärcher akkumulátoros lombfúvó

Akkumulátoros lombfúvó
Levelek. Bár jó nézegetni őket ősszel, de valakinek el is kell takarítani - biztonsági okokból a járdákról és az gépkocsibeállókról, illetve a gyepről a gyepkárosodás elkerülése végett. Azok a seprűk és gereblyék, amelyeket nem más működtet, mint saját izmaink ereje, azokról elég hamar kiderül, hogy használatuk jócskán korlátozott. De ez nem igaz a Kärcher nagy teljesítményű, akkumulátorral működő lombfúvói esetében! Mindig ott vannak, amikor szükség van rájuk, attól függetlenül, hogy éppen hol, kényelmesen illeszkednek a kézbe, és gyorsan és hatékonyan eltüntetik a leveleket.
A Kärcher lombfúvók nem ismernek határokat a tisztításban.
Ilyennel még nem találkoztál! A kiáramló több mint 200 km/óra légsebességgel vilámgyorsan megszabadíthatod a kertedet a levágott ágaktól, növényektől - mindezt könnyedén, a teljes szabadság érzésével párosítva.
Puszta tények, amiket nem hagyhatunk figyelmen kívül:
A forradalmian új, akkumulátoros technológiának köszönhetően mindig percre pontosan látod a fennmaradó üzemidőt, és a Kärcher pótakkumulátornak köszönhetően fel tudsz készülni a legnagyobb kerti kihívásokra is. Ez a páros garantáltan nem hagy cserben a végső pillanatban sem.
Előnyök
Egyenként levehető szívó- és fúvócső: a külön levehető tartozékokkal fáradságmentesen és egyéb plusz súlyok nélkül gyűjthető össze a zöldhulladék.
Turbo fokozat: a szívó- és fúvófunkció rövid ideig tartó teljesítménynövelését teszi lehetővé.
Funkció beállítást szolgáló kapcsolókar: könnyed váltás szívás és fújás között, vagy akár kombinálva is.
Másodmarkolat: optimális súlyeloszlást és egyszerűbb kezelhetőséget biztosít.
Levehető vezető görgő: könnyebbé és hatékonyabbá teszi a munkavégzést.
45 liter űrtartalmú gyűjtőzsák: hosszan tartó, megszakításmentes munkavégzést biztosít.
Kefe nélküli motor: a készülék hosszabb futásidejéért és megnövelt élettartamáért.
Levehető lapos fúvóka: a precíz és pontos tisztításért. A lomb pl. célzottan egy halomba fújható.
Variálható fordulatszám szabályozás: fokozatmentes sebesség beállítás, feladathoz mérten.
Lombfúvó előnyei
Maximális mozgásszabadság zavaró vezetékek nélkül, tökéletes kialakítással.
A beépített kaparóéllel ellátott levehető lapos fúvóka könnyedén lazítja fel a nedves és a letaposott szennyeződést is.
Kézbe simuló markolat és egyszerű kezelhetőség a kényelmesen elhelyezett sebességszabályozóval.
Levehető kétrészes fúvócső az adott feladathoz való optimális beállításhoz és a helytakarékos tároláshoz.
Modern Kärcher-dizájn, szívóvédelemmel a szellőzőnyílásnál.
Akkumulátor LCD kijelző, valós idejű technológiával: mutatja a hátralévő üzemidőt, a töltési időt és az akkumulátor kapacitását.
Előnyök
18 V Kärcher Akkumulátor
LBL 2 Battery Set lombfúvó
Lomb. Ősszel csodálatos látvány, de el is kell takarítani. Seprűvel és a gereblyével csak korlátozottan lehet takarítani, nem úgy, mint a nagyteljesítményű Kärcher akkumulátoros lombfúvókkal! Ezek ugyanis mindig ott vannak, ahol szükség van rájuk, felhasználási helytől függetlenül. Kényelmesen kezelhetők, valamint gyorsan és alaposan gondoskodnak a tisztaságról.
Feszültség: 18 V
Légsebesség: max. 210 km/óra
Áramlási volumen: max. 220 m³/óra
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként*: max. 400 m²
Súly: 2,0 kg
Fúvócső: 2-részes
Lapos sugarú fúvóka karapóperemmel: igen
Teljesítményszabályozás: 1-fokozatú
Töltőkészülék: Kärcher 18 V-os standard töltőkészülék
Mellékelt akkumulátor: 18 V / 2,5 Ah
* Maximális teljesítmény 18 V / 2,5 Ah-s Kärcher csereakkumulátorral.
BLV 18-200 Battery lombszívó/fújó
3 az 1-ben funkció: szívás, fújás és aprítás egyetlen készülékkel – minimális ráfordítás a tökéletes eredményért. A kefe nélküli motor ennek során mind az élettartamot, mind a teljesítményt növeli.
Légsebesség fúvó funkcióban: max. 200 km/óra
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként fúvó funkcióban*: max. 425 m²
Légsebesség szívó funkcióban: max. 130 km/óra
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként szívó funkcióban*: max. 45 liter
Súly tartozékok nélkül: 3,5 kg
Akkumulátor és töltőkészülék: a csomag nem tartalmazza
* Maximális teljesítmény 18 V / 2,5 Ah-s csereakkumulátorral.
36 V Kärcher Akkumulátor
LBL 4 Battery Set lombfúvó
Függetlenül attól, hol tornyosul fel a lomb: az LBL 4 akkumulátoros lombfúvó bárhonnan erőteljesen és alaposan félresodorja. Amikor az erőd vagy más kerti eszközök elérik a határaikat, a lombfúvó a 2-fokozatú teljesítményszabályozásnak és a maximális felhasználói kényelemnek köszönhetően átveszi a munkát.
Feszültség: 36 V
Légsebesség: max. 250 km/óra
Áramlási volumen: max. 330 m³/óra
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként*: max. 550 m²
Súly: 2,2 kg
Fúvócső: 2-részes
Lapos sugarú fúvóka karapóperemmel: igen
Teljesítmény-szabályozás: 2-fokozat
Töltőkészülék: Kärcher 36 V-os gyorstöltőkészülék
Akkumulátor a csomagban: 36 V / 2,5 Ah
* Maximális teljesítmény 36 V / 2,5 Ah-s csereakkumulátorral.