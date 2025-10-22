Teleszkópos nyél

Ergonomikus megoldás a gyepszélek vágásához. Ezzel a nyéllel rugalmasan beállítható a munkamagasság, így nem kell lehajolni a gyepszegélyek vágásához. A toldást kifejezetten a GSH 2 Plus és GSH 4-4 Plus akkumulátoros fűnyíróolló-modellekhez fejlesztették ki. A nyél 74 és 116 centiméter közötti munkamagasságig fokozatmentesen állítható.