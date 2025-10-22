ELEKTROMOS FŰ- ÉS BOKORVÁGÓ OLLÓ
A Kärcher akkumulátoros fű- és bokorvágó ollója tökéletes a kertben végzett finom és precíz munkákhoz. A bevált 2 az 1-ben rendszernek köszönhetően a cserjék, sövények és bokrok, valamint a kisebb gyepfelületek gyorsan és egyszerűen nyírhatók. Használatával tökéletesre nyírott szegélyeket kapunk, amelyek ápolt megjelenést kölcsönöznek a kertnek.
ALKALMAZÁS ÉS ELŐNYÖK
Kényelmes, szerszám nélküli pengecsere a fű és a bokrok közötti váltáshoz. Ez lehetővé teszi különböző kerti munkák elvégzését anélkül, hogy több eszközre lenne szükség.
Fűnyíró penge
A fűnyírópenge a ház körüli gyepszélek, virágágyások, zöldségeskertek vagy akár a terasz nyírására használható – azokon a helyeken, ahová a fűnyíró nem ér el.
Bokorvágó penge
A bokorvágó pengével gyerekjáték a cserjék és bokrok nyírása és formázása.
Gyémántcsiszolt pengék
A kétélű pengék különösen élesek, és lehetővé teszik a fű és a bokrok precíz vágását. A lézervágott és gyémántcsiszolt pengék (a GSH 2 Plus és GSH 4-4 Plus termékeknél) különösen tartósak és kevesebb karbantartást igényelnek.
Teleszkópos nyél
Ergonomikus megoldás a gyepszélek vágásához. Ezzel a nyéllel rugalmasan beállítható a munkamagasság, így nem kell lehajolni a gyepszegélyek vágásához. A toldást kifejezetten a GSH 2 Plus és GSH 4-4 Plus akkumulátoros fűnyíróolló-modellekhez fejlesztették ki. A nyél 74 és 116 centiméter közötti munkamagasságig fokozatmentesen állítható.
Pengevédő és akasztó
A helytakarékos tárolásért.
Ergonomikus fogantyúkialakítás
A kényelmes fogásért még hosszabb munkavégzés során is.
Az akkumulátor töltöttségének folyamatos kijelzése
A beépített LED kijelzőnek köszönhetően (GSH 2 Plus, GSH 4-4 Plus termékek esetében).
Kiemelt jellemzők
GSH 18-20 Battery
Cserélhető akkumulátorrendszer: 18 V Battery Power
Teleszkópos rúddal való használat: nem lehetséges
Bokorvágó penge vágási hossza: 20 cm
Fűnyíró penge vágási szélessége: 12 cm
Maximális üzemidő egy akkumulátortöltéssel: 100 perc
Maximális bokorvágó teljesítmény akkumulátortöltésenként: 800 m
Maximális fűnyíró teljesítmény akkumulátortöltésenként: 1000 m
Súly tartozékokkal és akkumulátorral: 2,622 kg
GSH 4-4 Plus Battery Set
Cserélhető akkumulátorrendszer: 4 V Battery Power
Teleszkópos rúddal való használat: lehetséges
Bokorvágó penge vágási hossza: 11 cm
Fűnyíró penge vágási szélessége: 8 cm
Maximális üzemidő egy akkumulátortöltéssel: 60 perc
Maximális bokorvágó teljesítmény akkumulátortöltésenként: 450 m
Maximális bokorvágó teljesítmény akkumulátortöltésenként: 600 m
Súly tartozékokkal és akkumulátorral: 1,514 kg
GSH 2 Plus
Cserélhető akkumulátorrendszer: beépített akkumulátor
Teleszkópos rúddal való használat: lehetséges
Bokorvágó penge vágási hossza: 11 cm
Fűnyíró penge vágási szélessége: 8 cm
Maximális üzemidő egy akkumulátortöltéssel: 50 perc
Maximális bokorvágó teljesítmény akkumulátortöltésenként: 400 m
Maximális bokorvágó teljesítmény akkumulátortöltésenként: 500 m
Súly tartozékokkal és akkumulátorral: 1,192 kg