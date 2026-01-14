Akkumulátoros sövényvágó

Függetlenül attól, hogy ingatlanhatárokat jelölnek, esetleg elkerítik a privát szféránkat, vagy dekorációként használjuk őket: nem számít, hogy a sövények vagy a bokrok milyen célt szolgálnak, a Kärcher rendkívül egyszerűen kezelhető akkumulátoros sövényvágóinak nem jelent gondot, hogy ezek jól nézzenek ki és precízen le legyenek vágva.

0 Products
Kärcher

Tulajdonságok

A 180°-ban elfordítható markolat tehermentesíti a kart és a vállat munka közben, így nem fog elfáradni.

HGE

Felhasználástól függően lehet választani maximális erő vagy maximális gyorsaság között.

HGE

A seprő sínnel a levágott ágak és gallyak közvetlenül a talajra hullanak.

HGE
HGE
A pengevédő megakadályozza az épületeken és a pengén bekövetkezhető karcolásokat, sérüléseket.
HGE
A fűrészfunkció kimondottan praktikus az olyan sövényeknél, amelyeknek egy-egy ága vastagabb.
HGE
A 36 V-os lítiumion akkumulátor a Kärcher akkumulátor-platform része.

Előnyök

Az erőteljes HGE 36-60 akkumulátoros sövényvágó elsősorban a nagyobb sövények nyírásához kiválóan alkalmas. A 2-fokozatú sebességszabályozásnak köszönhetően, felhasználástól függően választhatsz a maximális sebesség vagy maximális erő között. Ezenfelül a fűrészfunkcióval még a vastagabb ágak is gond nélkül levághatók.

icon_arrow

18 V-os Kärcher akkumulátor

HGE hedge trimmer 18-45 18 Volt

HGE 18-45 Battery Set akkumulátoros sövényvágó

Könnyed, erőfeszítés nélküli és fáradság mentes vágáshoz: a HGE 18-45 akkumulátoros sövényvágó gyémántcsiszolt pengével precíz vágást biztosít.

Feszültség: 18 V
Vágási hossz: 45 cm
Fogosztás: 18 mm
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként: max. 250 m*
Elfordítható markolat: nem
2-fokozatú sebességszabályozás: nem
Seprő sín: nem

* Maximális teljesítmény 18 V / 2,5 Ah-s Kärcher csereakkumulátorral.

18-50 HGE

HGE 18-50 Battery Set akkumulátoros sövényvágó

HGE 18-50 akkumulátoros sövényvágó készlet: 180°-ban elfordítható markolata és a kiegészítő seprő sín kényelmes sövényvágást biztosítanak.

Feszültség: 18 V
Vágási hossz: 50 cm
Fogosztás: 22 mm
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként: max. 325 m*
Elfordítható markolat: igen
2-fokozatú sebességszabályozás: nem
Seprő sín: igen

* Maximális teljesítmény 18 V / 2,5 Ah-s Kärcher csereakkumulátorral.

36 V Kärcher Akkumulátor

HGE

HGE 36-60 Battery Set sövényvágó

A HGE 36-60 akkumulátoros sövényvágó rendkívül erőteljes 36 V-os akkumulátorával biztosítja a nagyobb méretű sövények kényelmes és vezeték nélküli vágását. 180°-ban elfordítható markolattal, seprő sínnel és 2-fokozatú sebességszabályozással felszerelt.

Feszültség: 36 V
Vágási hossz: 60 cm
Fogosztás: 26 mm
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként: max. 600 m*
Elfordítható markolat: igen
2-fokozatú sebességszabályozás: igen
Seprő sín: igen

* Maximális teljesítmény 36 V / 2,5 Ah-s Kärcher csereakkumulátorral.

Kärcher Akkumulátor-Platform

18 V Battery Power

Kattints és nézd meg a 18 V-os Kärcher Akkumulátor-Platform készülékeit
Tovább a termékekhez
36 V

Kattints és nézd meg a 36 V-os Kärcher Akkumulátor-Platform készülékeit
Tovább a termékekhez