Akkumulátoros sövényvágó
Függetlenül attól, hogy ingatlanhatárokat jelölnek, esetleg elkerítik a privát szféránkat, vagy dekorációként használjuk őket: nem számít, hogy a sövények vagy a bokrok milyen célt szolgálnak, a Kärcher rendkívül egyszerűen kezelhető akkumulátoros sövényvágóinak nem jelent gondot, hogy ezek jól nézzenek ki és precízen le legyenek vágva.
Tulajdonságok
A 180°-ban elfordítható markolat tehermentesíti a kart és a vállat munka közben, így nem fog elfáradni.
Felhasználástól függően lehet választani maximális erő vagy maximális gyorsaság között.
A seprő sínnel a levágott ágak és gallyak közvetlenül a talajra hullanak.
Előnyök
18 V-os Kärcher akkumulátor
HGE 18-45 Battery Set akkumulátoros sövényvágó
Könnyed, erőfeszítés nélküli és fáradság mentes vágáshoz: a HGE 18-45 akkumulátoros sövényvágó gyémántcsiszolt pengével precíz vágást biztosít.
Feszültség: 18 V
Vágási hossz: 45 cm
Fogosztás: 18 mm
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként: max. 250 m*
Elfordítható markolat: nem
2-fokozatú sebességszabályozás: nem
Seprő sín: nem
* Maximális teljesítmény 18 V / 2,5 Ah-s Kärcher csereakkumulátorral.
HGE 18-50 Battery Set akkumulátoros sövényvágó
HGE 18-50 akkumulátoros sövényvágó készlet: 180°-ban elfordítható markolata és a kiegészítő seprő sín kényelmes sövényvágást biztosítanak.
Feszültség: 18 V
Vágási hossz: 50 cm
Fogosztás: 22 mm
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként: max. 325 m*
Elfordítható markolat: igen
2-fokozatú sebességszabályozás: nem
Seprő sín: igen
* Maximális teljesítmény 18 V / 2,5 Ah-s Kärcher csereakkumulátorral.
36 V Kärcher Akkumulátor
HGE 36-60 Battery Set sövényvágó
A HGE 36-60 akkumulátoros sövényvágó rendkívül erőteljes 36 V-os akkumulátorával biztosítja a nagyobb méretű sövények kényelmes és vezeték nélküli vágását. 180°-ban elfordítható markolattal, seprő sínnel és 2-fokozatú sebességszabályozással felszerelt.
Feszültség: 36 V
Vágási hossz: 60 cm
Fogosztás: 26 mm
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként: max. 600 m*
Elfordítható markolat: igen
2-fokozatú sebességszabályozás: igen
Seprő sín: igen
* Maximális teljesítmény 36 V / 2,5 Ah-s Kärcher csereakkumulátorral.