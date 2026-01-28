Előnyök

A permetezőknél eddig az „Aki permetezi akar, az pumpáljon.” szabály volt érvényben. A Kärcher PSU 4-18 készülékkel ez a fáradságos előmunkálat elmarad. Egyszerűen csak töltsük meg a tartályt, illesszük a helyére az akkumulátort, majd gondoskodjunk az alacsony nyomással a növények jólétéről. Például folyékony trágya kiszórásakor, növényvédőszer célzott eloszlatásakor, gyomirtáskor vagy érzékeny palánták finom permettel történő óvatos öntözésekor. Függetlenül attól, hogy tetőteraszról vagy hobbikertről van szó – a PSU 4-18 egy olyan kerti készülék, amely gyorsan nélkülözhetetlenné válik.