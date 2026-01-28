Akkumulátoros magasnyomású permetező

Növényvédelem és -ápolás gombnyomásra: A 18 V-os csereakkumulátorral, 4 literes tartállyal és teleszkópos szórószárral felszerelt PSU 4-18 nyomással működő permetező segítségével trágyázhatjuk a növényeket finom, egyenletes permettel, célirányosan irthatjuk a kártevőket és a gyomot, és kényelmesen öntözhetjük a palántákat – fárasztó kézi pumpálás nélkül.

Termék

Így vethetjük be a permetezőgépet a kertben.

Trágyázás

A növények a fejlődésükhöz olykor többet igényelnek a napnál és a víznél: A PSU 4-18 permetezővel és kihúzható teleszkópos szórószárával a trágyázószerek egyszerűen és kényelmesen felhordhatók, még a magasabbra nyúlt növényrészekre is.

Levéltrágyázás a Kärcher akkus magasnyomású permetezővel

Kártevők elleni védekezés

A cserjéken és fákon gyakran telepszenek meg a károkozók, mint a tetvek vagy a hernyók. A fokozatmentesen szabályozható fúvókával az akkumulátoros permetező lehetővé teszi mind az egész területet lefedő permetbe borítást, mind az adott terület célzott sugárral történő beszórását.

Kártevőirtás a Kärcher akkumulátoros magasnyomású permetezővel

Gyomirtás

Több fű, kevesebb gyom: A PSU 4-18 akkumulátoros permetezővel a gyom kényelmesen és hatékonyan leküzdhető. Az eredmény egy ápolt, egyenletesen zöld pázsitfelület.

Gyomok eltávolítása a Kärcher akkumulátoros magasnyomású permetezővel

Öntözés

Érzékeny növények óvatos öntözése: A kicsi palántákat az ágyásban különös gondossággal szükséges kezelni. A finom permet a növényeket elegendő vízzel látja el, eközben pedig nem károsítja azok érzékeny szerkezetét.

Öntözés a Kärcher akkus magasnyomású permetezővel

Nyomással működő permetezők a Kärchertől: a kertápolás még sosem volt ennyire egyszerű

  •  Legyen szó egy kis előkertről, egy átlátható városi erkélyről vagy egy nagy udvarról beleértve a teraszt is – az akkumulátoros permetező egy többcélú tehetség. Az állítható teleszkópos szórószárnak köszönhetően a használati terület kényelmesen az egyéni igényekhez igazítható.
  • A problémamentes kertápoláshoz a permetezőt akkumulátorral szereltük fel. Így a készülék szinte bárhol használható. A 18 V-os akkumulátor a választható 2,5 vagy 5,0 Ah-val többórás kerti munkát tesz lehetővé – elektromos hálózati csatlakozó és vezeték nélkül.
  • Minden növényfaj egyéni ápolást igényel. A permetezőgép csomagjában található teleszkópos szórószár ezért szabályozható fúvókával felszerelt, amely így a különböző kerti igényekhez igazítható – a nagy területet lefedő munkavégzéstől egészen a betöltött folyadék precíz kiszórásáig.

Előnyök

A permetezőknél eddig az „Aki permetezi akar, az pumpáljon.” szabály volt érvényben. A Kärcher PSU 4-18 készülékkel ez a fáradságos előmunkálat elmarad. Egyszerűen csak töltsük meg a tartályt, illesszük a helyére az akkumulátort, majd gondoskodjunk az alacsony nyomással a növények jólétéről. Például folyékony trágya kiszórásakor, növényvédőszer célzott eloszlatásakor, gyomirtáskor vagy érzékeny palánták finom permettel történő óvatos öntözésekor. Függetlenül attól, hogy tetőteraszról vagy hobbikertről van szó – a PSU 4-18 egy olyan kerti készülék, amely gyorsan nélkülözhetetlenné válik.

Nyomással működő permetező jellemzői

Töltési szint egy pillantásra a Kärcher akkumulátoros permetezővel

Töltési szint egy pillantásra

A permetező tartálya átlátszó. Így a nagy kültéri területek öntözése vagy trágyázása során a töltési szint mindig ellenőrizhető.

Könnyen szállítható Kärcher akkumulátoros permetező

Könnyen szállítható

A kellemes kezelhetőségért – teli tartály esetén is – a permetezőt egy vállpánttal láttuk el. Gyorsan illesszük a kapcsokba és máris kényelmesen a vállunkra akaszthatjuk a készüléket.

Könnyen tárolható akkumulátoros permetező

Egyszerűen tárolható

Egy mobil készülék tárolása jó kell, hogy legyen. Ezért az akkumulátoros permetezőt teleszkópos szórószárral terveztük, amely levehető és az akkumulátortartón elhelyezhető. A készülék könnyen szállítható és helytakarékosan elhelyezhető a kerti tárolóban vagy a garázsban.

GYIK: Tudnivalók a nyomással működő permetezőről

A PSU 4-18 négy különböző feladatra alkalmazható a kertápolásban és a növényvédelemben:

  • trágyázás
  • kártevőkkel szembeni védekezés, ill. növénypermetezés
  • gyomirtás
  • finom permetes öntözés

Nem, a készülék csak növényápolásra és öntözésre alkalmas. A készüléket nem tisztításra és fertőtlenítésre fejlesztettük ki.

A permetező kompatibilis minden 18 V-os Kärcher Battery Power és 18 V-os Kärcher Battery Power Plus akkumulátorral.

18 V-s 2.5 Ah-s Kärcher Battery Power akkumulátorral → max. 400 perc

18 V-s 5.0-s Ah Kärcher Battery Power akkumulátorral → max. 800 perc

A kényelmes mobil használathoz a beépített tartály űrtartalma 4 liter. Felhasználástól függően az akkumulátoros permetező feltölthető vízzel, trágyázószerrel vagy gyomirtó- vagy kártevők elleni szerrel. Annak érdekében, hogy a folyadékszint használat közben is mindig látható legyen, a tartály áttetsző anyagból készült.

A mérőpohárral akár 120 ml folyadékot mérhetünk ki.

A teleszkópos szórószár egyedien beállítható. 45-ről 75 cm-re kihúzható, így növeli a permetezés közben elérhető távolságot. Ezáltal a messzebb lévő helyek is gondmentesen elérhetők.

Kärcher Battery Power akkumulátor-platform

Az akkumulátoros permetező a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátor-platform egyik terméke. Fedezze fel a termékek sokoldalúságát és nézzen utána, mely készülékekkel használható még az Ön 18 V-os Battery Power akkumulátora.

Kärcher 18 V Battery Power akkumulátor-platform

Kattints és nézd meg a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátor-platform összes készülékét
Tovább a termékekhez