Akkumulátoros magasnyomású permetező
Növényvédelem és -ápolás gombnyomásra: A 18 V-os csereakkumulátorral, 4 literes tartállyal és teleszkópos szórószárral felszerelt PSU 4-18 nyomással működő permetező segítségével trágyázhatjuk a növényeket finom, egyenletes permettel, célirányosan irthatjuk a kártevőket és a gyomot, és kényelmesen öntözhetjük a palántákat – fárasztó kézi pumpálás nélkül.
Termék
Így vethetjük be a permetezőgépet a kertben.
Trágyázás
A növények a fejlődésükhöz olykor többet igényelnek a napnál és a víznél: A PSU 4-18 permetezővel és kihúzható teleszkópos szórószárával a trágyázószerek egyszerűen és kényelmesen felhordhatók, még a magasabbra nyúlt növényrészekre is.
Kártevők elleni védekezés
A cserjéken és fákon gyakran telepszenek meg a károkozók, mint a tetvek vagy a hernyók. A fokozatmentesen szabályozható fúvókával az akkumulátoros permetező lehetővé teszi mind az egész területet lefedő permetbe borítást, mind az adott terület célzott sugárral történő beszórását.
Gyomirtás
Több fű, kevesebb gyom: A PSU 4-18 akkumulátoros permetezővel a gyom kényelmesen és hatékonyan leküzdhető. Az eredmény egy ápolt, egyenletesen zöld pázsitfelület.
Öntözés
Érzékeny növények óvatos öntözése: A kicsi palántákat az ágyásban különös gondossággal szükséges kezelni. A finom permet a növényeket elegendő vízzel látja el, eközben pedig nem károsítja azok érzékeny szerkezetét.
Nyomással működő permetezők a Kärchertől: a kertápolás még sosem volt ennyire egyszerű
- Legyen szó egy kis előkertről, egy átlátható városi erkélyről vagy egy nagy udvarról beleértve a teraszt is – az akkumulátoros permetező egy többcélú tehetség. Az állítható teleszkópos szórószárnak köszönhetően a használati terület kényelmesen az egyéni igényekhez igazítható.
- A problémamentes kertápoláshoz a permetezőt akkumulátorral szereltük fel. Így a készülék szinte bárhol használható. A 18 V-os akkumulátor a választható 2,5 vagy 5,0 Ah-val többórás kerti munkát tesz lehetővé – elektromos hálózati csatlakozó és vezeték nélkül.
- Minden növényfaj egyéni ápolást igényel. A permetezőgép csomagjában található teleszkópos szórószár ezért szabályozható fúvókával felszerelt, amely így a különböző kerti igényekhez igazítható – a nagy területet lefedő munkavégzéstől egészen a betöltött folyadék precíz kiszórásáig.
Előnyök
A permetezőknél eddig az „Aki permetezi akar, az pumpáljon.” szabály volt érvényben. A Kärcher PSU 4-18 készülékkel ez a fáradságos előmunkálat elmarad. Egyszerűen csak töltsük meg a tartályt, illesszük a helyére az akkumulátort, majd gondoskodjunk az alacsony nyomással a növények jólétéről. Például folyékony trágya kiszórásakor, növényvédőszer célzott eloszlatásakor, gyomirtáskor vagy érzékeny palánták finom permettel történő óvatos öntözésekor. Függetlenül attól, hogy tetőteraszról vagy hobbikertről van szó – a PSU 4-18 egy olyan kerti készülék, amely gyorsan nélkülözhetetlenné válik.
Nyomással működő permetező jellemzői
Töltési szint egy pillantásra
A permetező tartálya átlátszó. Így a nagy kültéri területek öntözése vagy trágyázása során a töltési szint mindig ellenőrizhető.
Könnyen szállítható
A kellemes kezelhetőségért – teli tartály esetén is – a permetezőt egy vállpánttal láttuk el. Gyorsan illesszük a kapcsokba és máris kényelmesen a vállunkra akaszthatjuk a készüléket.
Egyszerűen tárolható
Egy mobil készülék tárolása jó kell, hogy legyen. Ezért az akkumulátoros permetezőt teleszkópos szórószárral terveztük, amely levehető és az akkumulátortartón elhelyezhető. A készülék könnyen szállítható és helytakarékosan elhelyezhető a kerti tárolóban vagy a garázsban.
GYIK: Tudnivalók a nyomással működő permetezőről
Kärcher Battery Power akkumulátor-platform
Az akkumulátoros permetező a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátor-platform egyik terméke. Fedezze fel a termékek sokoldalúságát és nézzen utána, mely készülékekkel használható még az Ön 18 V-os Battery Power akkumulátora.