Készletek

Kärcher Permetező elszívó szerelőkészlet

Permetező elszívó szerelőkészlet

Tovább a termékekhez
Kärcher Oldalsó kefe / oldalsúrolófej rögzítőkészlet

Oldalsó kefe / oldalsúrolófej rögzítőkészlet

Tovább a termékekhez
Kärcher Dózisrögzítő készlet

Dózisrögzítő készlet

Tovább a termékekhez
Kärcher Flotta rögzítőkészlet

Flotta rögzítőkészlet

Tovább a termékekhez
Kärcher Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítőkészlet

Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítőkészlet

Tovább a termékekhez
Kärcher Egyéb tartozék készletek

Egyéb tartozék készletek

Tovább a termékekhez