El juego de accesorios del equipo de serie incluye una manguera de alta presión de 7,5 m, una pistola de alta presión ergonómica y un adaptador de plástico para montar posteriormente la práctica unión rápida Quick Connect para las gamas K 2 a K 7. Apto para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher sin enrollador de mangueras construidas a partir del año 1992.