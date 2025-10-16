Kit de manguera de alta presión de 7,5 m
El kit de mejora de 7,5 metros para limpiadoras de alta presión de Kärcher sin enrollador de mangueras construidas a partir del año 1992 incluye un adaptador de plástico para el montaje posterior de Quick Connect (K 2–K 7).
El juego de accesorios del equipo de serie incluye una manguera de alta presión de 7,5 m, una pistola de alta presión ergonómica y un adaptador de plástico para montar posteriormente la práctica unión rápida Quick Connect para las gamas K 2 a K 7. Apto para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher sin enrollador de mangueras construidas a partir del año 1992.
Características y ventajas
Adaptador
- Desconexión sencilla de la manguera de alta presión de pistola y equipo.
Manguera de alta presión
- Con conexiones Quick Connect para una colocación rápida.
Pistola de alta presión
- Para un trabajo ergonómico.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,5
Accesorios
