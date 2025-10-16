Barredora KM 70/20 C 2SB
Barredora manual para limpieza exterior e interior. Con un cepillo cilíndrico principal de barrido ajustable en 6 pasos y 2 cepillos laterales de regulación continua para unos resultados de limpieza óptimos.
Barredora manual para la limpieza sencilla y sin esfuerzo de superficies exteriores. Seis veces más rápida que una escoba manual. Barrido prácticamente sin polvo gracias al guiado controlado del aire y el filtro. Cepillo lateral plegable hacia fuera. Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable en altura y por tanto adaptable a diferentes tipos de suelo. Accionamiento a ambos lados del cepillo cilíndrico principal de barrido. Asa de empuje plegable y ajustable a 3 alturas distintas. Con 2 cepillos laterales de serie.
Características y ventajas
Accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido
- El cepillo cilíndrico principal de barrido se impulsa con las dos ruedas, para obtener el mismo resultado de barrido en las curvas a la izquierda y a la derecha.
Asa de empuje ajustable
- Gran ergonomía gracias al triple ajuste.
- Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función de plegado.
Gran depósito para la suciedad
- Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del depósito.
Filtro de polvo
- El filtro de polvo limpia el aire de salida y evita que se levante polvo al barrer.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|manual
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|3680
|Ancho de trabajo (mm)
|480
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|700
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|920
|Volumen del depósito bruto/neto (l)
|42 / 20
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|23
|Peso, listo para el uso (kg)
|26
|Peso del embalaje (kg)
|27,8
|Medidas del embalaje (la. × an. × al.) (mm)
|795 / 400 / 935
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1300 / 765 / 1035
Scope of supply
- Filtro para polvo fino
Equipamiento
- Accionamiento del cepillo cilíndrico manual
- Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
- Asa de empuje plegable
- Principio de recogedor
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
