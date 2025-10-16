Barredora manual para la limpieza sencilla y sin esfuerzo de superficies exteriores. Seis veces más rápida que una escoba manual. Barrido prácticamente sin polvo gracias al guiado controlado del aire y el filtro. Cepillo lateral plegable hacia fuera. Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable en altura y por tanto adaptable a diferentes tipos de suelo. Accionamiento a ambos lados del cepillo cilíndrico principal de barrido. Asa de empuje plegable y ajustable a 3 alturas distintas. Con 2 cepillos laterales de serie.