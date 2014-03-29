Fregadoras-aspiradoras automáticas
Sistema KIK
Adaptación exacta de los parámetros de los equipos a los diferentes requisitos/usuarios:
- Potencia de las turbinas.
- Potencia del motor de los cepillos.
- Velocidad de conducción.
- Distribución de agua (B80 W Bp).
Sistema FACT
Ajuste individual de la velocidad de los cepillos en equipos de cepillos cilíndricos (BR):
- para requisitos de limpieza distintos.
- Un consumo de energía hasta un 15 % menor con el modo WHISPER CLEAN.
- Un consumo de energía hasta un 30 % menor con el modo FINE CLEAN.
- Reducción del nivel sonoro para el usuario y para el medio ambiente con los modos WHISPER y FINE CLEAN
eco!efficiency
- ¡Nuevo! Modo eco!efficiency en las versiones RS. Pulsar el interruptor del eco!efficiency tiene su efecto:
- menor consumo de agua.
- menor consumo eléctrico de la turbina de aspiración.
- menor consumo eléctrico de los motores de cepillos.
- menor velocidad durante la limpieza (menor consumo eléctrico).
- Gran ahorro de electricidad y de agua limpia (hasta un 20 %) en comparación con una limpieza a fondo con fregadoras-aspiradoras automáticas convencionales
Sistema DOSE
- Sistema de dosificación muy preciso para el detergente (0-3 %):
- Evitar la sobredosificación: siempre es un gran reto para el usuario conseguir una mezcla ecológica y económica de agua y detergente.
- Reducción de hasta un 25 % de la contaminación por aguas residuales y de los costes de preparación
- Protección de la salud del usuario y del medio ambiente a través de una reducción notable de la concentración de detergente.
- Protección optimizada contra la formación de gérmenes y bacterias en el depósito de agua sucia.
- Tecnología muy precisa gracias a un medidor de la circulación de agua, así como a una bomba de detergente exacta.
Tecnología de microfibras
Casi ningún detergente: un mayor efecto de limpieza gracias a una perfecta absorción de agua/suciedad de las fibras, así como a su forma especial:
- No se necesita ningún detergente o tan solo muy poco para conseguir un buen resultado de limpieza.
- Ningún detergente: ninguna carga para el usuario ni para el medio ambiente.
- Exclusiva: tecnología de microfibras para equipos de cepillos rotativos, desarrollada e introducida por Kärcher.
