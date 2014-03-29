Fregadoras-aspiradoras automáticas

Casi ningún detergente: un mayor efecto de limpieza gracias a una perfecta absorción de agua/suciedad de las fibras, así como a su forma especial:

No se necesita ningún detergente o tan solo muy poco para conseguir un buen resultado de limpieza.

Ningún detergente: ninguna carga para el usuario ni para el medio ambiente.

Exclusiva: tecnología de microfibras para equipos de cepillos rotativos, desarrollada e introducida por Kärcher.