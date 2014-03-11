«Engineering a better world» (La construcción para un mundo mejor)

La iniciativa por la sostenibilidad Blue Competence tiene como objetivo convertirse en el centro de competencia del diseño ecológico de la producción y de los productos, así como de las tecnologías medioambientales. Y presentar las soluciones de construcción de equipos e instalaciones para un futuro sostenible frente a la política y a la opinión pública, pues las respuestas a los retos de un futuro con una población mundial creciente deben ir de la mano: sentido común y tecnología. Los ámbitos de trabajo y objetivos para un ahorro sostenible están claramente definidos:

Eficiencia energética: conseguir más con menos.

Fuentes y aprovechamiento de energía: uso más eficaz de las fuentes energéticas existentes. Desarrollar y aplicar las energías nuevas y alternativas.

Optimización del aprovechamiento de recursos: optimizar el uso de materias primas y desarrollar otras nuevas y alternativas.

Emisiones: reducir o evitar la cantidad de emisiones.

Movilidad: soluciones para la época de después del automóvil en su forma actual.

Gestión del reciclaje: evitar, reducir y reutilizar de forma sensata los desechos.

Reducción de los costes del ciclo de vida: desde la obtención de materias primas y energía, pasando por la producción, el servicio y el reciclaje, hasta las repercusiones totales de todos los partícipes.

La dimensión de la responsabilidad y de las tareas es inmensa. Frente a todos nosotros tenemos un largo camino. Se ha dado un paso más. Muchos otros lo seguirán. La sostenibilidad no es ningún objetivo lejano, sino nuestra obligación y tarea diarias. Y es que, a fin de cuentas, se trata, ni más ni menos, del futuro de todos nosotros.