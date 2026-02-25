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    Saugwischer - Jetzt entdecken | Kärcher

    Saugwischer

    Revolutionäre Reinigung für Ihr Zuhause. Erleben Sie die neue Generation der Bodenreinigung mit den 3-in-1 Xtra!Clean Saugwischern. Sie vereinen Innovation, Nachhaltigkeit und herausragende Qualität in einem einzigen Gerät: saugen, wischen und trocknen – und das auf allen Bodenarten, sogar Teppich. Entdecken Sie, wie modernste Technologie Ihren Alltag erleichtert, wertvolle Zeit spart und Ihr Zuhause in neuem Glanz erstrahlen lässt. Schluss mit zeitaufwendigem Putzen – genießen Sie pure Effizienz und makellose Sauberkeit.

    Kärcher Saugwischer FCV 4

    FCV 4

    Der Clevere

    • Flächenleistung ca. 200 m² je Akkuladung
    • 4 Reinigungsmodi: Trockenmodus, Advanced!Power Modus, Auto-Modus mit Dynamic!Control Schmutzsensor, Stair!Assist Treppenmodus
    • Kraftvoller BLDC-Motor
    • Effektive System!Clean Selbstreinigung und 60 °C waschbare Pure!Roll Walze 

     

    Kärcher Saugwischer FCV 3

    FCV 3

    Der Flexible

    • Flächenleistung ca. 130 m² je Akkuladung
    • 3 Reinigungsmodi: Standardmodus, Trockenmodus, Advanced!Power Modus
    • Effektive System!Clean Selbstreinigung
    Kärcher Saugwischer FCV 2

    FCV 2

    Der Kompakte

    • Flächenleistung ca. 110 m² je Akkuladung
    • 2 Reinigungsmodi: Standardmodus, Trockenmodus
    • Effektive System!Clean Selbstreinigung

     

    Vorteile, die den Unterschied machen.

    Saugen, wischen und trocknen mit minimalem Aufwand

    3-in-1 Xtra!Clean: maximale Sauberkeit, minimaler Aufwand

    Mit den Saugwischern sparen Sie Zeit und Mühe – dank der 3-in-1 Xtra!Clean Funktion. Wischen, saugen und trocknen: die innovative 3-in-1-Technologie sorgt für eine tiefgehende Reinigung auf allen Bodenarten, sogar Teppichen. Hartnäckiger Schmutz und große Mengen Flüssigkeit verschwinden im Handumdrehen, während Sie bis zu 50 Prozent Zeit sparen. So bleibt Ihnen mehr Zeit für die Dinge, die wirklich zählen.

    FCV 4 Hygienic spin

    Hygienische Sauberkeit dank Hygienic!Spin Technologie

    Genießen Sie ein rundum hygienisches Zuhause: Die ultimative Hygienic!Spin Technologie der Kärcher Saugwischer entfernt mit bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute bis zu 99 Prozent der Bakterien** (laborgeprüft) und sorgt mit dem 2-Tank-System für eine permanente Frischwasserbefeuchtung der Walzen. Kein Schmieren, kein Wiederauftragen von Schmutz – nur strahlend reine Böden.

    ** Basierend auf Tests von einem unabhängigen Prüflabor.

    Kärcher Saugwischer mit intelligentem Schmutzsensor

    Dynamic!Control – der intelligente Schmutzsensor

    Unser Saugwischer FCV 4 denkt für Sie mit: Der smarte Schmutzsensor erkennt automatisch den Verschmutzungsgrad und passt sowohl die Saugleistung als auch die Wassermenge optimal an. So erhalten Sie immer das perfekte Reinigungsergebnis – ganz ohne manuelles Nachjustieren.
    Über das große 3,2-Zoll Vision!Clean Display behalten Sie dabei stets den Überblick: ob Restlaufzeit, Reinigungsmodus oder Systemstatus – alle wichtigen Informationen sind auf einen Blick sichtbar.

    Kärcher Saugwischer für jede Bodenart

    Universell auf allen Böden einsetzbar – auch auf Teppich

    Von empfindlichem Parkett über Fliesen bis hin zu Teppichen – unsere Saugwischer meistern jede Bodenart und nehmen auch große Flüssigkeitsmengen spielend auf. Ob verschütteter Kaffee oder eingetrocknete Flecken, Ihre Böden werden makellos sauber.

    FCV 4 stone floor

    Advanced!Power Modus – maximale Reinigungsleistung

    Mit bis zu 100 Prozent höherer Saugleistung und 20 Prozent mehr Wasserausbringung als im Auto-Modus bzw. im Standardmodus entfernt der Advanced!Power Modus selbst hartnäckigste, angetrocknete Verschmutzungen mühelos. Dank der leistungsstarken Technologie trocknen die Böden im Handumdrehen und sind schnell wieder begehbar.

    Kärcher Saugwischer zum einfachen Treppen reinigen

    Cleverer Stair!Assist Treppenmodus

    Mit dem cleveren Stair!Assist Modus wird die Reinigung von Treppen und schwer zugänglichen Stellen zum Kinderspiel. Dank optimaler Voreinstellungen reinigt der Saugwischer FCV 4 mit der intelligenten Auto-Start-Stopp-Funktion in allen Haltepositionen mühelos – sogar im 90°-Winkel. Für maximale Flexibilität und Sauberkeit, wo sie am meisten gebraucht wird.

    Kärcher Saugwischer mit Selbstreinigungsfunktion in der Ladestation

    System!Clean Selbstreinigung

    Die effektive Selbstreinigungsfunktion mit bis zu 550 Walzenumdrehungen pro Minute sorgt für eine schnelle und komfortable Reinigung – ganz ohne Schmutzkontakt. Gleichzeitig ermöglicht die Parkstation eine praktische Aufbewahrung des Geräts und Zubehörs sowie eine platzsparende Lagerung, während der Akku bequem geladen wird. 

    Saugwischer-Walze für die Waschmaschine bei 60 °C geeignet

    Pure!Roll: Hygiene trifft auf Nachhaltigkeit

    Maximale Sauberkeit mit minimalem Aufwand: Die Pure!Roll Walze des FC 4 lässt sich bequem bei 60 °C in der Waschmaschine reinigen. So sorgen Sie dauerhaft für hygienische Frische und sparen gleichzeitig Ressourcen.

    Funktionsweise des Filtersystems für saubere Luft

    Duo!Pure Filtersystem: saubere Luft, perfekte Leistung

    Das mehrstufige Filtersystem der Kärcher Saugwischer schützt den Motor zuverlässig vor Nässe, und die exzellente Filterung mit hocheffizientem Flachfaltenfilter fängt auch kleinste Partikel in der Luft effektiv ein. Besonders im Trockenmodus sorgt dieses System für eine optimale Luftfiltration und ein gesundes Raumklima.

    FCV 4 motor

    BLDC-Motor: kraftvoll, leise und langlebig

    Dank modernster, bürstenloser Motortechnologie profitieren Sie beim Saugwischer FCV 4 von einer besonders langen Lebensdauer, einer höheren Energieeffizienz und einem angenehm leisen Betrieb – perfekt für den Alltag.

    Saugwischer mit LED Display zur Akkuanzeige des Li-Ionen Akkus

    Effizienter Comfort!Cell Li-Ionen Akku: längere Laufzeit, nachhaltige Performance

    Mit einer Laufzeit von bis zu 45 Minuten reinigen Sie mühelos auch große Flächen, und im Servicefall kann der Akku unserer Saugwischer einfach getauscht werden – für eine lange Lebensdauer und weniger Elektroschrott.

    Saugwischer FCV 4

    FCV 4

     Flächenleistung ca. 200 m² je Akkuladung

    • 3-in-1 Xtra!Clean Funktion: wischen, saugen und trocknen
    • Ca. 45 min Akkulaufzeit
    • Für alle Hartböden geeignet und auch auf Teppich
    • 4 Reinigungsmodi für jede Art von Schmutz
    • Optimale Anpassung an verschiedene Böden und lückenlose Reinigung bis an den Rand
    • Bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute für makellose Wischergebnisse.
    • Intelligenter Auto-Modus mit Dynamic!Control Schmutzsensor passt Saugleistung und Wassermenge automatisch an den Verschmutzungsgrad an
    • Wichtige Informationen wie Restlaufzeit oder Reinigungsmodus immer im Blick auf dem großen 3,2-Zoll Vision!Clean Display
      Hygienische, nachhaltige und bequeme Walzenreinigung in der Waschmaschine bei 60 °C
    • System!Clean Selbstreinigungsfunktion mit bis zu 550 Walzenumdrehungen pro Minute
    Saugwischer FCV 3

    FCV 3

     Flächenleistung ca. 130 m² je Akkuladung

    • 3-in-1 Xtra!Clean Funktion: wischen, saugen und trocknen
    • Ca. 30 min Akkulaufzeit
    • Für alle Hartböden geeignet und auch auf Teppich
    • 3 Reinigungsmodi für jede Art von Schmutz
    • Optimale Anpassung an verschiedene Böden und lückenlose Reinigung bis an den Rand
    • Bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute für makellose Wischergebnisse.
    • Ultra starker Advanced!Power Modus für hartnäckige und angetrocknete Verschmutzungen
    • System!Clean Selbstreinigungsfunktion mit bis zu 550 Walzenumdrehungen pro Minute

     

    Saugwischer FCV 2

    FCV 2

     Flächenleistung ca. 110 m² je Akkuladung

    • 3-in-1 Xtra!Clean Funktion: wischen, saugen und trocknen
    • Ca. 25 min Akkulaufzeit
    • Für alle Hartböden geeignet und auch auf Teppich
    • 2 Reinigungsmodi für jede Art von Schmutz
    • Optimale Anpassung an verschiedene Böden und lückenlose Reinigung bis an den Rand
    • Bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute für makellose Wischergebnisse.
    • System!Clean Selbstreinigungsfunktion mit bis zu 550 Walzenumdrehungen pro Minute

     

    Zubehör und Reinigungsmittel

    Mit dem Zubehörprogramm rund um die Kärcher Saugwischer können Sie Reinigung und Pflege perfekt auf die Bedürfnisse Ihrer Böden abstimmen. Der Bodenreiniger Universal beispielsweise eignet sich für jeden Hartboden, während spezielle Reinigungsmittel für Holz und Stein diese Böden zusätzlich pflegen und schützen.

    Saugwischer FAQs