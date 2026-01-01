WB 60 Weiche Waschbürste | Kärcher

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Bestellnummer: 2.643-233.0Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Solaranlage, Wintergarten oder Rollladen. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
270 x 261 x 177
Anwendungsgebiete