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    WB 60 Weiche Waschbürste | Kärcher

    Gelbe Kärcher Waschbürste mit schwarzen Akzenten und weißen Borsten, seitlich abgebildet.

    WB 60 Weiche Waschbürste

    Bestellnummer: 2.643-233.0

    Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Solaranlage, Wintergarten oder Rollladen. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.