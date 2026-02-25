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    Elektrischer Eiskratzer | Kärcher

    Elektrischer Eiskratzer

    Der elektrische Eiskratzer EDI 4 macht endlich Schluss mit anstrengendem Stück-für-Stück-Kratzen.

    Der elektrische Eiskratzer von Kärcher

    Der elektrische Eiskratzer EDI 4 macht endlich Schluss mit anstrengendem Stück-für-Stück-Kratzen.

    Der elektrische Eiskratzer EDI 4

    Mit Hilfe seiner rotierenden Scheibe mit sechs stabilen Kunststoffklingen entfernt der Eiskratzer selbst hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben mühelos in nur einem Zug. Befindet sich der EDI 4 im Standby-Betrieb, genügt ein leichter Druck von oben, damit die Abtragsscheibe zu rotieren beginnt – und schon löst sich das Eis praktisch wie von allein.

    Sollten die Klingen einmal abgenutzt sein, lässt sich die Abtragsscheibe ganz ohne Werkzeug austauschen (Abtragsscheibe als Ersatzteil erhältlich). Das moderne und kompakte Design des Eiskratzers ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung und Verstauung. Eine Akkuladung reicht für mehrere Anwendungen. Die integrierte LED blinkt, wenn das Gerät geladen werden muss.

    Merkmale

    Rotierende Abtragscheibe

    Die rotierende Scheibe mit stabilen Kunststoffklingen entfernt mühelos selbst hartnäckige Vereisungen.

    Werkzeugloser Scheibenwechsel

    Die rotierende Abtragsscheibe kann schnell und einfach ohne Werkzeug ausgetauscht werden.

    Mann entfernt Eis auf Autoscheibe mit elektrischem Eiskratzer

    Durch leichtes Drücken von oben beginnt die Abtragsscheibe zu rotieren.

    LED Anzeige

    Die integrierte LED blinkt, wenn der elektrische Eiskratzer geladen werden muss.

    Aufladen des EDI 4

    Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen. Eine Akkuladung reicht für mehrere Anwendungen.

    EDI 4 Schutzkappe

    Schutzkappe für sichere Handhabung und Verstauung.

    Anwendung: So enteisen Sie Autoscheiben mühelos.

    EDI 4 - Frontscheibe

    Mit der rotierenden Scheibe des Eiskratzers werden selbst hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben mühelos in nur einem Zug entfernt.

    EDI 4 - Seitenscheibe

    Sowohl für die Frontscheibe als auch für die Seitenfenster vom Auto geeignet.

    EDI 4 - Kompaktes Design

    Das moderne und kompakte Design des Eiskratzers ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung und Verstauung.

    neu

    KNOW HOW: TIPPS FÜR DIE AUTOPFLEGE

    Wird es immer schwieriger durch die schmutzige Frontscheibe des Autos zu schauen? Oder haben die lieben Kleinen mal wieder Unmengen an Kekskrümeln und Saft auf der Rückbank hinterlassen? Spätestens dann ist es wieder einmal Zeit für eine gründliche Autoreinigung. Mit den richtigen Tipps ist das schnell passiert.

    Zum Kärcher KNOW HOW

    Anleitungen

    Abtragsscheibe wechseln

    Die Abtragsscheibe (als Ersatzteil erhältlich) kann bei Bedarf ganz einfach und ohne Werkzeug ausgetauscht werden. Das ausgeschaltete Gerät dazu in einer Hand halten und mit der anderen Hand die Abtragsscheibe vorsichtig abnehmen. Die neue Abtragsscheibe wird ebenso einfach in die Halterung gedrückt.

    Akku aufladen

    Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku bietet ausreichend Energie um alle Autoscheiben mehrmals von Eis zu befreien. Die LED-Anzeige beginnt zu blinken, wenn der Akku aufgeladen werden muss. Nach drei Stunden ist der Akku wieder voll aufgeladen.