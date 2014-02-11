Servicios
La orientación al cliente siempre ocupa el lugar principal para Kärcher. La línea de atención telefónica, las instrucciones de manejo, las presentaciones, el servicio de postventa, la gestión de la flota y muchas otras ofertas ofrecen un apoyo rápido y competente a los usuarios particulares y profesionales ante cualquier pregunta y problema.
Búsqueda de proveedor
Encuentre rápida y cómodamente su proveedor de Home & Garden o Professional más cercano.
Consejos de aplicación
Exteriores: Delete bombas de jardín, barrido, limpieza de tuberías.
Interiores: Delete planchada con vapor, limpieza de alfombras, alimentación del agua del hogar, conservación de suelos.
Acerca de Kärcher
Para Kärcher, la limpieza es trabajo y pasión, así como compromiso con las personas, la cultura y el medio ambiente.
Kärcher: proveedor mundial de técnica de limpieza
La empresa familiar Kärcher es actualmente uno de los proveedores mundiales líderes de sistemas de limpieza eficaces y respetuosos con los recursos. Kärcher marca la diferencia con el máximo rendimiento, innovación y calidad.
Premios de diseño y patentes
Los equipos de limpieza de Kärcher aúnan funcionalidad, facilidad de uso y una estética exigente. La empresa se caracteriza por la innovación y el afán de conseguir la mejor solución, que siempre son galardonados con patentes y reconocimientos de instituciones de renombre. Más de 1300 patentes y modelos registrados confirman el espíritu ingenioso y la potencia innovadora de la empresa.
Investigación y desarrollo propios para soluciones de limpieza
Kärcher aspira siempre a ofrecer la solución óptima para cada tarea de limpieza. Así es como desarrolla Kärcher sistemas potentes con equipos de limpieza, accesorios y detergentes perfectamente adaptados entre sí. Para satisfacer al máximo las necesidades y los deseos de nuestros clientes, mantenemos un diálogo constante con usuarios particulares y profesionales. Los conocimientos así obtenidos se integran de manera consecuente en el desarrollo de nuevos productos. De este modo garantizamos que cada nuevo desarrollo no solo satisface las cada vez más complejas tareas de limpieza, sino que al mismo tiempo facilita el trabajo a los usuarios en la medida de lo posible.