Aspiradores
Aspirar de la A a la Z Los aspiradores en seco y húmedo y los aspiradores en seco de Kärcher ofrecen soluciones óptimas para los sectores de la industria, el comercio y la automoción, así como para las empresas profesionales de limpieza de edificios y los talleres. Destacan por su gran calidad y larga vida útil, la innovadora tecnología de filtrado y su manejo increíblemente cómodo.
Aspiradores en seco/húmedo
Imprescindibles: los aspiradores en seco y húmedo pueden hacer frente a cualquier tipo de suciedad; no importa si es seca, húmeda o líquida: los equipos adecuados de Kärcher lo aspiran todo. De este modo, puede utilizar los aspiradores simplemente como aspiradores en húmedo o tan solo como aspiradores en seco.
Aspiradores en seco
Compactos y silenciosos: los pequeños aspiradores móviles de Kärcher son perfectos para cubrir las necesidades de los clientes profesionales. Kärcher ofrece soluciones óptimas en el ámbito de aspiradores en seco, aspiradoras de cepillos para alfombras, aspiradores con accionamiento por baterías y escobas eléctricas.
Sistemas de aspiración
Desde hace 40 años, Ringler es un renombrado fabricante de pequeños aspiradores industriales móviles, instalaciones fijas de aspiración con montaje de tubería e instalaciones de eliminación de polvo con unidades de detección concebidas individualmente.