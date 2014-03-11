Hidrolavadoras
¿Recuerdas esa sensación que tenías cuando tu automóvil era nuevo y la entrada de tu casa estaba recién asfaltada? ¿Cuando tus muebles de jardín vieron la luz del día por primera vez y las paredes de tu jardín todavía estaban libres de moho? ¡Ese fue un verdadero momento WOW! Pero bueno, el polvo, la suciedad y el crecimiento descontrolado no le ganaran, a ti y tu hidrolavadora Kärcher. El WOW sigue ahí. ¡Recuperalo con Kärcher! con su gran potencia, luchen juntos contra la suciedad y diviértanse mientras lo hacen. ¡Convierte un trabajo sucio en puro placer y trae de vuelta el efecto WOW!
Tipos de Rendimiento
Es fácil entender que más agua y más presión significan más poder de limpieza del área. Pero no todo el mundo necesita la máxima potencia. Es por eso que hemos definido diferentes tipos de rendimiento. El resultado: la hidrolavadora ideal para cada tarea.
K 5
K 4
K 3
K 2
Áreas de Aplicación para Hidrolavadoras
El lavado a presión es la forma más efectiva de limpiar al aire libre y es extremadamente fácil: conecte su dispositivo al suministro de agua y a la toma de corriente, abra el grifo, encienda la hidrolavadora y ¡que comience la diversión! Con los accesorios especiales a juego, los dispositivos se transforman en verdaderos todoterrenos: ya sea para el patio o la terraza, la limpieza de automóviles, la limpieza de desagues o incluso la limpieza de tanques de basura, las posibilidades de aplicación son prácticamente ilimitadas. La presión siempre es mayor en la boquilla y la distancia de la boquilla a la superficie que se limpia debe ajustarse en consecuencia para obtener un resultado de limpieza perfecto. Nuestros ejemplos prácticos muestran cómo puede lograr los mejores resultados con su hidrolavadora.
¡Las Hidrolavadoras Ofrecen la Solución Ideal Para Cada Tarea de Limpieza!
Nuestra investigación muestran que algunos de los proyectos de limpieza de exteriores más comunes incluyen el limpiar:
- Bicicletas
- Máquinas/Herramientas para césped y jardín
- Muebles de jardín
- Cercas y pasillos
- Motocicletas y pasolas
- Autos pequeños
- Escalones y entradas
- Autos sedan, camiones y jeepetas
- Muros de ladrillo y piedra
- Vehículos 4x4 y todo terreno
- Piscinas y grandes jardines
- Exteriores de casas y aceras
Vea a continuación algunos ejemplos de posibles aplicaciones:
Muros de piedra y ladrillo cubiertos de moho
Dado que el moho no solo forma una capa gruesa sobre las piedras y los ladrillos, sino que también penetra en los poros, se recomienda usar una boquilla Dirtblaster para eliminarlo. La boquilla Dirtblaster produce un rocío concentrado que gira a alta velocidad. Sostenga la pistola de gatillo vertical a la superficie cubierta de moho y limpie lentamente de un borde al otro a una distancia de alrededor de 8 a 12 pulgadas.
Vehículos
Los productos de limpieza y los accesorios especiales de Kärcher garantizan un cuidado completo y delicado del vehículo. Para hacer que su vehículo brille con solo unos simples pasos y asegurarse de que permanezca así, primero use la boquilla rociadora Vario Power para enjuagar la suciedad suelta. Luego, aplique detergente usando la configuración de baja presión en la boquilla Vario Power, o para una espuma estilo lavado de autos aún más lujosa, una boquilla de espuma opcional. Aplique la espuma de arriba hacia abajo, asegurándose de no dejar que se seque. Aumente la presión sobre la boquilla rociadora Vario Power para enjuagar la espuma y toda la suciedad/desechos. Para las áreas que requieren más atención, se puede conectar un cepillo opcional a la boquilla rociadora para ayudar a aflojar los insectos y secar la suciedad o el lodo.
Terrazas
Nuestros limpiadores de superficies T-Racer son la solución óptima para la limpieza rápida y eficiente de grandes áreas exteriores, un 50 por ciento más rápido que la limpieza con una lanza rociadora. También ofrecen la opción de adaptar individualmente la distancia de las boquillas a la superficie de limpieza. Las superficies duras como la piedra o el hormigón, por ejemplo, se pueden limpiar según sea necesario, al igual que las superficies delicadas. El brazo giratorio con dos boquillas de alta presión genera el llamado efecto aerodeslizador, que permite que el limpiador de superficies flote sobre el suelo. Esto significa que el T-Racer es especialmente fácil de maniobrar durante la limpieza. Gracias a la empuñadura ergonómica, incluso las superficies verticales, como entre otras puertas de garaje, también se pueden limpiar de forma óptima. Otra ventaja: la carcasa protege al usuario y las paredes contra las salpicaduras de agua.
Herramientas de Jardín
¡Dí adiós al restregado! Con una hidrolavadora Kärcher, la suciedad y la tierra se pueden eliminar de manera eficiente de macetas, palas, rastrillos, carretillas, etc. en un abrir y cerrar de ojos. Las boquilla rociadora Vario Power y la boquilla Dirtblaster son especialmente adecuadas para esta tarea. ¡Trabajar en el jardín nunca ha sido tan fácil y tan limpio!
Muebles de Jardín
Manchas antiestéticas en muebles de jardín, p. causados por la contaminación del aire o por la tormenta pasada: enfrentálos con los accesorios apropiados para hidrolavadoras. Para suciedad intensa, recomendamos usar el cepillo de lavado de Kärcher junto con el detergente Kärcher.
Las Ventajas de las Hidrolavadoras Karcher: La Casa del WOW
Durante más de 70 años, Kärcher ha estado perfeccionando el arte de la limpieza con alta presión y ofreciendo a los clientes una experiencia de limpieza de nivel superior gracias a su innovación continua. Hay una gran variedad de razones para usar una hidrolavadora Kärcher: únase a nosotros en la casa del WOW.
Tecnología que te lleva más allá
Rendimiento excepcional para un ahorro de tiempo, agua y energía de hasta un 50 %
Calidad que puedes ver y sentir
Calidad de marca confiable, totalmente probada para un funcionamiento y rendimiento adecuados
Experiencia que genera confianza
Pionero y líder del mercado en la industria de la limpieza
Sostebilidad que ayuda a la humanidad y al medio ambiente
Apoyar la economía circular y reducir los contaminantes a lo largo de toda la cadena de valor
Productos tan diversos como tu
El dispositivo adecuado para cada requisito; el accesorio adecuado para cada aplicación
Conoce más
Accesorios y Detergentes
Todo el paquete cuenta. Con la combinación correcta de accesorios y productos de limpieza, incluso la suciedad más resistente no tendrá ninguna posibilidad. Los accesorios originales de Kärcher aumentan el rendimiento de limpieza, reducen el tiempo necesario para completar un proyecto y reducen el esfuerzo general necesario para lograr los resultados deseados.
Accesorios Para Hidrolavadoras
Kärcher ofrece una gama más amplia de accesorios para hidrolavadoras que cualquier otra marca. Esto nos permite resolver cada problema de limpieza, sin importar cuán específico sea.
Detergentes Para Hidrolavadoras
La nueva generación de detergentes Kärcher está creando un gran revuelo con su principio activo 3 en 1. Además de un efecto de limpieza perfecto, estos nuevos productos multitalentos brindan un cuidado suave y una protección confiable, ahorrando tiempo y esfuerzo. Mediante el uso de recursos naturales y renovables, Kärcher pone aún más énfasis en la sostenibilidad. Además, el diseño de la botella inteligente también es un éxito. Ya sea para conexión (Plug 'n' Clean), para llenar el depósito de detergente o como recipiente para usar a través de la manguera de succión de detergente, los nuevos detergentes son universalmente adecuados para todas las hidrolavadoras de Kärcher.
En nuestro buscador de detergentes encontrará el producto de limpieza adecuado para su hirolavadora Kärcher.