Limpiadoras y aspiradores de vapor

Limpieza higiénica sin detergentes Las limpiadoras de vapor y los aspiradores de vapor de Kärcher limpian de forma rentable e higiénica, sin necesidad de utilizar productos químicos. La gran gama de accesorios disponibles convierte a estas limpiadoras en unos equipos multiusos, adecuados para todo tipo de suelos duros, superficies acristaladas y de azulejos. También son ideales para la limpieza de las juntas y superficies textiles.