Limpiadoras y aspiradores de vapor

Limpieza higiénica sin detergentes Las limpiadoras de vapor y los aspiradores de vapor de Kärcher limpian de forma rentable e higiénica, sin necesidad de utilizar productos químicos. La gran gama de accesorios disponibles convierte a estas limpiadoras en unos equipos multiusos, adecuados para todo tipo de suelos duros, superficies acristaladas y de azulejos. También son ideales para la limpieza de las juntas y superficies textiles.

Higiénicas, rentables y respetuosas con el medio ambiente: las limpiadoras de vapor de Kärcher limpian cualquier superficie sin necesidad de utilizar ningún tipo de producto químico.

