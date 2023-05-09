Aspiradoras para suciedad sólida y líquida

No importa si se trata de suciedad seca o húmeda, fina o gruesa: en el vehículo, en casa, en el sótano, en el garaje, en el taller de bricolaje o en el entorno de la casa, las aspiradoras en seco y húmedo de Kärcher destacan por su multifuncionalidad. Son extremadamente robustas, tienen una excelente potencia de aspiración y además ofrecen una elevada eficiencia energética. Gracias a su diseño compacto se guardan en poco espacio y siempre están rápidamente accesibles. Las numerosas funciones y una amplia gama de accesorios proporcionan resultados de limpieza perfectos y la máxima comodidad de aplicación. Como modelo a batería, puede emplearse incluso en lugares donde no se encuentre disponible ningún enchufe.