Aspiradoras para suciedad sólida y líquida

No importa si se trata de suciedad seca o húmeda, fina o gruesa: en el vehículo, en casa, en el sótano, en el garaje, en el taller de bricolaje o en el entorno de la casa, las aspiradoras en seco y húmedo de Kärcher destacan por su multifuncionalidad. Son extremadamente robustas, tienen una excelente potencia de aspiración y además ofrecen una elevada eficiencia energética. Gracias a su diseño compacto se guardan en poco espacio y siempre están rápidamente accesibles. Las numerosas funciones y una amplia gama de accesorios proporcionan resultados de limpieza perfectos y la máxima comodidad de aplicación. Como modelo a batería, puede emplearse incluso en lugares donde no se encuentre disponible ningún enchufe.

0 Products
Kärcher
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
T.: ++1 809 379-3700

Redes Sociales
  • SSL Secured
Web Neutra
© 2025 Karcher S.R.L. Villa Aura, Santo Domingo Oeste