Detergentes Professional

Un equipo. Un detergente. Un fabricante: Kärcher.

Los profesionales saben qué es realmente importante en la limpieza: rentabilidad y conservación, protegiendo al mismo tiempo a las personas, los equipos y el medio ambiente. Y por supuesto, también la seguridad del usuario.

El tiempo y el rendimiento también son factores igual de importantes. Para reunir eficazmente estas ventajas, es necesario un sistema perfectamente combinado de equipo de limpieza, detergentes y accesorios. El sistema de Kärcher. Servicio profesional incluido. Del líder mundial.