Limpieza de superficies

Todos los productos de Kärcher para la limpieza manual se han diseñado especialmente para los requisitos de las empresas de limpieza. Eliminan de forma rápida y eficaz las manchas habituales sin dañar las superficies. Pero el rendimiento de limpieza por sí mismo no satisface hoy en día las exigencias de las empresas de limpieza y gestión de instalaciones. Los medios a su alcance deben ofrecer mucho más: un aroma agradable, un respeto avanzado por el medio ambiente, una dosificación fiable y un buen manejo, es decir, botellas con buena ergonomía.

0 Products
Kärcher
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
T.: ++1 809 379-3700

Redes Sociales
  • SSL Secured
Web Neutra
© 2025 Karcher S.R.L. Villa Aura, Santo Domingo Oeste