Limpiadoras de vapor
Las limpiadoras de vapor de Kärcher dejan la casa impecable para que usted pueda disfrutar de los suyos. Además, puede estar seguro de que el resultado será excepcional, y sin emplear productos químicos. Gracias a su excelente rendimiento, el vapor elimina hasta el 99,999 %* de los virus con envoltura y el 99,99 %** de todas las bacterias comunes en el hogar, logrando un entorno saludable e higiénico. Ya sea en la cocina, el baño, el suelo o incluso al planchar, Kärcher se encarga de todo y le proporciona resultados de primera. ¡Descubra las variadas opciones de aplicación!
Usted elige: la nueva serie ampliada SC.
¡Nueva! SC 1: la compacta
A mano en un momento y perfecta para la limpieza de mantenimiento. La SC 1 es realmente pequeña, pero al utilizarla es igual de potente que una limpiadora de vapor más grande.
SC 2: la básica
La solución básica perfecta en el mundo de la limpieza con vapor, con todas las funciones esenciales, el confort necesario y un tiempo de vapor 4 veces mayor que la SC 1.
SC 3: lista en cualquier momento
Con un tiempo de calentamiento de solo 30 segundos, está lista para empezar de forma inmediata y puede rellenarse permanentemente. El innovador sistema de descalcificación ofrece un confort aún mayor.
SC 4: la más cómoda
Con depósito extraíble para rellenarlo de forma sencilla, boquilla para suelos Comfort Plus con función de láminas para un rendimiento de limpieza máximo y cambio de paño sencillo y sin contacto para un confort aún mayor.
SC 5: la más potente
Elimina incluso la suciedad más incrustada gracias a la innovadora función VapoHydro y, con la boquilla para suelos Comfort Plus, ofrece una potencia máxima con el mayor confort.
Ventajas de la limpieza con vapor
Limpieza profunda sin productos químicos
El secreto del vapor limpiador se basa en la potente combinación de presión, velocidad y temperatura. Las microscópicas partículas de vapor penetran incluso en las hendiduras de difícil acceso y en los orificios más pequeños para desprender a fondo las partículas de suciedad. En la limpieza con vapor no se utiliza ningún detergente químico, por lo que no se dejan residuos que puedan provocar alergias en las superficies limpias. Esto supone una importante medida de seguridad, especialmente para los niños pequeños, que se llevan todo a la boca, y los alérgicos también pueden respirar totalmente tranquilos.
El vapor elimina el 99,99 % de las bacterias*
La mejor medida contra las bacterias es a menudo la más sencilla: vapor de agua caliente. La potente expulsión del vapor, la elevada temperatura del vapor, las boquillas de alto rendimiento y los paños de limpieza extremadamente calientes permiten que las limpiadoras de vapor de Kärcher eliminen el 99,99 %* de todas las bacterias comunes de superficies resistentes, grifos, baldosas, espejos, etc. Esto se demostró en el marco de un estudio del prestigioso laboratorio Enders de Stuttgart. De esta manera, las bacterias comunes ya no tienen ninguna oportunidad.
Mejor que fregonas y similares.**
En las superficies resistentes, como piedra, baldosas, PVC, laminado o parqué sellado, las limpiadoras de vapor de Kärcher proporcionan una limpieza higiénica. La boquilla para suelos de Kärcher equipada con láminas garantiza que el vapor permanezca durante un largo periodo directamente en el suelo y surta ahí su máximo efecto. Gracias a su elevado rendimiento de limpieza y efecto intensivo, las limpiadoras de vapor de Kärcher eliminan el 99,99 %* de las bacterias comunes de todas las superficies resistentes, por lo que resultan considerablemente más higiénicas que una fregona convencional.
* Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99 % de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar.
** Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que manualmente con una fregona y detergente. Probado según los estándares de rendimiento internacionales.
Múltiples tareas de limpieza: una solución
Vaporice la suciedad con las limpiadoras de vapor SC. Con ellas puede limpiar casi todas las superficies de su vivienda a fondo y de forma higiénica y respetuosa con el medio ambiente, incluso las hendiduras más pequeñas. Las limpiadoras de vapor de Kärcher ofrecen una limpieza sin esfuerzo y, gracias a sus completos accesorios, sustituyen muchos de los utensilios de limpieza tradicionales, incluso los cepillos para la ropa o la plancha de vapor.
Limpieza de suelos
En la limpieza de superficies resistentes, como piedra, baldosas, PVC, laminado o parqué sellado, la limpiadora de vapor SC proporciona la máxima limpieza e higiene sin residuos químicos.
«En cuanto a higiene, nunca he confiado al 100 % en la fregona. Con la limpiadora de vapor puedo estar completamente seguro a este respecto».
Limpieza de cocinas
Ya se trate de grifos, paredes alicatadas, superficies de cristal o plástico, campanas extractoras, fregaderos o cocinas, la limpiadora de vapor SC limpia la cocina de forma higiénica, sin grandes esfuerzos.
«Menudo caos hay en la cocina, pero después todo vuelve a estar limpio en un abrir y cerrar de ojos, y sin esfuerzo gracias a la limpiadora de vapor».
Limpieza de baños
También en la limpieza de paredes alicatadas, superficies brillantes o de cristal, ventanas, grifos, mamparas de ducha, juntas o hendiduras, las limpiadoras de vapor SC realizan un trabajo perfecto y procuran una limpieza absolutamente higiénica.
«En el baño, lo tenemos claro: los productos químicos son buenos, pero la limpiadora de vapor es mejor. Porque así, resulta muy fácil que todo quede resplandeciente en un abrir y cerrar de ojos».
Planchado con vapor
Con el centro de planchado con presión de vapor SC de Kärcher, que incluye una plancha de vapor de alta calidad, una suela antiadherente y una tabla de planchado, se ahorra hasta el 50 % del tiempo de planchado y se consiguen unos resultados de planchado óptimos; además, la ropa queda seca inmediatamente para guardarla en el armario.
«Antes, para mí planchar era como un castigo. Pero desde que tengo el centro de planchado con presión de vapor, consigo unos resultados de planchado perfectos en un tiempo récord».
Un equipo para todo gracias a los completos accesorios
La completa oferta de accesorios para las limpiadoras de vapor de Kärcher permite contar con una amplia variedad de opciones de aplicación en toda la casa.
También podrá encontrar accesorios adecuados para su equipo con nuestro buscador de accesorios.
Sostenibilidad
El método de limpieza más respetuoso con el medio ambiente
La limpieza con vapor ahorra hasta un 80 % de agua en comparación con la limpieza tradicional y no contamina las aguas residuales con sustancias químicas. De 1 l de agua se obtienen 1700 l de vapor, suficientes para limpiar profundamente una vivienda de aprox. 60 m².
Además, las limpiadoras de vapor de Kärcher permiten un ahorro en energía del 25 % en comparación con otros fabricantes. Gracias a la innovadora boquilla para suelos con tecnología de láminas, se alcanzan unos resultados de limpieza un 25 % mejores y, por tanto, puede reducirse el tiempo de limpieza, que cuesta energía. Como el resto de equipos de Kärcher, al final de su ciclo de vida las limpiadoras de vapor también son reciclables en más de un 90 %.
La calidad de marca típica de Kärcher
Limpiadoras de vapor made by Kärcher es sinónimo de sobresalientes conocimientos técnicos y más de veinte años de experiencia con un desarrollo y una producción propios. Nuestros equipos convencen por su alta calidad y potencia de vapor constante, materiales de alta calidad, resistentes y duraderos, y elevadas normas de seguridad, característicos de la «Norma Kärcher». En el centro de investigación de Kärcher en Winnenden surgen innovaciones como la función VapoHydro o la tecnología de láminas inteligente para equipos que se mejoran aún más con cada generación.